Nebst Uri kennen nur zwei weitere Kantone das obligatorische Referendum – eine Aufhebung könnte die Politik agiler machen

In keinem anderen Zentralschweizer Kanton wird so häufig abgestimmt wie in Uri.

Eine Totalrevision der Urner Kantonsverfassung, oder zumindest eine «umfassende Teilrevision» – dazu fordert der FDP-Landrat Georg Simmen die Regierung in einer Motion auf. Den Vorstoss hat er vergangene Woche zum Legislaturbeginn im Parlament eingereicht (wir berichteten). Nebst anderen Änderungswünschen verlangt der Realper Parlamentarier im Vorstoss, den auch die CVP-Fraktionspräsidentin Céline Huber unterzeichnet hat, das obligatorische Gesetzesreferendum zu überdenken. Denn die «starre Regelung» würde dazu führen, dass man nötige Gesetzesänderungen teilweise scheuen würde, «weil der Aufwand für eine Volksabstimmung jedes Mal enorm ist».



Ausschlaggebend für die Einreichung der Motion sei für ihn die Erhöhung der Familienzulagen gewesen, die der Landrat im Mai beschlossen hat, wie Simmen auf Anfrage sagt. «Gemäss dieser Initiative wird künftig der konkrete Betrag der Zulage in das Gesetz festgeschrieben, während das bis anhin in einer Verordnung geregelt werden konnte.» Bei jeder Änderung dieses Betrages müsste dann jeweils das Gesetz angepasst werden, was wegen des obligatorischen Referendums zu einer erneuten Volksabstimmung führen würde.

Anpassungen an Bundesrecht werden hinausgeschoben

Als weiteres Beispiel für eine Vorlage, über die seiner Meinung nach unnötigerweise abgestimmt werden muss, nennt Simmen das revidierte Ausstandsgesetz. «Es war im Landrat völlig unumstritten, es gibt da keine spektakulären Änderungen, vor allem Präzisierungen. Trotzdem muss das Volk abstimmen.»

Weiter bemängelt der Realper Jurist, dass an sich notwendige Anpassungen kantonaler Gesetze an Bundesrecht nicht vorgenommen würden, weil der Aufwand einer Volksabstimmung dafür als unangemessen erscheine. «Ein gutes Beispiel dazu ist das Gesetz über die Urner Kantonalbank.» Gemäss dieser Bestimmung wählt der Landrat auf Antrag des Regierungsrats die bankengesetzliche Prüfgesellschaft. «Die Bestimmung der Prüfgesellschaft wäre aber nach den finanzrechtlichen Regulatorien allein dem Bankrat vorbehalten.» Das Gesetz müsste daher so geändert werden, dass der Bankrat die Prüfgesellschaft wählt, weil das Bundesrecht dies so vorgibt. «Aber allein wegen der Anpassung dieses Artikels lohnt sich eine Volksabstimmung nicht», so Simmen.

Urner Verfassung ist einzigartig in der Zentralschweiz

Tatsächlich ist Uri einer von nur drei Kantonen, die in ihrer Verfassung die obligatorische Volksabstimmung über jedes neue Gesetz und jede Gesetzesänderung festschreiben. Daneben kennen nur die beiden Landsgemeinde-Kantone Glarus und Appenzell Innerrhoden diese Regelung.

Die anderen Zentralschweizer Kantone kennen für Gesetze also keine in jedem Fall zwingende Volksabstimmung. Der Kanton Luzern knüpft die Abstimmung über ein Gesetz beispielsweise an bestimmte Kosten, welche die neue Bestimmung nach sich ziehen würde. Im Kanton Obwalden, den ungefähr gleich viele Personen bewohnen wie Uri, gelangen Gesetze nur dann zur Volksabstimmung, wenn ein Drittel des Parlamentes dies verlangt. Auch eine Unterschriftensammlung kann dies bewirken, wenn innert 30 Tagen ab der Publikation des Erlasses 100 Signaturen zusammenkommen.

Dieses Instrument schwebt auch Simmen vor: Statt der obligatorischen Volksabstimmung wäre für ihn eine vorangehende Unterschriftensammlung denkbar, wie sie die Kantonsverfassung heute schon für Verordnungen vorsieht. Hierbei müssen 450 Unterschriften in 90 Tagen zusammenkommen, was Simmen auch für Gesetzesreferenden angemessen scheint. «Das ist eine tiefe Hürde», mit der sich aber bereits eine «gewisse Flexibilisierung erreichen» liesse, wie es in Simmens Motion heisst.

Mehr Abstimmungen als bei den Nachbarn

Damit könnte sich die Anzahl Volksabstimmungen in Uri reduzieren lassen. Denn verglichen mit umliegenden Kantonen hat die Urner Stimmbevölkerung tatsächlich über mehr Vorlagen zu befinden. So hatten die Stimmbürger Uris in den Jahren 2017 bis 2019 über insgesamt 17 Vorlagen zu urteilen. In der gleichen Zeit liess der Kanton Luzern seine Bürger über neun, Obwalden über sechs und Nidwalden über vier Gesetzeserlasse befinden.

Dabei sind die Urner Vorlagen häufig nicht sehr umstritten. Die meisten Abstimmungen der vergangenen drei Jahre weisen einen Ja-Stimmenanteil von über 70 Prozent auf, was einer deutlichen Zustimmung entspricht. Bei der durchschnittlichen Stimmbeteiligung liegt Uri etwa gleichauf mit Nidwalden. In den vergangenen drei Jahren betrug sie in beiden Kantonen rund 38 Prozent. In Obwalden liessen sich in dieser Zeitspanne im Schnitt knapp 42 Prozent der Stimmbürger an die Urne locken, in Luzern fast 44 Prozent.

Vielzahl an Abstimmungen kann zu Politikmüdigkeit führen

Eine Reduktion der Anzahl Abstimmungen könnte den Vorteil haben, dass die Stimmbeteiligung steigt. Politologe Tobias Arnold vom Luzerner Forschungsinstitut Interface sagt:

«Durch die Vielzahl kann es meiner Meinung nach zu einer gewissen Politikmüdigkeit kommen».

Und weiter: «2014 mussten die Urnerinnen und Urner zum Beispiel über die Aufhebung des Gesetzes über die Filmzensur abstimmen. Die Aufhebung des Gesetzes war unbestritten und doch wurden die Leute an die Urne gerufen.»

Durch den Wegfall des obligatorischen Gesetzesreferendums könnten Änderungen einfacher umgesetzt werden, sagt Arnold. So würden vielleicht wichtige Veränderungen möglich, die bisher an den zu grossen Hürden gescheitert seien. «Die Politik wird agiler.» Die Gefahr könne dabei allerdings sein, dass politische Entscheide am Stimmvolk vorbei gefällt würden. «Ich sehe im Kanton Uri aber keine Entwicklung einer ‹abgehobenen› politischen Elite und erachte diese Gefahr deshalb eher als klein.»

Arnold sieht in einer Abschwächung der Referendumsregeln Vorteile. «Ich glaube, auf Bundesebene und in praktisch allen Kantonen hat sich das ‹halbdirektdemokratische System› bewährt: Das Parlament ist zuständig für die Fleissarbeit bei den komplexen Gesetzgebungsprozessen. Das Stimmvolk hat, wenn es denn will, aber immer das letzte Wort.»