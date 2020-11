Interview Neues Sport- und Ärztezentrum: Silener Gemeindepräsident nimmt Stellung zu Filz-Vorwurf Der Gemeindepräsident investiert selber in das neue Sport- und Ärztezentrum. Er sagt, wie man Interessenkonflikten aus dem Weg geht und welche Überlegungen hinter dem Projekt stecken. Florian Arnold 06.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dem ehemaligen Neat-Installationsplatz in Amsteg sollen nach Wohn- und Gewerbegebäuden ein Sport- und Ärztezentrum mit einem integrierten Restaurant entstehen. Einer der Auslöser dafür war, dass der Unihockeyclub Floorball Uri nach dem Brand der Altdorfer Baldini-Halle nach Trainingsmöglichkeiten Ausschau hielt. In das Projekt investiert auch die Firma Epinex AG, die dem Korporationspräsidenten Rolf Infanger und Gemeindepräsident Hermann Epp gehört. Wie kann dabei Filz verhindert werden? Epp nimmt Stellung.

Hermann Epp, Gemeindepräsident von Silenen, spricht über das Projekt Sport- und Ärztezentrum Grund in Amsteg. Florian Arnold (30. Oktober 2020)

Wieso braucht Silenen eine Unihockeyhalle?

Hermann Epp: Was wir planen, ist ein Sport- und Ärztezentrum. Dabei geht es um eine Attraktivitätssteigerung der Gemeinde. Nur eine Sporthalle allein bräuchten wir nicht. Das Gesamtkonzept ist matchentscheidend, der Mix von Sporthalle, Ärztezentrum und Gastronomie. Es geht um die Gesundheitsversorgung, Freizeitmöglichkeiten und ein Restaurant.

Es wirkt ein wenig so, als hätte man die Arztpraxis und das Restaurant ins Projekt gepackt, damit niemand was dagegen haben kann.

Das Umgekehrte ist der Fall. Das Projekt ist im Grunde aus drei «Krisen» heraus entstanden. Ausgangspunkt war, dass sich der Gemeinderat schon länger mit der Nachfolgeregelung von Doktor Guido Orsingher im Ärztehaus beschäftigt. Seine Praxis ist in die Jahre gekommen, er ist mittlerweile 67-jährig. In Silenen hat mit dem Bahnhöfli das letzte Speiserestaurant geschlossen, womit es an einem öffentlichen Treffpunkt fehlt. Und durch den Brand der Baldini-Halle in Altdorf sucht der Unihockeyklub Floorball Uri eine neue Halle. Ohne diese drei «Krisen» wäre dieses Projekt nie ein Thema geworden.

Das Konzept geht nur auf, wenn es Ärzte gibt, die in Amsteg arbeiten möchten. Sind Sie zuversichtlich?

Die Firma Praxamed, die in der Schweiz schon 40 Ärztezentren aufbaute, hat eine Studie erstellt. Aufgrund dieser hat Praxamed ihre Beteiligung zugesichert und sie spricht bereits von zwei, drei interessierten Ärzten, die heute vor allem Teilzeit arbeiten möchten. Man muss sehen: Das Projekt ist alles andere als 08/15. Einen viel cooleren Platz gibt es für einen jungen Arzt kaum, der Outdoor-Aktivitäten liebt. Er hat alles vor der Haustür und in kurzer Zeit ist man in Zürich, Luzern oder dem Tessin. Und auch die Gesundheitsdirektion Uri ist von Anfang an dabei und unterstützt das Vorhaben.

Und wie sieht es bei der Gastronomie aus? Das Restaurant im sogenannten Epinex-Gebäude in Amsteg ging nach wenigen Wochen wieder ein. Wieso soll es jetzt ein paar Meter daneben klappen?

Das lag nicht am mangelnden Bedürfnis. Das Restaurant wurde fast vom Erfolg überrannt. Man hat niemanden gefunden, der dieses Restaurant entsprechend führen konnte, sodass man sich entschied, den Platz anders zu vermieten. Wir sind überzeugt, dass die Symbiose von Ärztezentrum, Sporthalle und Restaurant, in dem man auch Versammlungen durchführen kann, fruchten wird und wir auch einen Betreiber finden werden, auch wenn es in der Coronazeit natürlich nicht die einfachste Aufgabe ist. Die Frequenzen mit 120 Arbeitsplätzen in der Region Grund, den Sportlern und den Leuten, die zum Arzt müssen, sind vorhanden. Dazu kommen die Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher von nah und fern.

Epinex: Das ist die Firma von Ihnen und Korporationspräsident Rolf Infanger. Diese investiert nun auch in das Hallen-Projekt, das auf Korporationsland und mit öffentlichen Geldern mitfinanziert werden soll. Bei allem Respekt, aber da läuten alle Alarmglocken in Sachen Befangenheit und Amtsmissbrauch.

