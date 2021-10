Uri hat noch immer geringste Ärztedichte in der Zentralschweiz

Medizin Uri ist noch immer Zentralschweizer Schlusslicht bei der Arztpraxis-Dichte Weniger als eine Arztpraxis pro 1000 Einwohner. Trotz dieses weit unterdurchschnittlichen Wertes spricht Gesundheitsdirektor Christian Arnold von einem Erfolg des neuen Gesundheitsgesetzes. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 26.10.2021, 05.00 Uhr

Steht Uri bald ohne Hausärzte da? Mit diesem Horrorszenario wurden die Urner im Frühling 2016 konfrontiert. Schweizweit wies Uri die tiefste Ärztedichte auf. Mit dem neuen Gesundheitsgesetz, das die Urner am 5. Juni 2016 mit 62,5 Prozent annahmen, sollte das Problem entschärft werden. Das Gesetz, das am 6. Juni 2016 in Kraft trat, beinhaltet, dass Ärzte und andere medizinische Grundversorger finanziell unterstützt werden können – nötigenfalls sogar mit A-fonds-perdu-Beiträgen. Mit 31 Hausarztpraxen kommen in Uri gerade mal 0,8 Praxen auf 1000 Einwohner, das sind so wenige wie in keinem anderen Kanton und nicht mal halb so viel im Schweizer Durchschnitt, der gemäss Bundesamt für Statistik 2019 bei 2,1 lag.

Trotzdem spricht der Urner Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektor Christian Arnold von einem erfolgreichen Gesetz. Und erwähnt als Beispiel das im Bau befindende Ärzte- und Sportzentrum in Silenen, das im Sommer des kommenden Jahres eröffnet werden soll. Neben einer Gemeinschaftspraxis und einem Restaurant beinhaltet es auch eine Dreifachturnhalle. Auch in Schattdorf entsteht an der Dorfstrasse eine neue Gemeinschaftspraxis, welche der Kanton dank des Gesundheitsgesetzes zusammen mit der Gemeinde unterstütze. Gefördert würden aber auch Vorhaben im nichtärztlichen Bereich wie beispielsweise Apotheken/Drogerien oder innovative Projekte gegen den Fachkräftemangel. «Diese Beispiele zeigen, dass das neue Gesundheitsgesetz schon etwas bewirkte und eine Trendwende einläutete. Allerdings braucht dies seine Zeit», sagt Christian Arnold.

Gesetz könne nicht alle Probleme lösen

Nebst Geduld sei auch eine realistische Erwartung angezeigt. «Das Gesetz kann nicht alle Probleme im Hausarztbereich lösen», hält er fest. Dass Uri so weit unter dem Schweizer Schnitt liege, sei auch dem ländlichen Raum geschuldet. «Die Versorgung im schwach besiedelten Uri ist nicht mit städtischen Gebieten zu vergleichen. Es ist attraktiv, im Kanton Uri eine Praxis zu führen, aber auch herausfordernd, diese wirtschaftlich zu betreiben.» Hinzu komme, dass etwa im Schächental das Einzugsgebiet klein sei, gerade mal genug gross für einen Hausarzt.

Eine weitere Rolle spielt gemäss Arnold auch die Mentalität. «In Uri ist der nächste Hausarzt oft nicht gerade um die Ecke wie in städtischen Gebieten. Da überlegt man es sich zweimal, ob man den Weg zum Arzt auf sich nehmen soll, was zu einer tiefen Zahl von Arztkonsultationen führt.» Von einem Missstand will Christian Arnold denn auch nicht sprechen, im Gegenteil. In die Zukunft blickt er zuversichtlich:

«Wenn sich die durch das Gesetz angestossene Entwicklung fortsetzt, sind wir auf einem guten Weg.»