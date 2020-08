Nur noch geweihte Priester sollen laut Papst katholische Pfarreien leiten dürfen – so reagieren Kirchenvertreter in Uri, Nid- und Obwalden In einer Weisung fordert der Papst, dass Pfarrgemeinden nur noch von geweihten Priestern geleitet werden sollen. Auch sollen Begriffe wie «Pfarreileitung» oder «Leitungsteam» verschwinden. Betroffene Pfarreien in der Urschweiz wollen sich aber nicht daran halten – im Gegensatz zur Bistumsleitung. Lucien Rahm 14.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Papst Franziskus während einer seiner wöchentlichen Audienzen. Bild: Vatican Media/EPA (Vatikanstadt, 12. August 2020)

Nur, wer die Priesterweihe empfangen hat, soll künftig noch eine katholische Pfarrgemeinde leiten dürfen. Dies verlangt Papst Franziskus in seiner neuen Weisung «Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche». Zudem sollen die Pfarreien künftig auf die Verwendung von Begriffen wie «Leitungsteam» verzichten, wie das Papier verlangt. Es sei «darauf hinzuweisen, dass das Amt des Pfarrers nicht einer aus Klerikern und Laien bestehenden Gruppe übertragen werden kann». Daher seien Bezeichnungen wie «Leitungsteam» oder ähnliche Benennungen, «die eine kollegiale Leitung der Pfarrei zum Ausdruck bringen könnten», zu vermeiden.

In den Kantonen der Urschweiz kommt es jedoch vor, dass auch Nicht-Priester eine Pfarrgemeinde leiten. So zum Beispiel in der Nidwaldner Gemeinde Emmetten, wo Markus Limacher als Pfarreileiter amtet. Der Theologe relativiert den Inhalt des Schreibens aus Rom. «Dieses umfasst mehr als 120 Punkte, und nur wenige davon gehen ausdrücklich auf die Funktion und Begriffe eines sogenannten Pfarreileiters ein. Hinzu kommt, dass sich das Schreiben an den Klerus der Weltkirche richtet und nicht spezifisch die Realität der Schweiz berücksichtigt», schreibt Limacher auf Anfrage.

Die Kirche sei auf die Mitarbeit von Laien-Theologinnen und -Theologen angewiesen, auch auf solche, die «pastorale Verantwortung» übernehmen würden. «Diese Realität kann kein klerikales Schreiben zum Verschwinden bringen.» Auch die Begriffe, mit denen die Leitungspositionen bezeichnet werden, möchte Limacher nicht anpassen. Er sagt:

«Wie wir Pfarreileiter uns künftig nennen, ist für mich belanglos.»

Der Auftrag bleibe für die Leiter der Nidwaldner Pfarrgemeinden derselbe.

In Uri werden bereits alle Pfarreien von Priestern geleitet

Daniel Krieg, Dekan von Uri. Bild: Urs Hanhart

In den Pfarreien des Kantons Uri wären die päpstlichen Änderungswünsche weniger problematisch, würden sie denn umgesetzt. «Die Instruktion wird keinen Einfluss auf die Pfarreien des Kantons Uri haben, da kirchenrechtlich alle Pfarreien von einem Priester geleitet werden», schreibt der Urner Dekan Daniel Krieg auf Anfrage. Das heisst: Jede Pfarrei in Uri hat bereits heute einen Pfarrer oder Pfarradministrator, der Priester ist.

De facto sei es jedoch so, dass vor Ort durchaus auch Laien gewisse Leitungsfunktionen ausüben würden, so Krieg. In grösseren Pfarreien wie jener in Altdorf würden ebenfalls sogenannte Laien in die Leitung miteinbezogen. Beispielsweise in der Katechese – dazu zählt unter anderem der Religionsunterricht – oder bei Firmungen kommen solche zum Einsatz. «Da sind wir also pragmatisch. Und genau dies ist der Weg.» Solche Weisungen würden lediglich Leitlinien vorgeben. «Die Gegebenheiten vor Ort zeigen dann, ob und wie diese eingehalten werden können.»

Bernhard Willi, Dekan von Obwalden. Bild: Romano Cuonz

Auch in Obwalden hat die neue Weisung bislang keine Folgen. «Offiziell wurde dieses Schreiben weder schriftlich noch elektronisch an die Pfarreien versandt», hält der Obwaldner Dekan Bernhard Willi auf Anfrage fest. Somit habe sie auch keinen Einfluss im Alltag der Pfarreien in Obwalden, wo ebenfalls nicht-geweihte Personen Pfarrgemeinden leiten. «Es gibt viele römische Schreiben, die nicht unmittelbar eine konkrete Bedeutung für eine Pfarrei haben.» Für eine Umsetzung solcher Weisungen seien letztlich die Bischöfe zuständig – «und hierzu gab es ja in der Schweiz eher verhaltende Äusserungen».

Chur begrüsst die Instruktion aus Rom

Jenes Bistum, zu welchem die Urkantone gehören, begrüsst die neue Weisung jedoch, wie sich der entsprechenden Stellungnahme entnehmen lässt. «Das Bistum Chur fühlt sich durch die neue Instruktion bestätigt und erachtet diese als verbindlich. Die vom Bistum im Jahr 2010 erlassene Rahmenordnung für Seelsorgeräume entspricht bereits dem, was die Instruktion verlangt. Hauptverantwortung und Leitung wird nicht an ein Team delegiert, sondern vom Pfarrer wahrgenommen.»

Rom mache hierbei zudem nichts Neues, wie Bistumssprecher Giuseppe Gracia kürzlich gegenüber dem Kirchenradio Life Channel sagte. Die Weisung erinnere lediglich ans Kirchenrecht, welches bereits zuvor so ausgestaltet gewesen sei. Gracia:

«In der katholischen Kirche leitet der Priester – und niemand sonst.»

Weniger Kirchengänger würden auch weniger Priester erfordern

Giuseppe Gracia, Sprecher des Bistums Chur.

Bild: Dominik Wunderli

Dass es bei einer Durchsetzung der Weisung zu wenig Priester gäbe, welche die Pfarreien leiten könnten, glaubt Gracia nicht. «Wir haben heute weniger Priester als früher, das stimmt. Aber wir haben auch viel weniger Leute, die in die Kirche gehen, als früher. Somit geht es wieder auf.» In der vom Bistum erwähnten Rahmenordnung für Seelsorgeräume ist vorgesehen, mehrere Pfarreien quasi zu einer zusammenzuschliessen. Auf diese Weise wären auch weniger Priester nötig, um alle Pfarreien oder Seelsorgeräume nach den Richtlinien Roms leiten zu lassen.

Nicht nur innerhalb des Bistums Chur besteht somit also kein Konsens über das päpstliche Schriftstück. Auch andere Bistümer der Schweiz haben bisweilen eine andere Sicht darauf. In seiner Stellungnahme schreibt zum Beispiel der Basler Bischof Felix Gmür:

«Die Instruktion zeigt einmal mehr, dass der Dialog zwischen den Bistümern und den römischen Dikasterien noch sehr mangelhaft ist.»