Urner Langläuferinnen holen zwei Meistertitel

Nordisch Urner Langläuferinnen haben die Nase vorn: Meistertitel für Dunja Walker und Céline Arnold An den Titelkämpfen des Zentralschweizer Schneesportverbandes (ZSSV) holten sich die Nordischen des Urner Skiverbandes zwei Meistertitel, dazu eine Bronzemedaille und insgesamt 10 Kategoriensiege. Josef Mulle 17.03.2022, 05.00 Uhr

Sonntag, der 13. März, wurde für den Urner Skiverband zu einem wahrlich goldenen Sonntag, denn am Morgen gewann der für den SSC Schattdorf laufende Roman Furger zum vierten Mal den Engadiner Skimarathon, und am Nachmittag hamsterten die Aktiven des SC Unterschächen und des SSC Schattdorf im Salwideli Titel und Medaillen an den ZSSV Nordisch Meisterschaften.

Podest der Mädchen U16; von links: Céline Emmenegger, Dunja Walker und Annika Renggli. Bild: PD

Die Erfolge der Urner Langläuferinnen und Langläufer hatten sich insofern abgezeichnet, als während der gesamten Saison Spitzenresultate vermeldet werden konnten. Tino Walker, Chef nordisch Urner Skiverband, und sein Cheftrainer Roman Birker zeigten sich denn auch hocherfreut, dass ihre Schützlinge auch am Saisonende noch solch beeindruckende Leistungen abrufen konnten.

Goldmedaille nach einer ausgezeichneten Saison

Die ZSSV-Langlaufmeisterschaften waren in den Salwideli-Langlauf, Sörenberg, integriert worden, und konnten bei sonnigem Wetter und frühlingshaften Temperaturen ausgetragen werden. Die Rennen erfolgten im Einzelstart, und wurden in der freien Technik gelaufen. Die Läuferinnen der Kategorie Mädchen U16, in der bereits Titel vergeben wurden, hatten zwei Runden à 2 Kilometer zu laufen. Dunja Walker, SC Unterschächen, die in dieser Saison durchwegs mit ausgezeichneten Leistungen aufwartete, liess auch im Salwideli nichts anbrennen und holte sich Gold und den Titel der ZSSV-Meisterin vor Céline Emmenegger, Flühli, und Annina Renggli Entlebuch. In den Nachwuchskategorien ohne Titelvergabe standen Ladina Kempf, Aline Baumann und Nina Walker ebenfalls zuoberst auf der Rangliste.

Podest der Frauen; von links: Selina Haas, Céline Arnold und Fiona Christen. Bild: PD

Grossartig dann die Leistung von Céline Arnold, SC Unterschächen, in der Kategorie Frauen. Die frühere Kaderläuferin holte mit der Tagesbestzeit überraschend den Titel vor der favorisierten Marbächlerin Selina Haas. Bronze erkämpfte sich Fiona Christen und sorgte damit für einen weiteren Glanzpunkt der Urner Langlaufhochburg Unterschächen. Für den SSC Schattdorf realisierte Julia Gisler in der Kategorie Frauen U18 einen Kategoriensieg.

Bei den Männern konnten keine Urner um die Medaillenvergabe mitreden, doch die Kategoriensiege von Jonas Briker (Knaben U10) und Mario Briker (Knaben U12) zeigen auf, dass etwas am Heranwachsen ist. Herausragend auch die Klassierung von Nico Briker (Knaben U14), der sich dem Bündner Tylan Michel geschlagen geben musste, das verbandsinterne Duell mit Marco Lauber aber sicher gewann. In den Masters-Kategorien sorgten Sascha Gisler, SSC Schattdorf, und Robert Briker, SC Unterschächen, für weitere Urner Kategoriensiege.