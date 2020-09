Neuer Verein will die Eggberge für Touristen attraktiver machen Mit dem Zweck, auf den Eggbergen einen nachhaltigen und sanften Tourismus zu fördern, ist der Verein Erlebnis Eggberge gegründet worden. Paul Gwerder 28.09.2020, 15.49 Uhr

«Heute ist ein historischer Tag, denn wir wollen auf den Eggbergen etwas für die Allgemeinheit sowie junge und alte Menschen machen», sagt Tagungspräsident Jules Christen. Aus diesem Grund werde der Verein Erlebnis Eggberge ins Leben gerufen. «Diese Idee geisterte bei verschiedenen Leuten seit einiger Zeit im Kopf herum und deshalb haben sie sich entschlossen, den Verein Erlebnis Eggberge zu gründen», erklärt einer der Initianten, Markus Bissig, und er fügt an: «Heute organisieren wir bereits Jass-Turniere und sogar ein ‹Lismä und Häglä› gibt es schon, und in jedem Frühjahr helfen über zwei Dutzend Personen am Frühjahrsputz beim Fleschseeli.»