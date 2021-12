Oberalppass: Sechs Millionen in den Lawinenschutz investiert

Oberalppass Insgesamt wurden sechs Millionen in den Lawinenschutz investiert Bund, Kanton und die Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) investierten in die Sicherheit am Oberalppass. Mit Schutzmassnahmen wurde das Risiko auf der Bahnlinie Andermatt – Sedrun minimiert. 07.12.2021, 19.02 Uhr

Verbauungen, Spuren- und Radartechnik minimieren das Lawinenrisiko am Oberalppass. Bild: pd

Termingerecht zur aktuellen Wintersaison wurden zusätzliche Massnahmen für den Lawinenschutz am Oberalppass umgesetzt, mit denen sich die Sicherheit und Verfügbarkeit der Bahnstrecke zwischen Andermatt und Sedrun erhöht. Finanziert wird das Projekt vom Kanton Uri, dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) und der Matterhorn Gotthard Bahn (MGB). Der Oberalppass ist mit 2’033 Höhe der höchstgelegene Abschnitt im 144 Kilometer langen Streckennetz der MGB. Diese schreibt in einer Mitteilung, dass er aufgrund seiner exponierten Lage insbesondere in den Wintermonaten Naturgefahren ausgesetzt sei. Mit den Schutzmassnahmen werden die Verschüttungs- und Schadenhäufigkeit sowie Unsicherheiten in der Gefahrenbeurteilung reduziert. Ziel ist es, die häufigen Schneerutsche und Kleinlawinen in den Lawinenzügen «Staflerbord», «Harte Plangge West» und «Harte Plangge Ost» auf der rechten Talseite möglichst zu verhindern. Der Lawinenzug «Seeplangge» auf der linken Talseite gefährdet das Bahntrassee durch grössere trockene Fliess- und Staublawinen.