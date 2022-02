Ski- und Sportclub Schattdorf kürt die beiden Clubmeister 2022

Nordisch Die Clubmeister 2022 des Ski- und Sportclubs Schattdorf stehen fest Das Nordisch-Team des Ski- und Sportclubs Schattdorf verbuchte am Wochenende einen neuen Teilnehmerrekord. 16.02.2022, 19.20 Uhr

Von links: Sascha Gisler, Martina Baumann, Matteo Gisler, Annika Fullin, Nicola Gisler und Aline Baumann. Bild: PD

Traumwetter und Topverhältnisse warteten am vergangenen Sonntag in Realp auf das Nordisch-Team des Ski- und Sportclubs (SSC) Schattdorf. Vorbereitet wurde diesmal ein Klubrennen der anderen Art. Dieses beinhaltete einige Skicrosselemente wie Stangenwald, Bergaufslalom, Tunnel und Treppensteigen. Zudem wurde eine Spezialdisziplin in den Wettkampf integriert – Kekse essen, ein Getränk konsumieren und weiterlaufen.

Diese Herausforderungen am besten gemeistert haben bei den Kindern U12 und jünger Aline Baumann und Nicola Gisler. Die Jugendkategorie wurde von Annika Fullin und Matteo Gisler dominiert. Als Clubmeister 2022 durften sich Martina Baumann und Sascha Gisler feiern lassen. Mit 40 Startenden konnte ausserdem ein neuer Teilnehmerrekord realisiert werden. Bei Pasta, Kuchen und Kaffee wurde die Rangverkündigung bei entspannter, fröhlicher Stimmung abgehalten.

Urner mit Kategoriensiegen im Valle Bedretto

Eine Delegation des Ski- und Sportclubs Schattdorf trat ausserdem Anfang Februar an der «Gara del Pizzo Rotondo» im Valle Bedretto. Das ist ein Langlaufrennen in der klassischen Technik. Das Rennen diente einerseits als Vorbereitung für die Schweizer Meisterschaft, welche am kommenden Wochenende in Davos auch in der klassischen Technik stattfinden wird, andererseits als Abwechslung zu den bekannten Zentralschweizer Loipen. Wenig Schnee, jedoch schönes Wetter, eine gut präparierte, abwechslungsreich und interessant angelegte Strecke erwartete die Urner Truppe. Motiviert und beherzt absolvierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Wettkampf und konnten diverse Kategoriensiege feiern. Gegenseitig feuerte man sich an, was die Stimmung und Freude über die Erfolge zusätzlich anhob.

So konnten in der Kategorie Knaben U10 Aaron Baumann und bei den Knaben U14 Matteo Gisler einen klaren Sieg herauslaufen. Raffael Fullin belegte trotz eines kleinen Stockmissgeschicks den 3. Rang. Bei den Mädchen gingen alle Kategoriensiege an Schattdorf. Dementsprechend reüssierte Aline Baumann bei den Mädchen U12, ihre Schwester Lea in der Kategorie U14 und Annika Fullin bei den Mädchen U16. Auch die gestarteten Damen des SSC Schattdorf durften sich sehen lassen. Julia Gisler gelang ein 2. Rang in der Kategorie U20 und Martina Baumann durfte sich neben der ehemaligen Spitzenlangläuferin Natascha Leonardi Cortesi und ihrer Schwägerin Manuela Leonardi schliesslich als auf das Podest stellen. (pd/RIN)