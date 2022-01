Nordisch Dreimal Gold für den Urner Langlauf-Nachwuchs Der Urner Nordisch-Nachwuchs brillierte am zweiten Rennen im Rahmen der Nordic Trophy mit drei Kategoriensiegen. Josef Mulle 26.01.2022, 11.32 Uhr

Die Helvetia Nordic Trophy ist die grösste Wettkampfserie für den Schweizer Nachwuchs in den nordischen Disziplinen. Wie ihre grossen Vorbilder, die sich auf den Loipen dieser Welt duellieren, haben die Nachwuchssportler die Möglichkeit, sich in allen Landesteilen der Schweiz mit Gleichalterigen ihre Kräfte zu messen. Daneben soll aber durch Spiel und Spass die Faszination der nordischen Disziplinen wie Langlauf, Skispringen, Biathlon und nordische Kombination gefördert werden.

Sie präsentieren stolz ihre Goldmedaillen; von links: Ladina Kempf, Nina Walker, und Jonas Briker. Bild: PD

Der Urner Skiverband, und mit ihm die drei Urner Nordisch-Hochburgen: SC Unterschächen, SSC Schattdorf und Gotthard Andermatt unterstützen die Bemühungen von Swiss-Ski nach besten Kräften und nehmen regelmässig an deren Aktionen und auch Wettkämpfen teil.

So reisten am Sonntag, unter der Leitung von Roman Briker und seinem Helferteam, die stattliche Delegation von insgesamt zwölf Nachwuchsläuferinnen und -läufern aus Unterschächen und Schattdorf ins bernische Bumbach, wo auf der Ersatzstrecke von Marbach die zweite Austragung im Rahmen der Nordic Trophy 2022 stattfand. Die Rennen, die im Einzelstart und in der freien Technik gelaufen wurden, konnten bei kalten, aber sonst idealen Bedingungen ausgetragen werden.

Ladina Kempf, Jonas Briker und Nina Walker haben die Nasen vorn

Der Urner Nordisch-Nachwuchs zeigte sich, wie bereits schon in etlichen Rennen dieser Saison, auch in Bumbach von seiner besten Seite. In der jüngsten Kategorie U10 entführten mit Ladina Kempf und Jonas Briker sowohl bei den Mädchen als auch bei den Knaben Vertreter des Urner Skiverbandes die Goldmedaillen in den Gotthardkanton respektive in den Urner Erfolgsklub SC Unterschächen. Nina Walker, SC Unterschächen, (Kategorie Mädchen U14), zeichnete für die dritte Urner Goldmedaille verantwortlich. Die Seriensiegerin und grösste Urner Nachwuchshoffnung Elena Frei, SC Unterschächen, verpasste für einmal als Vierte das Podest nur ganz knapp, ebenso wie Nicola Gisler, SSC Schattdorf, der in der Kategorie Knaben U12 den 4. Platz im Jahrgangsranking erreichte.

Dunja Walker auf dem Weg zu ihrem Spitzenergebnis. Bild: PD

Top-Ten-Klassierungen erreichten zudem Mario Briker, Seraina Kempf, Nico Briker, Dunja Walker, alle SC Unterschächen, sowie Matteo Gisler, SSC Schattdorf, der im Jahrgangsklassement der Kategorie U14 den 8. Platz belegte. Schliesslich ergatterten sich auch noch die beiden Schattdorfer Nachwuchsleute Raffael und Annika Fullin in diesem nationalen Event begehrte Ränge in den ersten 20 Positionen der Rangliste.