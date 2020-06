Neue öffentliche E-Ladestation auf dem Dätwylerareal in Betrieb Mit der Investition will die Dätwyler Stiftung einen weiteren Beitrag im Umweltbereich leisten. 23.06.2020, 17.16 Uhr

Christine Blaser vom Working Point Altdorf ist die erste Benutzerin der E-Ladestation. Bild: PD

(pd/RIN) Die Dätwyler Stiftung unterstützte im vergangenen Jahr die ETH-Woche zum Thema Mobilität. Nun hat sie in einem weiteren Schritt in diesem Bereich investiert. Das Bedürfnis nach Elektroladestationen von Besuchenden und Mitarbeitenden auf dem Dätwyler-Areal hätten aufgrund des Wandels in der Autobranche stark zugenommen, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. Nun steht ab sofort eine öffentliche E-Tankstelle mit zwei Ladestationen für Elektroautos zur Verfügung.