Obwalden «Hoher Arbeitsdruck»: Verurteilte Ex-Oberstaatsanwältin Esther Omlin erklärt, wie es zur Urkundenfälschung kam Wegen gefälschter Unterschriften wird die ehemalige Obwaldner Oberstaatsanwältin mit einem vierstelligen Betrag gebüsst. Arbeitsdruck und das Ziel, Prozesse zu beschleunigen, hätten sie dazu veranlasst. Lucien Rahm 03.02.2021, 19.16 Uhr

Eine Busse von 3000 Franken muss die ehemalige Obwaldner Staatsanwältin Esther Omlin zahlen, weil sie im Amt Unterschriften auf Zahlungsbelegen gefälscht hat. Zudem wurde eine bedingte Geldstrafe von 24'000 Franken verhängt. Der Straftatbestand: Urkundenfälschung im Amt in mehreren Fällen. Auf Nachfrage – und «um Spekulationen vorzubeugen» – teilt Omlin nun schriftlich mit, wie es dazu gekommen ist. «Im Zuge hohen Arbeitsdrucks, mit dem Ziel der Beschleunigung der Prozesse, habe ich in wenigen Einzelfällen bei der Visierung von externen Rechnungen auch das für eine nicht näher bestimmte zweite Mitarbeiterin vorgesehene Unterschriftsfeld ausgefüllt», so Omlin.