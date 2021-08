Sommerferien Neun Tipps für Daheimgebliebene – Von der Schnitzeljagd bis zur Trotti-Abfahrt Für tolle Ferienerlebnisse muss man den Kanton Uri nicht verlassen. Die Redaktion serviert ein paar heisse Tipps. Florian Arnold 04.08.2021, 05.00 Uhr

Das anhaltend garstige Wetter und die Coronapandemie haben viele Familien dazu bewogen, die Ferien in der Nähe zu verbringen. Auch für Einheimische gibt es viele Sommerangebote zu entdecken. Unsere Zeitung hat einige spannende Aktivitäten aus dem Angebot von Uri Tourismus und Andermatt Urserntal Tourismus zusammengestellt:

Es ist eine Mischung aus Trottinett und Mountainbike, hat breite Reifen mit Profil, ist gut gefedert und mit Scheibenbremsen ausgerüstet: Das Trottibike ist damit komplett bergtauglich und man saust mit ihm mit viel Action den Berg hinunter. Ein Spass für die ganze Familie. Mieten kann man die Trottibikes an der Bergstation Gütsch des Gütsch-Expresses. Bei der Mittelstation Nätschen werden sie wieder abgegeben. Velohelme sind obligatorisch und werden zur Verfügung gestellt, man darf aber auch gerne mit dem eigenen Helm fahren. Die Mindestgrösse für die Trottibike-Nutzung ist 1,25 Meter, damit das Kinn über dem Lenker liegt und gelenkt und gebremst werden kann. Ohne Begleitung von Erwachsenen kann das Trottibike ab 14 Jahren benutzt werden.

Der Klettersteig auf dem Biel. Angel Sanchez / Urner Zeitung

Adrenalinschub gefällig? Dann ist ein Klettersteig im Kanton Uri das Richtige. So etwa die «Fruttstägä Biel». Dieser Klettersteig gilt als klein, aber fein und enthält als besondere Höhepunkte eine 10 Meter lange Seilbrücke und eine Aussichtsbank in schwindelerregender Höhe. Der Klettersteig ist mässig schwierig und wird mit mehreren hundert Metern Drahtseil, Eisenbügeln und zwei Seilbrücken gesichert. Auch weniger geübte Kletterer bewältigen die Höhe. Nach der Fahrt mit der Seilbahn Biel-Kinzig geht es auf dem Wanderweg zirka eine Stunde zum Einstiegspunkt. Bei Nässe wird von einer Tour wegen Rutschgefahr allerdings abgeraten. Weiter empfehlen die Ferienexperten den Klettersteig Zingelstöckli auf dem Urnerboden. Die grandiose Aussicht nach dem anstrengenden Aufstieg belohnt jeden geübten Kletterer.

Wo ist Walterli? - Die Schnitzeljagd durch Altdorf. Angel Sanchez / Urner Zeitung

Kluge Köpfe sind gefragt, wenn es auf die Schnitzeljagd durch Altdorf geht. Diese trägt den Titel «Wo ist Walterli?». Dabei ist Wilhelm Tells Sohn abgehauen. Dabei müsste er doch die Geburtstagstorte für seine Mutter Hedwig besorgen und bei den Vorbereitungen für die Feier helfen. Die Aufgabe lautet nun, Walterlis Fährte aufnehmen und ihn rechtzeitig aufspüren. Dabei müssen mit Kombinationsgabe die Rätsel gelöst werden, was Spannung und Spass garantiert. Als Alternative wird auch die Schnitzeljagd «Tatort Tell» angeboten. Diese können über uri.swiss gebucht werden.

Auch in Andermatt kann man sich auf eine spannende Schnitzeljagd begeben. Die digitalen Rätsel führen zu den Schmugglern Vincenzo und Giuseppe. Sie treiben den Kristallschmuggel über den Gotthardpass voran. Diese Banditen gilt es zu stoppen. Buchen kann man über www.andermatt.ch.

Die Biel-Kinzig-Bahn. Pd / Urner Zeitung

In Uri gibt es mehr als 30 Seilbahnen. In Windeseile ist man damit ein paar Höhenmeter weiter in den Bergen, ohne sich dabei anstrengen zu müssen. Oben angekommen lässt sich eine kurze Wanderung ideal mit einem Besuch an einer Feuerstelle kombinieren. Und für Kinder gibt es diverse Spielplätze. Die heissen Tipps von Uri Tourismus lauten: Eggberge mit einem Besuch am Fleschsee, Brüsti mit der Feuerstelle Waldnacht oder Nossenboden, Haldi mit Figstuhl, Golzernsee oder Biel mit dem grossen Kinderspielplatz.

Die Gotthard-Raststätte betreibt über den Sommer einen Lunapark. Auf den Hüpfburgen und Trampolins kann man sich so richtig austoben. Der Park befindet sich auf dem Spielplatz in Fahrtrichtung Süd und ist noch bis am 18. August in Betrieb, und zwar von Montag bis Donnerstag jeweils von 13 bis 17 Uhr sowie von Freitag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Bei Wind und Regen kann der Park allerdings nicht betrieben werden.

Im Depot der Dampfbahn-Furka-Bergstrecke erfährt man, wie eine über 100-jährige Dampflok mit ihrem Zahnradantrieb heute noch tadellos auf Achse ist. Diese Veranstaltungen finden am 6. August, 10. September und 8. Oktober jeweils von 9 bis zirka 11 Uhr statt. Anmelden kann man sich bis zwei Tage davor bei der Tourist Information Andermatt.

Die Furka-Dampfbahn. Valentin Luthiger / Urner Zeitung

Es ist ein dunkles Kapitel, und trotzdem wirkt das Thema Hexenverfolgungen durch die Mystik und Dramatik auch anziehend. Die Audio-Tour «Hexenjagd im Urserntal» beinhaltet viele Urschner Sagen und Schicksale von einheimischen Frauen, die verfolgt und verurteilt wurden. Die Zuhörenden erhalten einen Überblick, wie diese Frauen ins Visier der mächtigen Männer gerieten, wie es weltweit zu Massenverfolgungen kam und wie der Spuk schlussendlich vorüberging. Die Spazierrunde dauert eine Stunde. Übers Smartphone können die Audio-Sequenzen abgespielt werden, bestenfalls benutzt man Kopfhörer dazu. Gelöst werden kann die Tour bei der Tourist Information Andermatt.

Auf einer Wanderung darf ein Sackmesser im Gepäck nicht fehlen. Nun kann man mit der Taschenmesser­montage-Maschine sein eigenes Messer zusammenbauen. Und zwar im Victorinox-Store in Andermatt. Ein besonderes Merkmal ist die spezielle Klingengravur. Sie beweist, dass das Messer eigens von Hand zusammengebaut wurde. Selbstverständlich gehört eine persönliche Schalengravur ebenfalls dazu und macht das Taschenmesser zu einem ganz besonderen Unikat. Termine können beim Victorinox-Store vereinbart werden.

