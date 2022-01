Der neue Gemeindepräsident von Andermatt spricht über seine Pläne

Andermatt Für Peter Baumann ist der richtige Zeitpunkt zum Anpacken gekommen Verbesserte Infrastrukturen, mehr Wohnraum und ein Sportzentrum: Peter Baumann hat sich als neuer Gemeindepräsident mit einigen neuen Projekten zu befassen. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 17.01.2022, 17.00 Uhr

Peter Baumann freut sich auf seine neue Aufgabe als Gemeindepräsident von Andermatt. Der 46-Jährige ist einer, der gerne anpackt. Seit neun Jahren ist der dreifache Familienvater bereits im Gemeinderat aktiv. Zuerst war er Sozialvorsteher, dann Vizepräsident. «Mehrere Male hätte ich die Gelegenheit gehabt, das Amt des Gemeindepräsidenten zu übernehmen», sagt er beim Gespräch im verschneiten Andermatt. «Aber immer hat es beruflich nicht gepasst. Ich war jeweils mit Jobwechseln beschäftigt und da kam es mir ungelegen, das Amt zu übernehmen.» Nun aber passt es offensichtlich. Baumann arbeitet bei der Matterhorn-Gotthard-Bahn als Teamleiter und ist voller Tatendrang – sowohl beruflich als auch als neuer Gemeindepräsident.

Anspruchsvolles Amt, aber gut aufgegleist – auch dank Geschäftsführer-Modell

Wie viel Zeit nimmt das neue Amt in Anspruch? Roger Nager war Gemeindepräsident in einem 100-Prozent-Pensum (2011–2016), Yvonne Baumann arbeitete 80 Prozent (2016–2018). Hans Regli war pensioniert und kam als Gemeindepräsident auf ein 40-Prozent-Pensum (2019–2021). Peter Baumann reduziert sein Arbeitspensum bei der Bahn, um genügend Zeit für seine neue Aufgabe zu haben. Sein Pensum als Gemeindepräsident dürfte zwischen 20 und 40 Prozent betragen.

Gemeindepräsident Peter Baumann liebt Andermatt und hat auch gerne viel Schnee. Bild: Markus Zwyssig (Andermatt, 10. Januar 2022)

«Die Arbeit als Gemeindepräsident ist sicher anspruchsvoll», sagt Baumann. Aber vieles, insbesondere beim Tourismusresort, ist heute gut aufgegleist. Der Aufwand habe sich zudem durch die Gemeindeorganisation mit dem Geschäftsführer-Modell reduziert. Dadurch konnten verschiedene Abläufe optimiert werden und der Gemeinderat kann sich auf den strategischen Teil der Arbeit konzentrieren. Die Umsetzung übernimmt dann die Geschäftsleitung.

Hotelresort bringe viel Positives, habe aber auch Schattenseiten

«Das Resort ist nicht nur für Andermatt, sondern für den ganzen Kanton etwas Positives», gibt sich Peter Baumann überzeugt. «Es hat aber auch seine Schattenseiten, das muss man ehrlicherweise auch sagen.» Weil viel Neues entsteht, brauche es auch im Dorf neue oder verbesserte Infrastrukturen.

Mit dem Hotelresort wächst ein zweites Dorf heran. In den nächsten Jahren kommt relativ viel dazu. Das werde eine Herausforderung sein. «Die Verbindung zwischen dem alten und dem neuen Dorfkern muss ‹zusammenschmelzen›, attraktiver werden und architektonisch eine Einheit bilden», gibt sich Baumann überzeugt.

Beim Standort des heutigen Eisfeldes soll gemäss Quartiergestaltungsplan ein Sportzentrum entstehen. Hierzu gibt es verschiedene Ideen. Was schliesslich genau entsteht, ist noch offen – dabei sind die heutigen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Das Skigebiet ist ausgebaut, der Golfplatz in Betrieb. Aber auch bei schlechtem Wetter soll es Sportmöglichkeiten geben. Baumann hofft, dass davon sowohl die Gäste als auch die Einheimischen profitieren können. Zusätzliche Angebote wie beispielsweise der Konzertsaal im Hotel Radisson Blu machen das Leben in Andermatt noch attraktiver.

Zu wenig Wohnraum: Investoren sind gefragt

Sorgen machen Baumann die immer höheren Preise bei den Immobilien. Die Einwohnerzahlen sind in den vergangenen Jahren meist gestiegen. Die Abnahme um rund zehn Personen im vergangenen Jahr war da eine Ausnahme. Über die Jahre gesehen sei es aber klar ein Wachstum. Darum wäre es gut, wenn Andermatt auch genügend Wohnraum für Familien und Einheimische hätte, die da bleiben könnten. Auch fehlen Wohnungen für das Personal. «Da ist natürlich nicht nur die Gemeinde gefordert. Es braucht auch Investoren und Private, die bauen respektive sanieren», so Peter Baumann. Einiges sei schon gemacht worden. Der Dorfkern präsentiere sich heute recht herausgeputzt. Einiges stehe noch an. Als gutes Beispiel nennt er die geplante Erneuerung des Hotels Aurora.

Handlungsbedarf besteht in Andermatt auch bei der Entsorgung. Die grossen Hotels würden sich zwar selber um die eigenen Abfälle und um das Recycling kümmern. Mehr Bedarf gebe es aber in diesem Bereich auch aufgrund des Wachstums der Gästezahlen und bei den Ferienwohnungen. «Ideal wäre hier eine regionale, dezentral bewirtschaftete Sammelstelle, welche auch mit einem erweiterten Angebot für Sammelmaterialien aufwarten könnte», so Baumann.

