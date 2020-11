Obwalden: Wegen Sekundenschlaf landet Auto auf Trasse der Zentralbahn In Kaiserstuhl kam es am Sonntag zu einem Selbstunfall. Zwei Kinder mussten ins Spital eingeliefert werden. Florian Arnold 02.11.2020, 08.46 Uhr

Eine Autolenkerin geriet am Sonntagnachmittag, 1. November, in Kaiserstuhl von der Strasse ab, kollidierte mit einem Eisenpfosten, durchschlug die Abschrankung und kam schliesslich auf dem Trassee der Zentralbahn zum Stillstand. Grund dafür war ein Sekundenschlaf, wie die Kantonspolizei Obwalden berichtet. Das Auto war auf der Brünigstrasse in nördliche Richtung unterwegs gewesen.