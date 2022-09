West-Ost-Verbindung: Beschwerden gegen Arbeitsvergaben

Obergerichtsentscheid Bauunternehmen macht zwei Beschwerden gegen die Arbeitsvergaben für die neue West-Ost-Verbindung In einem Fall weist das Obergericht Uri die aufschiebende Wirkung ab, im anderen wird diese erteilt. Der Baustart der WOV soll aber trotzdem wie geplant im Oktober erfolgen. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Die Verantwortlichen eines Bauunternehmens mit einer Zweigniederlassung in Uri sind mit den Entscheiden des Amts für Tiefbau Uri ganz und gar nicht einverstanden. Ihre Angebote sowohl beim Baulos Ost als auch beim Baulos West der neuen West-Ost-Verbindung (WOV) wurden nicht berücksichtigt. Stattdessen erhielten eine Arbeitsgemeinschaft mit Hauptsitz in Uri respektive im zweiten Fall ein Urner Unternehmen den Zuschlag.

So soll bei der West-Ost-Verbindung die neue Brücke über den Schächen dereinst aussehen. Visualisierung: Baudirektion Uri

Das vom unterlegenen Bauunternehmen angestrebte Schlichtungsverfahren vor der kantonalen Paritätischen Kommission im öffentlichen Beschaffungswesen brachte keine Einigung. Gegen die Verfügung des Amts für Tiefbau erhob das Bauunternehmen beim Obergericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Darin verlangt es, die beiden Gewinner seien vom Submissionsverfahren auszuschliessen und der Zuschlag sei ihr zu erteilen. Der Beschwerde sei, solange das Rechtsmittelverfahren dauere bis zum Entscheid, die aufschiebende Wirkung zu erteilen.

Nun hat das Obergericht entschieden, wie aus den diese Woche veröffentlichen Entscheiden hervorgeht. Beim Baulos Ost der WOV wird die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abgewiesen. Beim Baulos West hingegen bis auf weiteres die aufschiebende Wirkung erteilt. Dazu liefert das Obergericht folgende Begründung:

Beim WOV-Projekt muss der Schächenbach überquert werden. Zum Baulos Ost gehört der Bau der entsprechenden Brücke. Das Amt für Tiefbau als Vorinstanz habe nachvollziehbar aufgezeigt, dass der Bau der Brücke vom Wasserstand des Schächens abhängig sei und dieser genügend tief sein müsse, anerkennt das Obergericht. Dies sei im Herbst/Winter der Fall. Daher sei ein Baustart im Herbst zwingend. «Selbst bei zügiger Behandlung der Beschwerde durch das Gericht kann ein Endentscheid bis zu diesem Zeitpunkt nicht realistisch in Aussicht gestellt werden. Der Baustart zum geplanten Zeitpunkt erscheint gefährdet, wenn die aufschiebende Wirkung erteilt würde.»

Mit der aufschiebenden Wirkung würde eine Verschiebung um ein Jahr drohen

Eine Verschiebung des Baustarts um einige Wochen oder Monate würde das nötige Zeitfenster derart einengen, dass auf die nächste günstige Periode, also auf den Herbst, gewartet werden müsste. Eine Verschiebung um faktisch ein Jahr sei angesichts des erheblichen öffentlichen Interesses an der zügigen Realisierung des Projekts und des besonderen Stellenwerts, welcher dem Gesichtspunkt der raschen Umsetzung des Vergabeentscheids eingeräumt werden dürfe, nicht hinzunehmen. Die aufschiebende Wirkung sei in diesem Fall abzuweisen.

Beim Baulos West hingegen erscheinen dem Obergericht die vom Amt für Tiefbau genannten Befürchtungen zum heutigen Zeitpunkt zu wenig konkret. «Eine schwere und unmittelbare Gefährdung wichtiger öffentlicher Interessen ist zum heutigen Zeitpunkt zu wenig fassbar, auch wenn der grundsätzliche Handlungsbedarf unbestritten ist», so das Gericht. Zumindest im gegenwärtigen Verfahrensstadium rechtfertige es sich, der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu gewähren.

WOV-Baustart im Oktober erhält keine Verzögerung

Die beiden Verwaltungsbeschwerden des Bauunternehmens beziehen sich auf die Vergabe der Baumeisterarbeiten. Am vom Volk bewilligten Bauprojekt mit geplanten Kosten von 19,8 Millionen Franken ändert sich nichts. Wie die Baudirektion auf Anfrage mitteilt, kann der Start für die Arbeiten denn auch wie geplant im Oktober erfolgen. Die Anwohner werden demnächst mit den entsprechenden Infos bedient.

