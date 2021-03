Obwalden / Uri Wolf soll künftig früher geschossen werden dürfen – Bauernverband begrüsst den Schritt Der Bundesrat wird wohl bald die Anzahl Risse, ab der ein Wolf geschossen werden darf, heruntersetzen. Vertreter der Bergkantone unterstützen dies. Denn in Uri und Obwalden entwickle sich die Situation in eine heikle Richtung. Lucien Rahm 27.03.2021, 05.00 Uhr

Gleich mehrmals hat er vergangenes Jahr für Schlagzeilen gesorgt: der Wolf. Nicht nur war er Teil der Debatte um ein neues Jagdgesetz, über welches die Schweiz im Herbst abstimmte. Im Kanton Uri tauchte das Wildtier letztes Jahr immer wieder an diversen Orten auf und riss dabei Dutzende Schafe. Auch in Obwalden schlug ein Wolf zu und tötete im November mehrere Tiere in Giswil. Dem neuen Jagdgesetz, das eine Lockerung des Wolfsschutzes vorgesehen hätte, stimmten die Urner im September schliesslich klar zu, mit rund 70 Prozent. Die Obwaldner Stimmbürger sprachen sich mit 63 Prozent dafür aus. Auf nationaler Ebene wurde die Gesetzesänderung jedoch knapp abgelehnt.

Somit gilt auch weiterhin, dass ein einzelner Wolf zuerst 25 Nutztiere innerhalb eines Monats oder 35 innerhalb von vier Monaten töten muss, bevor er zum Abschuss freigegeben werden darf.

Im Bundesparlament sind nun aber bereits die nächsten Bestrebungen im Gang, um den Wolf auch schon bei geringeren Schäden aus dem Verkehr ziehen zu können. Sowohl der Stände- wie auch der Nationalrat haben in ihrer Frühjahrssession eine Motion ihrer jeweiligen Umweltkommission angenommen, welche den Bundesrat damit beauftragt, «den Handlungsspielraum innerhalb des geltenden Jagdgesetzes auszunutzen». Das Ziel sei die «geregelte Koexistenz zwischen Menschen, Grossraubtieren und Nutztieren».

Der Wolf soll in der Schweiz künftig nach weniger Rissen ins Visier genommen werden können. Symbolbild: Ennio Leanza / Keystone

Insbesondere fordert der überwiesene Vorstoss, die Anzahl Risse vor einem möglichen Abschuss nach unten zu versetzen. Auch soll der Bundesrat eine konkrete Obergrenze für Risse bei Pferde- oder Rinderarten festlegen, ab welcher der Wolf erlegt werden kann. Das soll der Bundesrat tun, indem er die Verordnung, in welcher die Bestimmungen des Jagdgesetzes konkretisiert werden, entsprechend umformuliert.

Ein gerissenes Rind soll für Abschuss reichen

Das Ganze soll bereits bis zum kommenden Sommer umgesetzt sein. Einer Risszahl, wie sie Wölfe vergangenes Jahr im Kanton Uri erreicht haben (gemäss dem Amt für Forst und Jagd waren es übers Jahr verteilt 76 Schafe und 11 Ziegen – so viele wie lange nicht mehr), könnten dieses Jahr also vielleicht bereits die Jäger entgegenwirken. Wo genau die Grenze gezogen werden soll, ist allerdings noch offen. Zumindest bei getöteten Pferden oder Rindern stellt die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete, zu welcher auch die Kantone Nidwalden und Uri gehören, aber eine konkrete Forderung auf. Ein einziges gerissenes Tier dieser beiden Gattungen soll bereits reichen, um einen Wolf auf die Abschussliste setzen zu können, sagte der Direktor der Arbeitsgemeinschaft kürzlich dem «Tages-Anzeiger».

Dieser Ansicht ist auch Daniel Blättler, Geschäftsführer der Bauernverbände Uri, Nid- und Obwalden. «Bei Grosstieren wie Pferd, Esel und Rind muss nach einem Riss umgehend gehandelt werden.» Bei den kleineren Tieren wie Schafen und Ziegen müsse die Anzahl Risse, ab der ein Wolf geschossen werden kann, gegenüber heute «deutlich herabgesetzt werden», fordert Blättler.



Urner Alpen werden zum Teil nicht mehr bestossen

Eine Anpassung der Bestimmungen findet Blättler angesichts gewisser Entwicklungen in den Urkantonen notwendig. So sei der in Obwalden aktive Wolf seit vergangenem Mai im Sarneraatal ansässig. Geselle sich ein Weibchen dazu, könnte letztlich ein ganzes Rudel entstehen, so die Befürchtung. «Dass sich Wolfsrudel in den nächsten Jahren in der Zentralschweiz ansiedeln werden, ist sicher – die Frage ist nur, wann», sagte auch Ralph Manz von der Wildtierstiftung Kora im vergangenen September gegenüber unserer Zeitung. «Der Lebensraum ist optimal für den Wolf.» Im vergangenen Jahr fielen ihm in Obwalden gemäss Amt für Wald und Landschaft 26 Schafe zum Opfer.

Nutztierrisse in der Zentralschweiz im Zeitraum 2010 bis 2019. Quelle: Kora



Ein anderes Problem zeigt sich gemäss Blättler bereits in Uri, wo gewisse Alpen im Sommer wegen der Gefahr des Wolfes nicht mehr durch Rinder, Schafe und Ziegen beweidet werden. Je nach Gelände sei es dort «schwierig bis unmöglich», Schutzmassnahmen umzusetzen, so Blättler. Er sagt aber auch: «Wir sind nicht einfach der Meinung, der Wolf muss jetzt weg. Wir akzeptieren, dass wir mit dem Wolf zusammenleben müssen. Aber die Hürden für die Regulation müssen sinken.»

«Die Umweltorganisationen sind bereit, über eine Verordnungsrevision zu diskutieren», schreibt auf Anfrage Fabian Haas von WWF Zentralschweiz. Bedingung sei jedoch, dass es darum gehe, «das Zusammenleben von Wolf und Bergbevölkerung zu verbessern und dabei den Herdenschutz zu verstärken.» Bei der Umsetzung durch Anpassungen im Jagdrecht müsse allerdings der Volkswille gut berücksichtigt werden, so Haas. «Der Lebensraum für unsere Wildtiere, die Biodiversität und der Artenschutz müssen durch die Anpassungen im Jagdrecht gewinnen und bedrohte Tiere sollen besser geschützt werden.»