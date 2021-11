Schattdorfer Gemeindevizepräsident Mario Schmidt tritt ab

Neuwahl Schattdorfer Gemeindevizepräsident tritt aus persönlichen Gründen frühzeitig ab Mario Schmidt, Gemeindevizepräsident und verantwortlich für die Verkehrs- und Raumplanung, hat per November 2021 aus persönlichen Gründen seine frühzeitige Demission eingereicht. 05.11.2021, 15.27 Uhr

Mario Schmidt demissioniert frühzeitig zum Frühjahr 2022 als Gemeinderat und Vizepräsident in Schattdorf. Bild: PD

In Schattdorf kommt es in der laufenden Legislatur zu einem frühzeitigen Abgang im Gemeinderat. Mario Schmidt, derzeit Gemeindevizepräsident und verantwortlich für die Verkehrs- und Raumplanung, hat per November 2021 aus persönlichen Gründen seinen frühzeitigen Rücktritt verkündet. Mario Schmidt ist seit Oktober 2016 Gemeinderat in Schattdorf und wäre bis Ende 2022 gewählt. Dies geht aus einer Mitteilung der Gemeinde Schattdorf hervor.