Die Feuerwehr hat Platzprobleme und benötigt ein neues Lokal. Das Thema dränge, so Baumann. «Die Feuerwehr muss für den Notfall gerüstet und rasch einsatzfähig sein.» Zudem seien auch für das lokale Gewerbe geeignete Flächen sicherzustellen. Eine Herausforderung wird der Bau des Depots der Matterhorn-Gotthard-Bahn sein. Der in Andermatt dafür vorhandene Platz sei knapp bemessen und es gebe dabei verschiedene Interessen. Neben der Matterhorn-Gotthard-Bahn seien das auch jene von «Andermatt Swiss Alps» und die des Bundes. «Hier strebt man eine gemeinsame, gute Lösung an», gibt sich Baumann zuversichtlich.

Peter Baumann. Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 26. November 2021)

Als Heimweh-Urner wieder zurückgekehrt

Peter Baumann ist in Andermatt aufgewachsen und hat hier die Schulen besucht. Für die Lehre zog er 1990 nach Winterthur. Darauf arbeitete er in Zürich und Umgebung. 2007 kehrte der Heimweh-Urner zurück. Seine Frau ist von Altdorf, und daher haben sie sich entschieden, wieder in Andermatt zu wohnen.

Aber auch damals, als er auswärts arbeitete, blieb er mit Andermatt verbunden. Er machte in verschiedenen Vereinen mit, war aktiv in der Musik und an der Fasnacht. Und auch jetzt liegen ihm die Traditionen wie der Woldmandli-Umzug, der Samichlauseinzug oder die Fasnacht am Herzen. «Das ist wichtig für ein aktives Dorfleben.» So schätzt er denn auch, dass es in Andermatt nach wie vor einige Beizen gibt. Das würden auch die Gäste schätzen. «Ein Fondue geniesst man wohl weniger in einem Fünfsternehotel. Da geht man lieber in eine gemütliche Beiz.»

In Samih Sawiris Resort war schon viel gelaufen, als Peter Baumann in den Gemeinderat kam. «Es waren nicht nur einfache Zeiten sowohl für den Investor als auch für die Bevölkerung», sagt er. Es gab aber auch einige Highlights, die man in diesem grossen Rahmen in Andermatt nicht mehr so schnell erleben könne. Baumann spricht von der Eröffnung des Hotels The Chedi, dem Folgehotel Radisson Blu und dem ausgebauten Skigebiet. Obwohl es nicht mehr in derart grossen Schritten weitergeht, sei es sicher auch spannend, die Weiterentwicklung des Resorts und die nächsten Hoteleröffnungen zu erleben, so Baumann.

Bei einem grossen Projekt gebe es immer kritische Stimmen. Aber im Grossen und Ganzen stehe die Bevölkerung hinter dem Tourismusresort. Den Abbau der Bundesarbeitsplätze hat Baumann hautnah miterlebt. Mitte der 1990er-Jahre hat er noch im Raum Andermatt Militärdienst geleistet. Sein Vater arbeitete beim Bund. Wenn man gesehen habe, wie alles stetig zurückgegangen sei, dann könne man beim Ausbau im Tourismus und dem Bau des Resorts von einem Glücksfall sprechen. Baumann sagt:

«Alles in allem konnten bei ‹Andermatt Swiss Alps›, im Skigebiet und in der Gastronomie und Hotellerie mehrere hundert Arbeitsstellen geschaffen werden.»

Finanziell geht es Andermatt gut. «Wir gehören zu den ressourcenstärksten Gemeinden», sagt Baumann. Das bringe es aber auch mit sich, dass man immer grössere Zahlungen an den Kanton Uri leiste. Zudem sei es halt selbstverständlich: Je mehr finanzielle Mittel man habe, desto mehr Bedürfnisse und Wünsche würden entstehen – bei der Bevölkerung und bei Investoren. Die Gemeinde Andermatt entrichtet heute rund eine Million Franken in den Finanzausgleich des Kantons Uri.

Hoffen auf Drogerie im Dorf

Mit dem Gesundheitszentrum gibt es in Andermatt einen Arzt, eine Ambulanz, die Spitex und einen Physiotherapeuten. Zudem sei mehrere Tage pro Woche auch ein Zahnarzt vor Ort. Vor allem einen Arzt, der sogar mit seiner Familie nach Andermatt gezogen ist, schätze man im Dorf, so Baumann. Da fehlt eigentlich nur noch eine Drogerie. «Wir setzen uns dafür ein, merken aber auch, dass es aufgrund des Einzugsgebietes schwierig sein wird.»

Peter Baumann liebt sein Dorf, das wird im Gespräch klar. Auch hat er den Winter gerne. «Wir haben lange und viel Schnee. Der Winter ist anspruchsvoll hier oben, dass muss man sich bewusst sein.» Baumann aber ist in Andermatt aufgewachsen, das mache die Sache leichter. Er geniesst denn auch so oft wie möglich das Skifahren mit der Familie. Und das will er auch als Gemeindepräsident trotz vieler Termine weiterhin machen.

Zahlen zu Andermatt Einwohnerinnen und Einwohner: 1583 Schülerinnen und Schüler: 101 (Kreisschule Ursern) Gastwirtschaften: 33 Unternehmen (juristische Personen): 237 Vereine: 32 Gemeindesteuerfuss: 107 Prozent (Senkung angedacht) Kapitalsteuerfuss: 0.001 Prozent (Erhöhung wird geprüft)

