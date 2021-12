IT-Unternehmen essendi it zieht ins UKB-Gebäude in Altdorf

Neuansiedlung in Altdorf Deutsches IT-Unternehmen zieht ins UKB-Gebäude Das deutsche IT-Unternehmen eröffnet am Bahnhofplatz 1 in Altdorf seinen Schweizer Sitz. UKB-CEO Christoph Bugnon teilt erfreut mit, dass im neuen Dienstleistungsgebäude über 70 Prozent der Fläche vermietet sind. Markus Zwyssig 16.12.2021, 17.02 Uhr

Das deutsche IT-Unternehmen Essendi IT gründet den Schweizer Standort in Uri und zieht in das neue Dienstleistungsgebäude der Urner Kantonalbank am Bahnhofplatz 1. Bild: Valentin Luthiger

Mit dem Fahrplanwechsel und der Eröffnung des Kantonsbahnhofs in Altdorf erhielt der Kanton Uri eine neue Drehscheibe für den öffentlichen Verkehr. Und offenbar ziehen die verbesserte Erreichbarkeit und das neue Dienstleistungsgebäude der Urner Kantonalbank am Bahnhofplatz 1, das im Frühling eröffnet wird, auch immer neue Unternehmen an. So wurde am Donnerstag bekannt, dass das IT-Unternehmen Essendi IT aus Deutschland im Attikageschoss des neuen Dienstleistungsgebäudes der Urner Kantonalbank eine Schweizer Niederlassung eröffnen wird. Wie das IT-Unternehmen auf Anfrage mitteilte, werden zu Beginn zwischen drei und fünf Personen am neuen Arbeitsort tätig sein.

Christoph Bugnon, CEO der Urner Kantonalbank: «Es geht nicht um Konkurrenz, sondern vielmehr darum, dass sich die Unternehmen aus demselben aufstrebenden Bereich gegenseitig befruchten.» Bild: Markus Zwyssig

Christoph Bugnon, CEO der Urner Kantonalbank, zeigte sich auf Anfrage denn auch sehr erfreut. «Über 70 Prozent der zur Verfügung stehenden Fläche haben wir bereits fix vermietet. Zudem sind wir im Gespräch mit weiteren potenziellen Mietern.» Zu den Mietern im neuen Dienstleistungsgebäude zählen etwa Thomas Christen von Christen Beck aus Buochs, der im kommenden Frühjahr eine Bäckerei und einen Bistro-Markt eröffnen wird. Der Schattdorfer Rolf Stadler hat als CEO mit seiner IT-Firma Crayon Schweiz AG das gesamte vierte Obergeschoss gemietet. Letztere Firma ist für Bugnon denn auch ein Magnet für weitere Firmen aus dem immer grösser werdenden IT-Bereich. «Dabei geht es nicht um Konkurrenz», so Bugnon, «sondern viel mehr darum, dass sich die Unternehmen aus demselben aufstrebenden Bereich gegenseitig befruchten.»

Auch bei der Volkswirtschaftsdirektion ist man erfreut. «Die wirtschaftlichen Entwicklungen im Kanton Uri, die hohe Lebensqualität und das stark ausgebaute Bahnangebot zu den Wirtschafts‐ und Freizeitzentren im Norden und Süden waren ausschlaggebend für die Ansiedlung des IT‐Unternehmens aus Deutschland», heisst es in einer am Donnerstag veröffentlichten Medienmitteilung.

IT-Unternehmen will Schweizer Markt aktiver bearbeiten

Das Unternehmen Essendi IT mit Standorten in München und Schwäbisch Hall unterstützt Banken, Versicherungen und den Industrie‐ und Handelssektor mit Standard‐ sowie individuellen Softwarelösungen, in der Beratung, beim professionellen Softwaretest und im Bereich IT-Security. Zu den Kunden zählen sowohl mittelständische Unternehmen als auch börsenkotierte Konzerne. «Um den Schweizer Markt noch aktiver zu bearbeiten, hat die Geschäftsführung entschieden, neben den bestehenden Standorten in Deutschland einen Standort in der Schweiz zu gründen», wird das Unternehmen in der Mitteilung der Volkswirtschaftsdirektion zitiert.

Mehrere Standorte genauer betrachtet, Entscheid fiel schliesslich auf Uri

Die Wirtschaftsförderung Uri habe die Verantwortlichen des Unternehmens bei den Gründungsvorbereitungen beraten, diese mehrmals im Kanton Uri empfangen und ihr Netzwerk zur Verfügung gestellt.

«Der Standortentscheid wurde nach der Evaluation von mehreren Kantonen im November 2021 zu Gunsten

des Kantons Uri gefällt.»

Sarah Zügel, Geschäftsführerin der Essendi IT, dazu: «Ausschlaggebend für die Standortwahl waren unter anderem die wirtschaftlichen Entwicklungen im Kanton Uri, die hohe Lebensqualität und das stark ausgebaute Bahnangebot zu den Wirtschafts‐ und Freizeitzentren im Norden und Süden.» Die neue Unternehmung wird voraussichtlich im Februar 2022 ins Handelsregister des Kantons Uri eingetragen.

«Wir freuen uns sehr, dass sich die Verantwortlichen von Essendi IT für den Standort Uri entschieden haben. Dies zeigt uns, dass wir mit unseren Projekten wie dem Kantonsbahnhof auf dem richtigen Weg sind, um die Standortattraktivität zusätzlich steigern zu können», so Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind. Ein zusätzliches Argument für die Standortwahl sei natürlich das Angebot an modernen Büroräumlichkeiten im neuen Dienstleistungsgebäude der Urner Kantonalbank.