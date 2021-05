Öffentlcher Verkehr Bitte einsteigen: Am 13. Juni halten die ersten Züge im neuen Kantonsbahnhof – die definitive Eröffnung erfolgt zum Fahrplanwechsel im Dezember Bild: Baudirektion Uri/PD Die Bauarbeiten am Kantonsbahnhof Uri gehen in die Endphase. Ein Teil des Busbahnhofs wird bald in Betrieb genommen. Ein Augenschein. Martin Uebelhart 22.05.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Noch wird gebaut an den Busperrons auf der Ostseite des Kantonsbahnhofs. Insbesondere die letzten Betonbeläge für die Haltestellen harren noch der Vollendung.

Noch wird fleissig an der Busstation gearbeitet.

Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 18. Mai 2021)

Die vier Haltekanten am überdachten Mittelperron werden ab dem 13. Juni für die Busse bereit sein. Die provisorische Haltestelle auf der Bauernhofmatte wird dann aufgehoben. «Ab dann werden auch wieder die ersten Züge in Altdorf halten», sagt Peter Gisler, Gesamtprojektleiter bei der Baudirektion Uri.

Bis zur definitiven Eröffnung wird stündlich je eine S-Bahn in Richtung Erstfeld und Zug fahren. Ebenfalls stündlich fährt ein Interregio-Zug in Richtung Locarno und in Richtung Zürich respektive Basel. Während anderthalb Jahren hatten in Altdorf keine Züge mehr gestoppt.

Enge Platzverhältnisse als Herausforderung

Peter Gisler, Gesamtprojektleiter bei der Baudirektion Uri. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 18. Mai 2021)

Altdorf sei der erste Bahnhof der Schweiz, der vollumfänglich behindertengerecht erbaut werde, sagt Peter Gisler auf einem Rundgang über die Baustelle. An gewissen Stellen seien die Haltekanten höher, so dass etwa Personen im Rollstuhl hindernisfrei in die Busse und wieder herauskommen könnten. Es habe dazu intensive Gespräche mit der Behindertenorganisation Procap gegeben, so Gisler weiter.

«Eine Herausforderung waren die engen Platzverhältnisse vor dem Bahnhof.»

Das jetzige Aussehen der Perronkanten sei in einem Versuchsaufbau entwickelt worden. «Wir haben im Rahmen der Planung die Platzverhältnisse auf dem Gelände des Schwerverkehrszentrums eins zu eins nachgebildet», erzählt Gisler. Dann habe man mit Bussen ausprobiert, wie die Fahrbahnen angelegt werden müssten, damit die Fahrzeuge genau manövrieren können. «Die Busfahrerinnen und Busfahrer werden zentimetergenau fahren müssen», weiss der Gesamtprojektleiter.

Ab dem 13. Juni werden hier die ersten Busse halten.

Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 18. Mai 2021)

Insgesamt werden beim östlichen Busbahnhof sechs Haltestellen zur Verfügung stehen. «Zwei davon werden direkt am Neubau der Urner Kantonalbank entstehen», so Gisler. Diese könnten allerdings erst im Herbst fertiggestellt werden: «Wir müssen warten, bis das Gerüst für den Neubau UKB entfernt wird.»

Erst muss das Gerüst beim UKB-Neubau weg. Danach können die letzten beiden Bushaltestellen des neuen Kantonsbahnhofs gebaut werden.

Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 18. Mai 2021)

UKB vermietet einen Teil der nutzbaren Fläche

Bei dem Neubau werden die Betonarbeiten Ende Mai beendet sein, wie Esther Heiz, die UKB-interne Projektleiterin, auf Anfrage mitteilt. Mit der Installation von Gebäudetechnik wurde Anfang Jahr gestartet, mit dem Innenausbau im April. Ende Juni wird die Fassadenmontage abgeschlossen. Beziehen will die UKB den Neubau im April 2022.

In dem neuen, rund 49 Millionen Franken teuren Gebäude wird die UKB rund 2000 der verfügbaren Fläche von gut 6200 Quadratmetern nutzen. Den Rest will die Bank vermieten. «72 Prozent aller Flächen sind vermietet oder es liegen Absichtserklärungen vor», sagt Esther Heiz. Als Mieter hat die Bank bisher Christen Beck im Erdgeschoss und die IT-Dienstleiterin Crayon AG im vierten Obergeschoss bekanntgegeben.

Angepasst hat der Kanton die Pläne für den Raum vor dem Coop-Pronto-Gebäude. «Ursprünglich sollte die SBB-Verkaufsstelle ins UKB-Gebäude integriert werden», sagt Peter Gisler. In dem frei werdenden Raum sollte eine Veloabstellanlage entstehen. Weil die SBB-Räumlichkeiten nun nicht verschoben würden, baue man die Veloparkplätze auf dem Platz vor dem Gebäude. Bis zu 300 Veloabstellplätze können dort entstehen, 150 weitere sind auf der Westseite vorgesehen. «Wir sind überzeugt, dass die Veloparkplätze gut genutzt werden», sagt Gisler.

