Neues Gemeinderecht in Altdorf: Bürgerliche Parteien sind «sehr enttäuscht» über Vorgehen des Gemeinderates Die Parteivorstände von FDP, CVP und SVP kritisieren die kurzfristige Ansetzung des neuen Gemeinderechts an der Gemeindeversammlung. Die Beratung über das Geschäft soll verschoben werden, damit eine parteiinterne Meinungsbildung stattfinden könne. Markus Zwyssig 19.06.2020, 10.25 Uhr

Die Parteivorstände von FDP, CVP und SVP Altdorf zeigen sich in einer gemeinsamen Medienmitteilung «überrascht und sehr enttäuscht». Denn am kommenden Donnerstag solle kurzfristig eine Gemeindeversammlung zu wichtigen Themen stattfinden. «Den Parteien wird damit eine parteiinterne Meinungsbildung praktisch verwehrt», sind sich die Parteipräsidenten einig.

Im Rahmen der Versammlung soll nämlich über das neue Gemeinderecht befunden werden. Die Vorstände der bürgerlichen Parteien erachten die kurzfristige Einberufung einer Gemeindeversammlung, an welcher ein so wichtiges Geschäft, wie das Gemeinderecht behandelt werden soll, als unhaltbar. «Wie sollen hier wichtige Entscheide demokratisch legitimiert werden, wenn den Parteien die notwendige Zeit zur Durchführung ihrer Parteiversammlungen nicht gewährt wird?», fragen sie.

Parteien müssten Traktanden den Medien entnehmen

Nachdem als Folge der Coronapandemie Versammlungen untersagt waren, sei es den Parteien schlichtweg nicht möglich gewesen, die Geschäfte, insbesondere die Verordnungen zum neuen Gemeindegesetz, umfassend und statutenkonform zu beraten. Die Ortsparteien hätten die Ansetzung der Versammlung und die Traktanden nach Ablauf der 20-tägigen Frist den Medien entnehmen müssen. «Eine vorgängige Information der Parteipräsidien wäre unseres Erachtens zwingend gewesen», heisst es in der Mitteilung.

Bereits die Vernehmlassung habe aufgezeigt, dass diverse inhaltliche Themen des neuen Gemeinderechts eine breitere politische Debatte benötigt hätten. So haben sich bei der Vernehmlassung für das neue Gemeinderecht sämtliche Parteien für eine Kompetenzerweiterung der Rechnungsprüfungskommission ausgesprochen, welche in der ersten Fassung der Gesetzesänderung auch durch den Gemeinderat vorgeschlagen worden sei. «Aufgrund der ablehnenden Haltung der eigenen Kommissionen, der Verwaltung sowie des Gemeinderates wurde dies ersatzlos gestrichen, ohne mit den Parteien vorgängig Rücksprache zu nehmen.»

Auch die Anregung, zukünftig unbestrittene kommunale Wahlen in Form von stillen Wahlen abzuhalten, um damit sowohl bei der Gemeinde als auch bei den Parteien Kosten zu sparen, sei vom Gemeinderat verworfen worden. Dies, ohne einen angemessenen Diskurs mit den Parteien zu führen, so die Mitteilung. Der Gemeinderat wurde zusätzlich gebeten, das Öffentlichkeitsprinzip im Gemeinderecht zu verankern. Der Kanton Uri sei der einzige Kanton der Schweiz, welcher kein Öffentlichkeitsprinzip auf Gemeindeebene vorsieht.

Gemeinderat wird am Montag über Antrag diskutieren

«Der Gemeinderat hat offenbar gar kein Interesse daran, dass die Parteien sich konstruktiv in die Gestaltung unserer Gemeinde einbringen», so die Kritik in der Mitteilung. «Der Gemeinderat tut gut daran, dieses Geschäft abzutraktandieren und damit zu demonstrieren, dass ihm die Mitarbeit der Parteien bei der Gestaltung des neuen Gemeinderechts wichtig ist.»

Gemeindepräsident Urs Kälin hatte auf Anfrage keine Kenntnisse über das Ansinnen der drei Parteien: «An der Gemeinderatssitzung am Montag werden wir die Thematik sicherlich diskutieren und uns eine Meinung dazu bilden.»

Hinweis: Die Gemeindeversammlung findet am Donnerstag, 25. Juni, um 19 Uhr im Theater Uri statt.