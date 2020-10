Neues Lexikon für Urner Schulen gibt Tipps zum Klima Im Didaktischen Zentrum Uri kann seit Oktober 2020 eine umfassende Ideensammlung rund um das Klima ausgeliehen werden. 09.10.2020, 19.29 Uhr

(pd/RIN) «Mit kühlem Kopf gegen eine heisse Welt» präsentiert 75 Ideen, mit denen man etwas Gutes für das Klima bewirken könne. Die vom Schweizerischen Jugendschriftenwerk herausgegebene, handliche Broschüre für Primar- und Oberstufen ist in Form eines Lexikons gestaltet. «Der Autor erläutert bestehende Zusammenhänge klar und einleuchtend, die auf den ersten Blick eventuell nicht in den Sinn kommen», schreibt die Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion in einer Mitteilung.