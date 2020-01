Gurtneller Bäuerinnenschule ist wieder in Betrieb In Gurtnellen sind die angehenden Bäuerinnen ins Schuljahr gestartet. 10.01.2020, 18.55 Uhr

Die Bäuerinnenschule in Gurtnellen ist ins Schuljahr gestartet. Bild: Anian Heierli ( 27. November 2015)

(pd/ml) Seit einer Woche wird in den Räumlichkeiten der Bäuerinnenschule in Gurtnellen wieder gearbeitet, gelernt und gelacht, wie die Schule in einer Medienmitteilung schreibt. Der Kern der Klasse besteht dieses Jahr aus elf jungen Frauen aus sechs verschiedenen Kantonen (Obwalden, Nidwalden, Uri, Schwyz, Luzern und St.Gallen). Hinzu kommen acht Frauen, die einzelne Module wie etwa textiles Gestalten oder Gartenbau besuchen.