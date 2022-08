Neue Urner Brauerei Nun haben die Eggberge ihr eigenes Bier Der Stanser Markus Gander braut im Keller seines Urner Ferienhauses seit kurzem «Eggbärgler Bier». In seinen Genuss sollen vor allem die Bewohnenden des Altdorfer Weilers kommen – doch auch Talbewohner haben eine Chance auf Uris neustes Brauerzeugnis. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 22.08.2022, 17.00 Uhr

Die neuste Urner Bierbrauerei zu finden, ist gar nicht so einfach, wenn man sich auf den Eggbergen nicht bestens auskennt. Ein rund 20-minütiger Fussmarsch führt von der Seilbahnstation zu einer Häusergruppe hinauf. Der eindrückliche Anblick der gewaltigen Berggipfel auf der gegenüberliegenden Seite des Talbodens entschädigt für den leicht strapaziösen Aufstieg. Als die Häusergruppe erreicht ist, wird allerdings nicht auf Anhieb klar, wo genau sich das Gebäude mit der Nummer 320 befindet – auf 318 folgt 322. Schliesslich tritt Markus Gander auf die Terrasse seines Ferienhauses, das sich unterhalb eines anderen versteckt hält, und sorgt lautstark für Klarheit.

Auf den Eggbergen werden zwei Biersorten gebraut. Bild: Urs Hanhart (Eggberge, 17. August 2022)

Der 64-jährige Stanser hält sich je nach Möglichkeit jeweils tagelang in seinem Eggbergler Ferienhaus auf – und das seit mittlerweile 23 Jahren. Oft ist er mit seiner Frau hier, heute aber ist sie bei der Arbeit in Luzern. Er selber kann seinem Job als Informatiker oft auch von hier aus nachgehen – noch bis nächstes Jahr, dann wird er pensioniert. Dass ihm dann aber nicht langweilig wird, dafür hat Markus Gander bereits jetzt gesorgt, «eigentlich etwas zu früh», wie er sagt. Seit wenigen Wochen ist er Inhaber der jüngsten Urner Bierbrauerei, der Eggbärgler Brauerei GmbH, seiner ersten eigenen Firma.

Befreundeter Brauprofi führt ins Fach ein

Ihren Sitz hat die GmbH an seinem Ferienhaus. Und hier wird auch gebraut. Die Kleinbrauerei – bestehend aus fünf Chromstahlkesseln, einer eigenen Wasserzufuhr, einer Abfüllmaschine und einem Etikettiergerät – befindet sich in einem rund zehn Quadratmeter grossen Raum im Keller. Ein Mitarbeiter des Laboratoriums der Urkantone hat diesen bereits inspiziert und festgehalten, dass er alle Hygienevorgaben erfüllt. Die Bedienung der Anlage war für Gander zunächst völliges Neuland. «Ich war eigentlich auch nie der allergrösste Bierfan.» Hin und wieder habe er sich einfach ein handelsübliches Lagerbier gegönnt.

Markus Gander auf seiner Terrasse mit seinen beiden Biersorten. Bild: Urs Hanhart (Eggberge, 17. August 2022)

Dass er nun dennoch zum Kleinbrauer wurde, ist einer der zahlreichen Runden unter Freunden auf seiner Terrasse zu verdanken. Dazu Gander:

«Wenn man hier oben bei einem Feierabendbier auf das gegenüberliegende Bergpanorama schaut, wirkt das sehr inspirierend.»

So sei die Idee zusammen mit Freunden irgendwann entstanden, und nun hat er sie umgesetzt. Motiviert hat ihn dabei vor allem auch der Nachhaltigkeitsgedanke. «Die Idee der Selbstversorgung fasziniert mich.» Das Eggbärgler Bier sei denn auch vor allem für die Bewohnerinnen und Bewohner des Altdorfer Weilers auf rund 1500 Meter über Meer gedacht. «Kaufen kann es man nur hier, zum Beispiel am Fleschkiosk.»

