«Mister Nationalturnen» Andi Imhof wird nach seinem letzten Meistertitel gebührend verabschiedet An den Schweizer Meisterschaften der Nationalturner in Zizers zeigte der Altmeister noch mal seinen Biss – und erhielt im Anschluss von der Nationalturner-Familie ein besonderes Abschiedsgeschenk. 22.09.2022, 16.00 Uhr

Andi Imhof hängt seine Nagelschuhe an den Nagel. Bild: PD

Nicht weniger als 26 Urner Nationalturner machten sich am Sonntag, 18. September, auf den Weg nach Zizers im Kanton Graubünden, um an den Schweizer Meisterschaften für Ruhm und Ehre zu kämpfen. Rund 300 Athletinnen und Athleten in den verschiedenen Alterskategorien, davon rund ein Dutzend Mädchen, zeigten auf den ausgezeichneten, kompakten Wettkampfanlagen in der Bündner Herrschaft vielseitigen und hochstehenden Nationalturnsport.

Der Wettkampf stand ganz im Zeichen der Abschiedsvorstellung von «Mister Nationalturnen», Andi Imhof. Der Altmeister liess in seinem allerletzten Nationalturnwettkampf nochmals seine Vielseitigkeit aufblitzen, vor allem zeigte er nochmals seinen sprichwörtlichen «Biss».

«Urner» Duell im Schlussgang

In der höchsten Kategorie A war damit zu rechnen, dass vor allem die Saisonsieger Marco Lussi aus Ennetbürgen, Roman Zurfluh aus Aristau, This Kolb aus Märstetten und der Bürgler Andi Imhof um den Tagessieg mitreden würden. Während Lussi in den Vornoten schon entscheidend Punkte einbüsste, etablierte sich der Ringer-Schwinger Roman Zurfluh an der Spitze der Zwischenrangliste. Kolb lag 1 Punkt, Andi Imhof aber auch nur 1,4 Punkte zurück. Mit einem Sieg im Ringen gegen den leichtgewichtigen Neo-Bündner Lukas Roth machte Andi Imhof Boden gut. Der Wettkampf war sehr ausgeglichen und die Leaderposition wechselte nach jedem Zweikampf.

Zur grossen Freude der zahlreichen Urner Fans, die nach Zizers gereist waren, standen sich im Schlussgang Roman Zurfluh und Andi Imhof gegenüber. In diesem «Urner»-Duell – Zurfluhs Vorfahren kommen aus dem Kanton Uri – wogte der Kampf recht lang hin und her. Weil Zurfluh wusste, dass ein Remis für den Sieg reichen würde, verhielt er sich entsprechend defensiv.

Als schon alle mit einem gestellten Schlussgang rechneten, explodierte Andi Imhof aber förmlich. Mit letzter Energie gelang es ihm, seinen starken Gegner zu Boden zu sprengen und schliesslich zum gültigen Resultat zu überdrücken. Somit holte sich der 38-jährige Bürgler mit 94,3 Punkten zum Abschluss seiner so erfolgreichen Laufbahn nochmals den Schweizer-Meister-Titel. Zurfluh klassierte sich schliesslich mit 1,1 Punkten Rückstand im 2. Rang.

Andi Imhof vor der Krönung zum Schweizer Meister. Bild: PD

Weitere Urner Erfolge

Aber nicht nur Imhof Andi hatte aus Urner Sicht etwas zu feiern. Auch der Spirigner Robin Arnold zeigte einen super Wettkampf. Er konnte sich dank seines abschliessenden Sieges im Schwingen seinen ersten Nationalturner-Kranz erkämpfen, was natürlich die Feierlaune bei der Urner Delegation noch mal verstärkte. Leider mit weniger Wettkampfglück war Jonas Gisler gesegnet, verpasste er doch den Kranz um nur 0,1 Punkte.

Andi Imhof mit dem Urner Neu-Kranzer Robin Arnold. Bild: PD

Gruppenbild der Urner Nationalturner in Zizers. Bild: PD

Die Saison der Nationalturner ist mit der Schweizer Meisterschaft nun beendet, für die Nationalturnriege war es eine gute Saison mit neuen Kranz-Turnern und vielen Auszeichnung. Die Arbeit mit dem Nachwuchs macht sich bezahlt und soll auch nach der Ära Andi Imhof für viel Eichenlaub der Urner Nationalturner sorgen.

Eine Ära geht zu Ende

Nach seinem letzten grossen Erfolg in Zizers wurde Andi Imhof gebührend verabschiedet. Mit einem festlichen Einzug, angeführt von einer Treichlergruppe und gefolgt von der ganzen Nationalturnerfamilie, durchschritt Andi Imhof ein Spalier von Freunden, Weggefährten, Familie und seinen Urner Nationalturner-Kollegen. Dies hat Andi Imhof sichtlich gefreut und auch emotional berührt.

Der von Treichlern angeführte Einzug für die Verabschiedung von Andi Imhof. Bild: PD

Nach einer Laudatio des Präsidenten des Eidgenössischen Nationalturnverbandes, Kurt Zemp, in dem noch mal seine unglaublichen Erfolge aufgezählt wurden, hängte Andi seine Nagelschuhe an den Nagel.

Die Urner Nationalturner liessen es sich nicht nehmen, «ihrem» Andi Imhof noch ein Geschenk zu machen. Seine Patenkinder Linus Gnos, Nelia Baumeler und Noe Huwyler – alle ebenfalls im Nationalturnen engagiert – überreichten ihm eine Holzstatue vom bekannten Holzbildhauer Peter Bissig vom Isenthal.

Das Geschenk der Urner Nationalturner, überreicht von seinen Patenkindern die allesamt auch an der Nationalturn-SM teilnahmen: (von links) Linus Gnos, Noe Huwyler und Nelia Baumeler. Bild: PD

So geht Rücktritt. Mit einem weiteren Erfolg konnte Andi Imhof sich verabschieden. Und die vielen Glückwünsche und lobenden Worte verursachten doch einige wässrige Augen. (pd/eca)

