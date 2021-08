Ultracycling-Event macht halt in Erstfeld.

Nonstop-Ultracycling 520 Kilometer quer durch die Schweiz: «Tortour»-Radrennfahrer verschnaufen in Erstfeld Das weltweit grösste Nonstop-Ultracycling-Event führte kürzlich auch durch den Kanton Uri. Bei der Timestation in Erstfeld konnten sich die Rennfahrer auch verpflegen. 25.08.2021, 12.14 Uhr

«Tortour» ist das grösste mehrtägige Nonstop-Ultracycling-Event der Welt. Dabei gab es drei verschiedene Strecken und Distanzen. Die grösste Strecke «Tortour Ultra» führte über 1000 Kilometer und 14'000 Höhenmeter. Die mittlere Strecke «Tortour Challenge» über 520 Kilometer mit 8000 Höhenmeter und «Tortour Sprint» über 270 Kilometer mit 3000 Höhenmeter.

Die Helfer der Timestation Steibock in Erstfeld. Bild: PD

Die «Challenge» war ein eigenes kürzeres Rennformat im Rahmen der «Tortour». Die 520 Kilometer erlaubten eine einfachere Vorbereitung mit weniger Aufwand und wurden trotzdem zu einem tollen Wettkampf. Die Einzelfahrer, 2er- und auch 3er-Teams benötigten 16 bis 28 Stunden. Das Rennen lief Tag und Nacht und war eine grosse Herausforderung für Fahrer und Betreuer. Die Challenge konnte aber auch unbegleitet gefahren werden.

Zeitkontrolle und Verpflegungsstelle



Die Tortour-Challenge wurde, wie auch die anderen Strecken, in Zürich Sihlcity gestartet und führte nach Niederurnen, Chur, Disentis, Lukmanierpass, Biasca, Gotthardpass, Altdorf, Klausenpass, Glarus und zurück nach Zürich Sihlcity. Auf den 520 Kilometern mussten sieben Timestationen eingerichtet werden – eine davon war Erstfeld Steibock. Die Timestationen waren eine Zeitkontrolle und Verpflegungsstelle. Dabei mussten von den Fahrerinnen und Fahrern die Ankunftszeiten erfasst werden, die sie mit einer Unterschrift auch bestätigten.

Da gab es grosse Unterschiede zwischen den ersten und späteren Fahrern. Während die ersten Fahrer nach der Unterschrift, einem Schluck Isotonic und einem gefassten Riegel sofort weiterfuhren, setzten sich die späteren auch noch hin und tranken mit ihren Autobegleitern und den Helfern der Timestation auch mal einen Kaffee. Der Kaffee wurde von den Teams geschätzt, da jeweils nur ein Fahrer im Rennen war und der andere sich im Auto für die Weiterfahrt bereit machte. Die ersten Fahrer von der Timestation Erstfeld konnten den Vorsprung bis ins Ziel nach Zürich retten.

Pascal Frei war der Schnellste

Pascal Frei fuhr als Erster bei der Timestation in Erstfeld ein. Er holte sich später dann auch den Gesamtsieg. Bild: PD

Bei den Herren Tortour Challenge Solo gewann Pascal Frei, der für die 520 Kilometer mit 8000 Höhenmeter lediglich 18 Stunden und 26 Minuten brauchte, 12 Minuten vor Reto Müller und 20 Minuten vor Andreas Fröhlich. Bei den 2er-Teams gewannen Fruytier Jany und Senn Michael in 17 Stunden und 45 Minuten und bei den Mixed 2er-Teams konnten sich Jans Karin und Roman Rosefeller in 19 Stunden und 26 Minuten durchsetzen. Bei den 3er-Teams siegten Nicolo Edelmann, Leone Daniele und Pius Stucki in 16 Stunden 33 Minuten vor Sandro Wegmann, Valentin Belz und Mathias Wunderlin.

Der Platz für die Timestation Erstfeld Steibock war von der Hauptstrasse weg ideal gelegen. Alles ist von den Organisatoren mustergültig organisiert worden und ein grosses Dankeschön gehört den Helfern und der Firma Steibock mit dem Betriebsleiter Franz Epp für die ganze Infrastruktur, die für diesen Anlass zur Verfügung gestellt worden ist. (pd/RIN)