In diesen Kesseln wird das Bier in einem siebenstündigen Prozess gekocht. Bild: Urs Hanhart (Eggberge, 17. August 2022) In diesem Behälter wird das Getränk nach dem Brauvorgang vier Wochen lang gelagert. Eine Woche lang gärt es noch weiter. Bild: Urs Hanhart (Eggberge, 17. August 2022) Das Bier wird in eine Flasche gefüllt. Darin gärt es nochmals rund zwei Wochen lang. Bild: Urs Hanhart (Eggberge, 17. August 2022) Markus Gander drückt den Deckel auf eine Bierflasche. Bild: Urs Hanhart (Eggberge, 17. August 2022) Mit diesem Gerät erhält die Flasche ihre Etikette, die Markus Gander selber gestaltet hat. Bild: Urs Hanhart (Eggberge, 17. August 2022) Markus Gander beim Etikettieren einer Bierflasche. Bild: Urs Hanhart (Eggberge, 17. August 2022) Und fertig ist das Eggbärgler Bier, von dem es aktuell zwei Sorten gibt. Bild: Urs Hanhart (Eggberge, 17. August 2022)

Bestellungen, die für den Talboden bestimmt sind, nimmt Gander aber durchaus auch entgegen. Und davon gibt es bereits einige, wie bereitgestellte und beschriftete Harassen seines Produkts im Brauraum zeigen. Damit sein Bier – bislang gibt es ein Lager und ein etwas Dunkleres aus zwei Getreidesorten – auch wunschgemäss schmeckt, hat sich Gander für den Anfang professionelle Hilfe geholt. Gefunden hat er sie in seinem Männerchor beziehungsweise Skiclub in Stans. «Eines der Mitglieder ist professioneller Bierbrauer aus Deutschland. Er ist momentan noch beim Brauen dabei und erklärt mir jeden Schritt – und auch, was dieser genau bezweckt.» Drei sogenannte Sude haben die beiden seit März bereits erfolgreich gekocht. Einmal lässt sich Gander noch unterstützen, dann will er den siebenstündigen Brauprozess alleine hinbekommen.

Niemand soll konkurrenziert werden

Insgesamt plant Gander aktuell, acht bis zehn solche Brauvorgänge pro Jahr durchzuführen. Das würde einer Jahresproduktion von ungefähr 1000 Litern entsprechen, womit er um die 3000 Flaschen füllen kann. Um damit den Bedarf auf den Eggbergen zu decken, sollte diese Menge reichen. «Ich verfolge dabei eine ‹Es hat, solange es hat›-Philosophie.» Trotzdem hätte Gander aber auch die Möglichkeit, seine Kapazitäten noch zu erweitern, sollte die Nachfrage nach seinem Bier irgendwann stark ansteigen. Ein zweiter Kellerraum stünde bereit. Aktuell sind dort etwa 40 Kartonschachteln voller unbeschrifteter Glasflaschen zu finden.

Ein dereinstiger Ausbau scheint nicht ganz unwahrscheinlich. Denn bereits erhalte er Anfragen von allerlei Seiten. Nebst Freunden und Bekannten hätten schon weitere Eggbergler Betriebe angefragt, und auch der Pöstler habe sich schon nach dem neuen Bier erkundigt, nachdem er Post an die neue Firmenadresse zu liefern hatte. «Das hätte ich nicht gedacht, dass das Interesse so schnell so gross ist. Ich habe noch überhaupt keine Werbung oder dergleichen gemacht», erzählt Gander. Dennoch: Einen grossen Gewinn strebt er mit seiner Brauerei nicht an, auch wolle er damit niemanden konkurrenzieren. «Es muss nicht rentieren, aber es soll sich lohnen», meint Gander. Und angesichts der Freude, die er und auch sein Umfeld an der Bieridee und ihrer Umsetzung haben, tue es das bereits jetzt.