Wir sind uns dieser Problematik voll bewusst. Im Gemeinderat und der Korporation gibt es klare Ausstandsregeln. Rolf Infanger und ich treten überall in den Ausstand, wenn es um das Projekt geht. Die Geschäfte leiten jeweils die Vizepräsidenten. Da gibt es kein Wischiwaschi. Um etwas anzustossen, braucht es Leute, die bereit sind, zu investieren. Wir geben je für zehn Jahre ein zinsloses Darlehen. Wenn es andere Leute gibt, die dies übernehmen wollen, bin ich der Erste, der Platz macht. Mit einer solchen Halle verdient man kein Geld, mit einem Restaurant auch nicht, und das Ärztezentrum geben wir zu absolut marktüblichen Preisen an die Gemeinde weiter. Wenn es uns ums Geld ginge, müssten wir Werkhallen oder Büros vermieten.

Trotzdem, wie könnte ein Gemeinderat gegen ein Projekt sein, hinter dem der Ratskollege und Gemeindepräsident steckt?

Unser Gemeinderat ist mündig genug. Jeder hat seine eigene Meinung, jeder kann diese einbringen. Was ich weiss, hat man kontroverse Diskussionen auch über dieses Thema geführt. Wir zahlen denselben Baurechtszins wie alle anderen auch. Die Korporation oder die Gemeinde könnten sich irgendeine Bevorteilung sicher nicht leisten.

Auch die Korporation sieht sich mit Kritik konfrontiert: Wie kommt es, dass diese Reihenweise Land im Baurecht vergibt, statt es der Landwirtschaft zur Verfügung zu stellen?

Die Entwicklung im Amsteger Grund war 20 Jahre lang durch den Bau der Neat blockiert. Wir wollten verhindern, dass sich danach ein Investor dieses Land aus Spekulationszwecken kauft und somit wieder keine Entwicklung hätte stattfinden können. Die Gemeinde hätte dies aber nicht vermocht, sodass mit der Korporation eine Partnerin gefunden wurde. Der Gedanke war, dieses Land Urner Unternehmen oder der Urner Bevölkerung anzubieten. Die Korporation hat das Land mit einem bestehenden Quartiergestaltungsplan gekauft und einen entsprechenden marktüblichen Baulandpreis bezahlt. Grüne Wiese und Kühe waren also nie ein Thema.

Sie und der Korporationspräsident gehörten zu den ersten Investoren auf dem Land.

Neben der Baugruppe Bristen investierten auch wir in ein Gewerbegebäude. Wir glauben an die Region und investierten in Arbeitsplätze. Wenn das noch andere tun, gibt das eine Hammer-Geschichte. Es geht darum, Arbeitsplätze und Lehrstellen zu schaffen, damit sich die Gemeinde gut weiterentwickeln kann.

Wieso müssen die Silener nun über eine Umzonung befinden?

Ursprünglich hätte man das Sport- und Ärztezentrum weiter nördlich bauen wollen. Da die Nachfrage nach Industrieland grösser ist als für Wohnraum, hat die Korporation Uri als Landeigentümerin entschieden, der Standort für das Sport- und Ärztezentrum sei im Baufeld 3, der Wohnzone vorzusehen. Durch die Dreifach-Nutzung wird die «Zone für besondere Anlagen und Betriebsstätten Grund» nötig.

Mit den Nachbarn wurden Gespräche dazu geführt. Einige fühlten sich unter Druck gesetzt, weil man sie vor die Wahl stellte, entweder zum Sport- und Ärztezentrum Ja zu sagen, oder mit dem Bau weiterer Wohnblöcke rechnen zu müssen. Sind das nicht unlautere Methoden?

Was ist daran unlauter, den Sachverhalt klar darzulegen? Wir haben mündige Bürger, die am Schluss entscheiden. Dass die Änderung einer Nutzungsplanung nicht ohne Nebentöne erfolgt, ist klar. Die Landeigentümerin und der Gemeinderat verfolgen eine Strategie. Gar nichts zu bauen, ist aber, wie vorher erwähnt, keine Option.

Wären denn Wohnblöcke, in denen neue Steuerzahler wohnen würden, nicht die bessere Option?

Dazu müsste die Nachfrage da sein. Durch einen Nidwaldner Investor entstehen bereits 36 Wohneinheiten im Grund und durch die Nutzungspläne werden Baulandbesitzer dazu angehalten, ihre Parzellen zu überbauen. So verhindert man zusätzliche Konkurrenz. Für die Gemeinde ist ein moderates Wachstum sinnvoll. Der Amsteger Grund wird auch als Entwicklungsschwerpunkt angesehen, wo man nicht nur wohnen soll.

Andere Anwohner fürchten sich vor Partylärm.

Das Sportzentrum ist nicht auf Partys ausgerichtet. Die Sportvereine wollen vor allem gut trainieren können. In der Baldini-Halle in Altdorf waren Partys zwar ein Thema, letztlich gab es aber sehr wenige solche Veranstaltungen. Vorstellbar sind Versammlungen, Tagungen oder beispielsweise eine Mineralienbörse.

Vor kurzem ist das Sporthallenprojekt in Flüelen gescheitert. Steigt nun der Handballklub bei Ihnen ein, nachdem man sich ursprünglich dagegen entschieden hatte?

Man ist in der Tat wieder in Gesprächen. Es wird sicherlich eine Lösung geben. Wenn der Handballklub einen Abend in der Halle benötigt, versuchen wir, das sicherzustellen.