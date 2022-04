Tellbus: Kein Halt beim Bahnhof Flüelen

Öffentlicher Verkehr Kein Halt beim Bahnhof Flüelen: Zusatzschlaufe wäre für Schnellbusse zu zeitraubend Die Regierung nimmt Stellung zu den Änderungen bei der Linienführung des Tellbusses und des Winkelriedbusses. Die drei Flüeler Landräte hatten sich in einer Interpellation gegen die neue Linienführung gewehrt. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 01.04.2022, 16.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Tellbus hält neu an der Westseite des Kantonsbahnhofs Altdorf. Bild: Christian Tschümperlin (Altdorf, 17. Dezember 2022)

Der Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2021 brachte für den Kanton Uri im öffentlichen Verkehr grosse Veränderungen mit sich. Der Kantonsbahnhof Altdorf wurde zur neuen Verkehrsdrehscheibe. Das führte aber auch dazu, dass die Linienführungen der überregionalen Buslinien Tellbus (von/nach Luzern) und Winkelriedbus (von/nach Stans) angepasst wurden. Diese fahren nun nicht mehr die Haltestelle Telldenkmal an, sondern verkehren direkt von und ab dem Bahnhof Altdorf. Damit entfällt aber auch der Halt bei der Talstation der Eggberge-Bahn.

Die neue Streckenführung der Schnellbusse nach Luzern und Stans stösst insbesondere in Flüelen auf Widerstand. Die drei Flüeler Landräte Pascal Arnold (SVP), Ruedi Wyrsch (CVP/Mitte) und Matthias Steinegger (FDP) sorgen sich um eine aus ihrer Sicht eingetretene Verschlechterung des Angebots. Sie haben daher eine Interpellation eingereicht. Nun liegt die Antwort der Regierung vor.

Neue direkte Verbindung ab Gruonbach zum Kantonsbahnhof

Bemängelt wird von den Flüeler Landräten insbesondere, dass der Tellbus die Haltestelle bei der Talstation der Eggberge-Bahn nicht mehr anfährt. Die Regierung hält dazu fest, dass aufgrund der neuen Streckenführung der Schnellbusse für Flüelen eine neue Buslinie eingeführt worden sei. «Dadurch erhielt Flüelen eine direkte Verbindung ab Gruonbach bis zum Kantonsbahnhof mit Anschluss zu den Schnellbussen und an die IC-Züge nach Süden. Davon profitiert das ganze Einzugsgebiet, namentlich alle Haltestellen in Flüelen sowie entlang der Flüelerstrasse», gibt sich die Regierung überzeugt.

Bisherige Nutzer der Park & Ride-Anlage bei der Talstation Eggberge parkieren neu im Kantonsbahnhof Altdorf unmittelbar bei der Abfahrtskante der Schnellbusse.

Zusatzschlaufe würde Zeitverlust von rund 6 Minuten mit sich bringen

Gegen eine Zusatzschlaufe über den Bahnhof Flüelen spricht für die Regierung der dadurch entstehende Zeitverlust. «Der Tellbus sichert beim Kantonsbahnhof Altdorf sowie beim Bahnhof Luzern weiterführende Verbindungen», so die Regierung. Mit zusätzlichen Umwegfahrten über Flüelen könnten die Anschlüsse weder in Luzern (zum Beispiel nach Olten-Basel oder Bern) noch im Kantonsbahnhof auf weiterführende Bahn- und Busverbindungen angeboten werden.

Der Zeitverlust einer Zusatzschlaufe über den Bahnhof Flüelen wurde durch die Auto AG Uri getestet und beträgt inklusive Haltezeit knapp 6 Minuten. «Die zusätzliche Reisezeit würde für die grosse Mehrheit der Benutzerinnen und Benutzer eine Verschlechterung des Angebots bedeuten, und es wäre anzunehmen, dass bei einer solchen Lösung deutlich mehr Fahrgäste verloren gingen», gibt sich die Regierung überzeugt. Zusätzlich widerspreche eine solche Zusatzschlaufe dem Konzept eines Schnellbusses, dessen Zweck es ist, Zentren schnellstmöglich zu verbinden. Die Feinverteilung vor Ort übernimmt anschliessend das lokale Busnetz.

Stau wird umfahren, Mehrwert für Erstfeld und Urner Oberland

Die Regierung sieht Vorteile in der neuen Streckenführung. So werden vom Bahnhof Altdorf zum Autobahnanschluss der A2 das Altdorfer Zentrum sowie die Stausituationen auf der Flüelerstrasse und beim Kreisel Flüelen umfahren. Durch die neue Streckenführung konnte zudem für das Fahrplanjahr 2022 beispielsweise ein Anschluss von der S-Bahn aus Erstfeld auf den Tellbus geschaffen werden. «Dies stellt für Fahrgäste aus Erstfeld und dem Urner Oberland einen Mehrwert und Zeitgewinn auf der Reise nach Luzern dar», so die Regierung. Zudem könne mit der neuen Verkehrsdrehscheibe eine Entlastung des Dorfkerns von Altdorf erreicht werden.

Anbindungen an Schiffsverkehr weiter gewährleistet

Die Anbindung des Bahnhofs Flüelen mit Regional- und Fernverkehrsverbindungen wird sichergestellt. Im Weiteren erhielt die Gemeinde mit dem neuen Buskonzept einen durchgehenden Viertelstundentakt bis Flüelen Gruonbach. Die neue Buslinie ergänzt das Gesamtangebot mit direktem Anschluss zum Kantonsbahnhof, ergänzend zu den Anschlüssen der Bahn.

Erfahrungswerte würden zeigen, so die Regierung, dass die Schiffsreisenden von der SGV-Station Flüelen grossmehrheitlich auf den Zug oder die Busse Richtung Urner Talboden umsteigen. Diese Verbindungen bleiben auch mit dem neuen Fahrplan erhalten. Eine Anbindung der Regional- und Fernverkehrszüge an den Schiffsverkehr ist sichergestellt. Reisende in die Urner Seitentäler gelangen mit dem Zug oder Bus an den Kantonsbahnhof oder mit dem Bus zum Telldenkmal und finden dort Umsteigebeziehungen auf die Buslinien in die Urner Seitentäler.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen