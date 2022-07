Urner Nationalturnen gewinnen Kranz

Nationalturnen Kilian Arnold und Andi Imhof vom TV Bürglen holen Kränze an Berner Turnier Die Urner Nationalturner kommen unter die ersten acht in der Elite-Kategorie und gewinnen einen Kranz – Imhof gar trotz einer Verletzung. 26.07.2022, 17.16 Uhr

Kilian Arnold (links) und Andi Imhof freuen sich über ihre Kränze aus Bern. Bild: PD

Am Berner Kantonalen Nationalturnen vom 23. Juli hat Kilian Arnold in der höchsten Kategorie den achten Platz belegt, wie aus einer Mitteilung des Turnvereins Bürglen (TV) hervorgeht. Die Wettkämpfe des diesjährigen Berner Kantonalen Nationalturnens fanden in Vinelz direkt am Bielersee statt. Trotz der Ferienzeit machten sich 13 Urner Nationalturner vom Turnverein Bürglen auf den Weg ins Berner Seeland. Sie nahmen in verschiedenen Altersklassen teil. In der Kategorie A, der höchsten Leistungsklasse, starteten sechs Urner. Durch einige Überraschungen und Führungswechsel an der Spitze sei es ein spannender Wettkampf gewesen, teilt der Turnverein Bürglen mit.