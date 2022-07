Obergericht Uri weist Syrer nicht aus, trotz Pornografie-Vergehen

Obergericht des Kantons Uri Nach Pornografie-Urteil: Syrer wird nun doch nicht des Landes verwiesen Der 58-jährige Mann, der auch kinderpornografische Videos verbreitet hat, kann gemäss Urteil des Obergerichts in der Schweiz bleiben. An der bedingten Freiheitsstrafe von sieben Monaten wird aber festgehalten. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 11.07.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Syrer, der in Uri lebt, hat sich viele Daten mit harter Pornografie beschafft. Zum Teil ging es dabei auch um sexuelle Handlungen mit Minderjährigen. Symbolbild: Martin Rütschi/Keystone

Ein im Kanton Uri lebender Mann aus Syrien soll nicht des Landes verwiesen werden. Das hat das Obergericht des Kantons Uri entschieden, wie aus dem am Montag veröffentlichen Urteil hervorgeht. Die höchste Urner Gerichtsinstanz vertritt die Auffassung, dass «keine schwerwiegende Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung» vorliege. Im konkreten Fall würden die privaten Interessen des Beschuldigten am Verbleib in der Schweiz die öffentlichen Interessen an einer Landesverweisung überwiegen. Eine solche erweise sich «nicht als verhältnismässig und würde gegen das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot verstossen». Das Landgerichtspräsidium II als Vorinstanz hatte eine Landesverweisung von fünf Jahren angeordnet.

Schuldig gesprochen wird der 58-Jährige aber auch vom Urner Obergericht der mehrfachen Pornografie begangen in 467 Fällen sowie der mehrfachen Gewaltdarstellungen begangen in zwei Fällen. Zudem wird ihm jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit verboten, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst. Bestraft wird er mit einer bedingten Freiheitsstrafe von sieben Monaten. Die Probezeit wird auf zwei Jahre festgesetzt.

Der Mann hat 46 Dateien, die sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, heruntergeladen und gespeichert. Zwei Videodateien, bei denen es um sexuelle Handlungen mit Minderjährigen geht, hat er siebenmal über Whatsapp und Facebook verbreitet. Des Weiteren hat er 416 Dateien, auf denen sexuelle Handlungen mit Tieren zu sehen sind, heruntergeladen und gespeichert. Zudem hat er eine Datei mit sexuellen Handlungen mit Tieren über Whatsapp verbreitet. Schliesslich hat der Syrer insgesamt fünf Dateien, die sexuelle Handlungen und Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen zum Inhalt hatten, heruntergeladen und gespeichert, diese aber nicht weiter verbreitet.

Neben den pornografischen Darstellungen hat der Mann zwei Videodateien, die grausame Gewalttätigkeiten gegen Menschen eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, heruntergeladen und gespeichert.

Mann lebt von Sozialhilfe und zeigt keine moralische Einsicht

Der Syrer kam vor acht Jahren in die Schweiz. Ihm wurde in der Schweiz Asyl gewährt und er wurde als Flüchtling anerkannt. Er hat in der Schweiz nie gearbeitet und lebt von Sozialhilfe. Er beteuert, unter gesundheitlichen Problemen zu leiden, die ihm das Arbeiten verunmöglichen würden. So soll er zwei Hirnschläge erlitten haben, dazu liegen dem Gericht aber keine medizinischen Unterlagen vor.

Der Mann sei teilweise geständig gewesen, jedoch nur in Bezug auf Vorwürfe, die ihm sowieso hätten nachgewiesen werden können, hält das Gericht in seinem Urteil fest. «Ebenso ist keine aufrichtige Reue und Einsicht in der Sache erkennbar.» Er scheine die Taten vor allem wegen der rechtlichen Konsequenzen zu bereuen und nicht aufgrund einer moralischen Einsicht. Somit bleibe es beim Strafmass einer bedingten, siebenmonatigen Freiheitsstrafe.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen