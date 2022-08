Nationalfeiertag «Schwinger sind das beste Beispiel für einen friedvollen, konstruktiven Streit» – so war die Feier auf dem Rütli Bild: Urs Flüeler/Keystone (Seelisberg, 1. August 2022) Alphörner, Schweizerpsalm und Schifffahrt inklusive – die Bundesfeier auf dem Rütli zog fast 1000 Frauen und Männer an. Diese erlebten dort eine Premiere. Chiara Z'Graggen 0 Kommentare 01.08.2022, 19.50 Uhr Merken Drucken Teilen

«Yes, I like the ‹Bündnerfleisch›»,

sagt ein Mann zu einem anderen an der Schiffstation Brunnen. Wie knapp 1000 weitere Männer und Frauen warten sie auf das Schiff, welches sie zum Rütli und somit näher zur Wiege der Schweiz bringt. Wie jedes Jahr findet hier eine grosse 1. Augustfeier statt. Zwar nicht gross genug, als dass ein Bundesratsmitglied den Weg in den Kanton Uri auf sich nimmt, doch gross genug, dass beispielsweise die Urner Ständerätin Heidi Z'graggen (Mitte) unter den Anwesenden weilt.

Die Polizei ist am Anlass omnipräsent. Bild: Chiara Z'Graggen (Brunnen, 1. August 2022)

Doch zurück nach Brunnen. Dort irren Jung und Alt zwischen dem Auslandschweizerplatz und der Schiffstation hin und her. Wer knapp zum Ablegen erscheint, wird mit 30 Minuten Wartezeit bestraft: Das Eintrittsbillett, welches vorab per Mail verschickt wurde, reicht nicht aus. Dieses muss am besagten Platz gegen ein Armband getauscht werden.

Am Steg kommt eine ältere Dame, die linke Hand umgreift ihren blauen Rucksack, mit einem Koordinator ins Gespräch. Mit einer Kadenz von fünf Minuten weist er herumirrende Rütlitouristen darauf hin, das Armband in Gehdistanz abzuholen. Zur Frau mit dem Rucksack berichtet er: «Aus Sicherheitsgründen mussten wir hier heute schon einige Leute ohne Billett wegweisen. Wissen Sie, die Polizei muss alle im Vorfeld überprüfen.»

Friedliche Stimmung und imposante Berge

Während die Leute unter der heissen Sonne auf den Transport warten, erklingen drei Alphörner, deren Spieler sich vorne am Steg positioniert haben. Wie ein Magnet ziehen sie die Masse der Wartenden näher gen Wasser, es erinnert fast an einen Flötenspieler, der mit den Klängen seines Instruments eine Schlange aus einem runden Weidenkorb lockt. Es entsteht ein stimmiges Bild aus den imposanten Bergen, die rund um den Urnersee emporragen und die Urschweiz umarmend vor weiten Blicken schützen. Die Alphornklänge unterstützen die friedvolle Stimmung.

Alphornklänge begleiten die Reisenden. Bild: Chiara Z’Graggen (Brunnen, 1. August 2022)

Kaum ist das Schiff angedockt, verflüchtigt sich der Frieden, dicht an dicht drängen Touristen in roten T-Shirts mit Schweizer Kreuz und Einheimische in T-Shirts mit Aufdruck des patriotischen Geburtsjahrs der Schweiz (1291) aufs Schiff.

Die Schifffahrt ist zwar von kurzer Dauer, doch bereits ein Höhepunkt des Tages; der Weg führt vorbei am berühmten Schillerstein. Im Wissen um die Geschwindigkeit des Schiffs werden rasch Fotos geschossen und in kürzester Zeit das hierzulande wohl bekannteste Werk Schillers (Wilhelm Tell) heruntergerattert respektive repetiert.

An der Schiffstation Schiller erinnert das Willkommenskomitee an Brunnen, denn: Auch hier wartet die Polizei und überwacht die ankommenden Gäste. Darüber hinaus spielen Alphornbläserinnen und -bläser.

Schwingerkönige und Regierungsräte teilen sich die Bänke

Der Marsch in Richtung Rütliwiese verläuft in gemütlichem Tempo. Alt und Jung begeben sich mit eindrücklichem Berg- und Seepanorama zum Ziel. Die Sonne brennt, die Energie lässt beim einen oder anderen nach, sodass eine kurze Rast nötig wird. Je näher die Rütliwiese rückt, desto mehr verstummen die Alphornklänge. An ihrer Stelle treten nun die Geräusche mehrer Dutzend Schuhe und Gesprächsfetzen in Deutsch, Englisch und Spanisch. «Muy caliente», sagt ein Herr mittleren Alters kurz vor Ankunft.

Die diesjährige Bundesfeier auf dem Rütli lockt 1000 Besucherinnen und Besucher aufs Rütli. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Seelisberg, 1. August 2022)

Auf der Rütliwiese angekommen, beginnen die Feierlichkeiten zum Geburtstag der Schweiz. Dort, wo sich laut Tell-Epos Vertreter der Urkantone während einer Nacht- und Nebelaktion in Gefahr um die Zukunft ewige Treue geschworen haben sollen, reihen sich heute an den Festbänken Lokalpolitiker wie der Urner Regierungsrat Christian Arnold oder ehemalige Schwingerkönige wie Silvio Rüfenacht oder Noldi Ehrensberger aneinander.

