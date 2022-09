Altdorf Hausi Leutenegger eröffnet das Oktoberfest – In Video und Bildern Das Ürner Oktoberfest hat wieder hunderte Leute angezogen. Feierlich eröffnet wurde es mit dem Fassanstich von Stargast Hausi Leutenegger. Markus Zwyssig 03.09.2022, 15.36 Uhr

Am Oktoberfest in Altdorf herrschre eine Bombenstimmung. Bild. Urs Hanhart (Altdorf, 3. September 2022) Ehrengast Hausi Leutenegger (in schwarz) fühlte sich am Oktoberfest sichtlich wohl. Bild. Urs Hanhart (Altdorf, 3. September 2022) Das Servicepersonal hatte beim Oktoberfest alle Hände voll zu tun. Bild. Urs Hanhart (Altdorf, 3. September 2022) Die Selfies mit Ehrengast Hausi Leutenegger (Mitte) waren begehrt. Bild. Urs Hanhart (Altdorf, 3. September 2022) Ehrengast Hausi Leutenegger (in schwarz) beim Einmarsch ins Festzelt. Bild. Urs Hanhart (Altdorf, 3. September 2022) Ehrengast Hausi Leutenegger bekam beim Fassanstich eine Bierdusche ab. Bild. Urs Hanhart (Altdorf, 3. September 2022) Ehrengast Hausi Leutenegger liess bereits vor dem Fassanstich feiern. Bild. Urs Hanhart (Altdorf, 3. September 2022) Ehrengast Hausi Leutenegger (links) stemmt den ersten Bierhumpen, daneben Dominic Gisler. Bild. Urs Hanhart (Altdorf, 3. September 2022)

Eine lange Schlange bis zum Telldenkmal bildete sich um die Mittagszeit. Auffallend viele Besucherinnen und Besucher waren standesgemäss im Dirndl oder in Lederhosen gekleidet. Auf das Oktoberfest hatten die Urnerinnen und Urner nach der Coronapause offensichtlich sehnsüchtig gewartet. Die Seedorfer Blaskapelle eröffnete die Party im grossen Festzelt auf der «Winkelwiesn». Schnell kam eine gute Stimmung auf.

Ehrengast Hausi Leutenegger (in schwarz) fühlte sich am Oktoberfest sichtlich wohl. Urs Hanhart / Urner Zeitung

Bestens gelaunt zeigte sich auch Ehrengast Hausi Leutenegger. Der Olympiasieger, erfolgreiche Geschäftsmann und Schauspieler stand in Altdorf bereitwillig für Selfies mit den Festbesucherinnen und -besuchern zur Verfügung. «Treibt Sport», riet er ans Publikum gerichtet. Mit ein paar Übungen und Liegestützen am Morgen starte man am besten in den neuen Tag.

Ein kräftiger Schlag genügt

Um 14 Uhr erfolgte der feierliche Einzug. Mit nur einem kräftigen Schlag stach Hausi Leutenegger das erste Bierfass an. Er habe schon öfters bei Festen ein Fass angestochen. «Nicht immer ging es so reibungslos. Manchmal musste ich mehrere Male ansetzen und habe mich fast blamiert. Diesmal aber hat es bestens geklappt.»

Urs Wagner, scheidender Geschäftsführer von Stiär Biär, beruhigte die Gäste. «Bier haben wir genug. 10'000 Liter stehen bereit.» Niemand musste 50 Liter Fässer herum schleppen. Erstmals standen 1000 Liter Tanks zur Verfügung.

Das vom Unihockeyverein Floorball Uri organisierte Fest begann diesmal bereits am Freitagabend in der Winkelhalle. Dabei konnten die Besucherinnen und Besucher bei Weisswürsten und Brezen ein Feierabendbier geniessen.

Am Samstag ging es nach dem Fassanstich und der Einstimmung durch die Seedorfer Blaskapelle weiter mit der Formation «20 Uhr Tagesschau» und mit «Tiroler Bluat».