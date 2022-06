Obergericht Michelle Zemp wird Gerichtsschreiberin in Uri Die Luzerner Anwältin ersetzt Nathalie Hiltbrunner. 27.06.2022, 18.21 Uhr

Michelle Zemp wird Gerichtsschreiberin beim Urner Obergericht. PD

Die Verwaltungskommission des Obergerichtes des Kantons Uri hat MLaw Michelle Zemp in einem unbefristeten Vollzeitarbeitsverhältnis als Gerichtsschreiberin beim Obergericht angestellt. Dies geht aus einer Medienmitteilung hervor. Die Luzernerin schloss 2020 das Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Luzern mit dem Master of Law ab. Im Jahr 2022 erwarb sie das Anwaltspatent des Kantons Luzern. Der Stellenantritt beim Obergericht erfolgt bereits am 4. Juli 2022. MLaw Michelle Zemp ersetzt MLaw Nathalie Hiltbrunner. (PD/zf)