Bike Trail Bristen eröffnet

Freizeit Neuer Biketrail schliesst Lücke Nun ist die Bikeroute 412 von und nach Bristen komplett. Viel Prominenz kam am Freitag zur Eröffnung. Urs Hanhart 13.06.2021, 13.35 Uhr

Eröffnung Walter-Tresch-Trail in Bristen: Alt Bundesrat Adolf Ogi flankiert von den beiden Skilegenden Walter Tresch (links) und Bernhard Russi Bild: Urs Hanhart (Bristen, 11. Juni 2021)

Im Restaurant des alt ehrwürdigen Hotels Maderandertal, das im gleichnamigen Tal thront, war am Freitag viel Prominenz aus Sport, Politik und Wirtschaft anzutreffen. Zugegen waren unter anderen alt Bundesrat und Ex-Swiss-Ski-Präsident Adolf Ogi, die Skilegenden Maria Walliser, Bernhard Russi und Walter Tresch sowie der frühere Radcrack Bruno Risi. Es handelte sich nicht etwa um ein Treffen ehemaliger Sportgrössen, sondern alle waren gekommen, um der Eröffnung eines neuen Bike- und Wandertrails beizuwohnen. Dieser trägt den Namen von Lokalmatador Walter Tresch, der in den 1970er-Jahren im Skizirkus für Furore gesorgt hatte. Er holte WM-Silber in der Kombination und konnte mehrere Weltcuprennen für sich entscheiden.