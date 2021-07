Öffentlicher Verkehr Die Südostbahn AG wird Mitglied im Verein Alpine Mobility Nach Andermatt Swiss Alps und Mobilitätsanbieter Mybuxi hat sich die Schweizerische Südostbahn AG (SOB) ebenfalls dem Verein Alpine Mobility angeschlossen, der nachhaltige Mobilitätsangebote für Einheimische, Beschäftigte und Gäste in der Gotthardregion entwickelt. 15.07.2021, 11.15 Uhr

(sez) Der Verein Alpine Mobility verfolgt keine kommerziellen Zwecke und strebt keinen Gewinn an. «Die Mitglieder profitieren von diversen Vorteilen wie reduzierten Fahrpreisen, eigenen virtuellen Haltestellen und der Beteiligung am Betriebsergebnis», heisst es in einer Mitteilung. «Zudem erhalten sie Zugang zu innovativen und richtungsweisenden Projekten im Mobilitätsbereich und/oder können diese gezielt aktiv mitgestalten.» Alpine Mobility wird zudem von der Gemeinde Andermatt unterstützt. Als erstes Projekt hat am Samstag, 3. Juli, der Pilotbetrieb von Mybuxi in der Region Andermatt gestartet, der flexiblen Ergänzung zu Bus und Bahn.