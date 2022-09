Adventure Day: Urner Jugendliche angeln um die Wette

Naturerlebnis Abenteuerliche Urner Jugendliche angeln um die Wette Beim Adventure Day reisten 25 junge Urnerinnen und Urner nach Römerswil, um erste Erfahrungen im Fischen zu machen. 23.09.2022, 18.30 Uhr

Trotz Regen war die Stimmung während des Angelausflugs gut. Bild: PD

Rund 25 Urner Kinder und Jugendliche konnten letztes Wochenende einen spannenden Tag in der Natur erleben. Die junge Wirtschaftskammer Uri organisierte in Zusammenarbeit mit dem Hilfswerk der Kirchen Uri einen Adventure Day. Bei herbstlich kühlem Wetter ging die Reise nach Römerswil – das Schild «Fishing on the Farm» beim Hofeingang liess erahnen, was auf die Teilnehmer zukommen wird.