Ob-/Nidwalden: Ferientipps für Daheimgebliebene

Ob-/Nidwalden Neun Tipps für Daheimgebliebene Für tolle Ferienerlebnisse muss man Ob- und Nidwalden nicht verlassen. Die Redaktion serviert ein paar heisse Tipps. Jana Arnold und Florian Arnold 09.08.2021, 05.00 Uhr

Schon stehen sie vor der Tür: die letzten zwei Ferienwochen. Um diese bei hoffentlich bald sonnigem Wetter noch einmal richtig auszukosten, hat unsere Zeitung einige spannende Aktivitäten aus dem Angebot von Nidwalden Tourismus und Obwalden Tourismus zusammengestellt. Für Sportliche über Verspielte bis zu Kulturinteressierten ist für alle etwas dabei:



Hoch hinauf auf dem Klettersteig

Die Ferienregion Klewenalp-Vierwaldstättersee hat im Sommer einiges zu bieten. Nicht nur die Bikeboards, auf denen man Richtung Emmetten düsen kann, versprechen einen gehörigen Adrenalinschub: 30 Minuten von der Bergstation entfernt befindet sich auch ein Klettersteig. Er führt durch die Felsen im Gebiet Ergglen, wo sich in unmittelbarer Nähe auch eine Grillstelle und ein Klettergarten befinden. In rund 20 Minuten geht es auf Leitern, Trittstufen und Eisenstiften in die Höhe. Begehbar ist der Klettersteig nur bei schönem Wetter und für schwindelfreie Personen mit guter Kondition.



Begehbar ist der Klettersteig auf der Klewenalp nur für schwindelfreie Personen. Bild: PD

Spielplatz für Bikerinnen und Biker

Auf dem Bikepark Giswil können Bikerinnen und Biker oder solche, die es noch werden möchten, ihre Fahrtechnik verbessern. Die Strecke von zehn Kilometern enthält 17 natürliche Hindernisse aus Baumstämmen und Steinen. Ein Guide verrät im zweistündigen Fahrkurs Tricks und Kniffe, um das Vorder- und Hinterrad über Hindernisse zu heben, zu springen oder Schläge besser abzufedern. Zum Angebot gehören ebenfalls eine Übernachtung sowie ein Frühstück. Gebucht werden kann unter obwalden-tourismus.ch.

Der Steinmetzweg: «Sentiero die Cavatori»

Im Steinbruch Guber jenseits von Alpnach kann man ein über 100-jähriges Handwerk beobachten. Zuerst steht jedoch eine etwas längere Wanderung an. Vom Bahnhof Alpnach nimmt man rund 460 Höhenmeter unter die Füsse und erreicht schliesslich zuerst das Guberdörfli. Diese kleine, abgelegene Siedlung wurde eigens für die Arbeiter des Steinbruchs geschaffen. Zum Schluss kann man ihnen beim Abbau der «Bsetzisteine» zuschauen. Nach rund vier Stunden ist man wieder zurück beim Ausgangspunkt.

Mit Globi von Luzern nach Engelberg

Für einmal eine Schnitzeljagd, die sich auch bei regnerischem Wetter anbietet: In Luzern steigt man in den Globi-Express, wo sich die Kleinen sofort in Globi-Bücher vertiefen können. Auf dem Weg nach Engelberg hat sich Globi an verschiedenen Haltestellen versteckt. Wer genau aus dem Fenster schaut und vier von sechs Fragen richtig beantwortet, erhält bei der Endstation ein Geschenk.

Drei Mädchen begehen sich auf die Mission Klaus. Bild: PD

Auf Jagd nach Bruder Klaus

Ein Smartphone, der «Klaussack» und rund zwei Stunden Zeit, und schon kann es losgehen mit der lehrreichen Schnitzeljagd. Auf zehn Stationen entdeckt man die Geschichte des Ranfteremiten Bruder Klaus und seiner Frau Dorothee. Gestartet wird an der Rezeption des Jugendstilhotels Paxmontana in Flüeli-Ranft, wo auch die Startunterlagen warten. Der Rätselpfad ist gratis, kann ohne Anmeldung absolviert werden und eignet sich auch für Jugendliche und Erwachsene.

Wanderung führt zum Tor in eine Zauberwelt

Die Kräuterhexe Lizi wartet mit ihren besten Zauberkünsten auf: Die Wanderung mit leichtem Gefälle führt über Wälder und Wiesen an verschiedenen Hexenstationen vorbei. Eine Grillstelle mit Feuerholz, Grillrost und Sitzgelegenheit ist unterwegs ebenfalls vorhanden. Das Eingangstor zur Zauberwelt erreicht man mit der 6er-Gondelbahn Eggwald-Gummenalp über das Feriendorf Wirzweli. Für Kinder ab vier Jahren, nicht kinderwagentauglich.

Der Hexenweg Wirzweli bringt so manches Kind zum Staunen. Bild: PD

Kegeln auf die etwas andere Art

Direkt am Wanderweg zwischen Lungern und Brünig befinden sich sechs Kegelbahnen, die dem Spieler einiges Geschick abverlangen: Beim Chäppeli-Cheglä handelt es sich um einen Mix aus Kegeln, Minigolf und Curling. Es können je drei Runden auf den fünf Bahnen gespielt werden, pro Bahn können maximal sechs Punkte erzielt werden. Gleich nebenan liegen ein Kinderspielplatz, eine Grillstelle sowie die Bergwirtschaft Chäppeli – mit malerischem Ausblick über den Lungernsee. Damit gibt es genügend Möglichkeiten, falls es zwischen dem Spiel eine Pause braucht. Das Chäppeli ist vom Bahnhof Lungern in 30 Minuten oder vom Brünigpass in 45 Minuten erreichbar. Letzterer ist auch problemlos mit einem Kinderwagen passierbar.

So kam die Französische Revolution nach Nidwalden

Nach 1789 verbreiteten die französischen Revolutionäre die Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit überall, auch in der Schweiz. Die Nidwaldner wehrten sich vehement gegen eine Besetzung, und so kam es 1798 zu blutigen Kämpfen, denen Hunderte zum Opfer fielen. Die Erinnerungswege am Bürgenberg geben mit Hilfe von elf Stationen einen umfassenden Einblick in ein wichtiges Stück Nidwaldner Geschichte. Ein- und Ausstieg des Rundwegs zwischen Stansstad, Bürgenstock und Kehrsiten sind frei wählbar. Einige Abschnitte können auch mit dem Schiff oder Postauto absolviert werden.

Mit der Rangerin die Moorlandschaft entdecken

Zwischen dem luzernischen Entlebuch und dem Lungerer- sowie Sarnersee liegt das grösste Moor der Schweiz: die Moorlandschaft Glaubenberg. Mit 130 Quadratkilometern ist sie sogar etwas grösser als der Vierwaldstädtersee. Das Gebiet gehört sogar zum Bundesinventar der Moorlandschaften von nationaler Bedeutung. Sie ist ein wichtiger Lebensraum für das stark gefährdete Auerhuhn. Eine Rangerin führt über duftende Bergföhrenwälder, federnde Weiden und an dunklen Tümpeln vorbei. Gleichzeitig erzählt sie nicht nur von der Geschichte, sondern auch vom Moorschutz und der Flora und Fauna der Landschaft. Anmeldungen sind per Telefon oder E-Mail bei Obwalden Tourismus möglich.