60 neue Parkplätze auf der Westseite

Mit der Verlegung der Veloparkplätze galt es, einen neuen Ort für die drei Taxi- und drei «Kiss-and-ride»-Parkplätze zu finden. Diese würden nun entlang der Poller auf dem ans Gebäude anschliessenden Parkplatz der SBB eingezeichnet. «Die etwas grössere Entfernung erachten wir nicht als Nachteil», betont Gisler. Von dem Parkplatz habe man einen direkten Zugang zum Gleis 1. «Es ist ganz wichtig, dass die Velos in unmittelbarer Nähe des zentralen Zugangs mit der Unterführung abgestellt werden können», sagt er. «Wir möchten keinen Wildwuchs.» Mit dieser Lösung werde zudem der Langsamverkehr – Velo und Fussgänger – optimal vom motorisierten Verkehr entflechtet.

Auf der Westseite der Geleise dominiert die Betonkonstruktion des Verladeterminals für Gleisschotter. Mit Lastwagen angelieferter Bahnschotter der Gasperini AG wird hier auf Bahnwagen verladen. «Die Rampe bildet eigentlich einen Fremdkörper inmitten des neuen Kantonsbahnhofs», räumt Peter Gisler ein. «Sie ist jedoch für die SBB sehr wichtig.» Man habe lange diskutiert und geplant, die Anlage rund 300 Meter in Richtung Süden zu verlegen, doch sei das an den Kosten gescheitert. Es gebe hingegen Optionen, dass die Verladestation mittel- oder langfristig an einen anderen Ort kommen würde.

Blick auf die Westseite des neuen Kantonsbahnhofs. Im Vordergrund ist die Verladeanlage für den Bahnschotter zu erkennen. Bild: Baudirektion Uri/PD

Auf der Westseite des Bahnhofs erstellt der Kanton gut 60 neue Parkplätze. «Diese werden bis zum 13. Juni fertig gebaut sein», sagt Peter Gisler. Dann würden sie der SBB abgetreten. «Sie ist die Grundeigentümerin und wird für deren Nutzung zuständig sein.» In unmittelbarer Nähe zur Gleisunterführung, an der ebenfalls fleissig gebaut wird, entstehen zwei weitere Bus-Haltekanten. «Hier werden die Fernbusse wie etwa der Tellbus und der Winkelriedbus ab Dezember stoppen», sagt Peter Gisler.

Auf der Westseite bauen die SBB intensiv an der Unterführung.

Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 18. Mai 2021)

Dass der Kantonsbahnhof auch auf der Westseite prominent in Erscheinung trete, komme nicht von ungefähr, sagt Angel Sanchez, Kommunikationsverantwortlicher der Urner Baudirektion. «Es geht nicht allein nur um den öffentlichen Verkehr, mit der Werkmatt im Gebiet Eyschachen verfolgt der Kanton Uri ein Projekt für das Standortmarketing.» Von der zentralen Verkehrsanbindung erhoffe man sich entsprechende Impulse.

Vollständige Eröffnung zum Fahrplanwechsel im Dezember

«Wir sind genau im Zeitplan», sagt Peter Gisler mit Blick auf den Baufortschritt. «Es war eine der grossen Herausforderungen zu Beginn der Bauarbeiten, die Bauphasenpläne so zu erstellen, dass immer alles ineinander gegriffen und funktioniert hat», sagt Gisler. Es sei eine grosse Leistung des beauftragten Planers gewesen, die Bauvorhaben des Kantons mit jenen der UKB und der SBB zu koordinieren. Mit dem Baustart seien weitere Herausforderungen erledigt gewesen. Etwa das ganze Einspracheverfahren im Rahmen der Planungsarbeiten. «Fundamentalopposition gegen das Projekt war nicht zu spüren», resümiert Peter Gisler. Am Ende habe man sich finden können. Positiv überrascht zeigt er sich, dass bei den wenigen, jedoch kurzzeitig notwendigen Strassensperrungen keine Reklamationen eingegangen seien. «Die Automobilisten haben das gut angenommen.» Wichtig sei dabei eine frühzeitige und gute Kommunikation gewesen. Diese sei auch zentral für ein gutes Einvernehmen mit den Anwohnerinnen und Anwohnern.

Richtig los geht es am Kantonsbahnhof mit dem Fahrplanwechsel am kommenden 12. Dezember. Ab dann halten unter anderem täglich 18 Intercity-Züge der SBB in Altdorf. Gleichzeitig gibt es ein neues Buskonzept, dass die optimale Anbindung der Dörfer im Talboden an den Bahnhof sicherstellen soll.