Der friedvolle Kampf der Schwinger als Vorbild

Die diesjährige Rütlifeier fährt gleich mit zwei Mottos auf; einerseits «der friedvolle Kampf» und andererseits «#Lasstunsreden». Der friedvolle Kampf geht einher mit dem Eidgenössischen Schwingerverband (ESV), der hier vor zwei Jahren sein 125-jähriges Bestehen an der Bundesfeier gefeiert hätte. Im Zuge des heuer nachgeholten Jubiläums findet auf dem Rütli erstmalig ein Schwinget statt. Während die Knaben unter strahlendem Himmel um den Sieg schwingen, plaudert die Festrednerin und Mitgründerin von Collaboratio Helvetica Nora Wilhelm mit Stefan Betschart, Nachwuchsleiter des ESV. Die Frau mit geschichtsträchtigem Nachnamen will vom Experten wissen, ob Nachwuchsprobleme beim Schwingen bestehen würden. Betschart winkt ab: «Nein, es sieht gut aus mit den Jungen.»

Die Feier steht im Zeichen des Schwingens. Hier zwei Nachwuchsschwinger vom Schwingerverband Mythen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Seelisberg, 1. August 2022)

Während die beiden weiter über den Schweizer Volkssport sprechen, schwingt sich der erste Rütlisieger der Geschichte in die Geschichtsbücher: Es ist Jonas auf der Maur vom Schwingerverband Mythen. Ob es für ihn speziell sei, diesen historischen Moment zu erleben, will Wilhelm vom Knaben wissen. «Nei, eigentlich nit», sagt er knapp. Nur der Sieg zähle. Der Nachwuchsschwinger ist kein Mann der grossen Worte. Auf die Frage, was ihm am Schwingen denn gefalle, sagt der Zwölfjährige:

«Ich weiss auch nicht. Ich schwinge halt gerne.»

Die Redner wollen mehr Schwingen und weniger Grabenkämpfe

Nach dem lockeren, das Publikum zum Lachen bringenden Gespräch, wird es wieder ernster. Während weitere Jungschwinger das Sägemehl betreten, spricht Stefan Betschart vom ESV über den grossen Respekt, der im Schwingsport aufrechterhalten werde:

«Extrem wichtig ist, dass man vor dem Zweikampf Freund ist, im Ring Gegner und danach wieder Freund.»

Dass der Sieger dem Unterlegenen das Sägemehl abwische, manifestiere den respektvollen Umgang der Sportlerinnen und Sportler.

Auch Moderator Ivo Scherrer nimmt in seiner Rede das Thema Schwingen im Zusammenhang mit der Gesellschaft auf. «Schwinger sind das beste Beispiel für einen friedvollen, konstruktiven Streit.» Nach dem Kampf sei man gleich, da gebe es kein oben und unten mehr. So leitet Scherrer das zweite Motto ein. Auch Nicola Forster, Präsident der Organisatorin Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG), spinnt Fäden zwischen der Streitkultur und dem Schwingsport. «Die Schwinger versinnbildlichen das, was ich mir für unsere Gesellschaft wünsche: Dass man nach dem Streit wieder zusammenkommt und sich gegenseitig das Sägemehl vom Rücken klopft.»

Vom Schwinger zur verstorbenen Polit-Pionierin

Zwischen Gesprächen über das Schwingen und Appelle, miteinander zu sprechen, huldigt Forster der kürzlich verstorbenen Luzerner Politikerin Judith Stamm. «Es gibt kein besseres Vorbild für einen konstruktiven Dialog als Judith Stamm. Sie hatte stets eine starke Meinung und diese klar und deutlich gesagt.» Seine Dankesworte werden unterbrochen von grossem Applaus.

Die Menschen sollen in einen Dialog kommen und lernen, vermehrt miteinander statt gegeneinander zu diskutieren. Bild: Chiara Z’Graggen (Seelisberg, 1. August 2022)

Die Wichtigkeit des Dialogs zwischen Menschen unterschiedlicher Ansichten führt denn auch zum zweiten Motto des Tages «#Lasstunsreden». Im Rahmen der Bundesfeier lanciert Pro Futuris, der neue Thinktank der SGG, das Dialogformat «#Lasstunsreden». Moderator Ivo Scherrer stellt Fragen ans Publikum und die Ehrengäste, springt thematisch von vegetarischer Ernährung über die eigenen Wurzeln bis hin zur Atomkraft. Zu dieser hat die Ehrengästin und Ständerätin Heidi Z'graggen (UR) eine klare Meinung: Man müsse sie prüfen.

Am Ende der Feier, bereits zurück am Anlegeplatz Treib, zeigen sich die Gäste zufrieden mit der Organisation. So sagt eine Frau, ihr habe der Ansatz mit dem Dialogformat gefallen. Aber: «Die Zeit war zu kurz, um wirklich mit den Menschen in Kontakt zu treten.»

Auch der Urner Schauspieler und Kulturschaffende Urs Althaus lässt sich die Feier nicht entgehen. Im Sennenhemd steht er da, spricht mit vielen Leuten, die er kennt. Fühlt sich die diesjährige Feier anders an? Der Urner schaut zur Wiese. Dann sagt er: «Ja, es ist intimer, da etwas weniger Gäste da sind.» Dann fährt das Schiff heran, das Gedränge geht wieder los. Die Alphornklänge verstummen, nun übernimmt das Triebwerk des Schiffes die Geräuschkulisse.

