Neues Wahlsystem: Ständerat stimmt Urner Verfassungsänderung zu Der Ständerat ist der Empfehlung der staatspolitischen Kommission gefolgt und hat die Ausdehnung des Majorzwahlverfahrens in Uri genehmigt. Nun muss noch der Nationalrat darüber befinden. Lucien Rahm 05.03.2020, 11.52 Uhr

Die Urner haben eine Änderung des Wahlsystems, wie die Sitze im Urner Landratssaal bestimmt werden, bereits im Mai gutgeheissen. Bild: Corinne Glanzmann (Altdorf, 4. Februar 2020)

Wenn die Urner Stimmbevölkerung am kommenden Sonntag seine Landräte wählt, wird sie dies nur noch in vier Gemeinden nach dem Proporzwahlsystem tun - neu nach dem Doppelten Pukelsheim. In allen anderen Gemeinden gilt neu das Majorzverfahren. Dieser Änderung haben die Urner im vergangenen Mai zugestimmt. Weil dadurch die Kantonsverfassung geändert wird, muss aber auch das Bundesparlament dem neuen System seinen Segen geben.