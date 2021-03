OL-Saison 2021 Guter Saisonstart: Urner holen zweimal Silber Im Kanton Zürich hat die Zentralschweizer Jugend Orientierungslauf Meisterschaft gestartet. 19.03.2021, 11.30 Uhr

In Affoltern am Albis ist der Startschuss gefallen: 200 Läuferinnen und Läufer der Zentralschweizer Jugend OL Meisterschaften starteten in die OL Saison. Wegen der Schutzmassnahmen waren nur Jugendliche bis und mit Jahrgang 2001 gestattet.

Wie die Verantwortlichen der OLG KTV Altdorf in einer Mitteilung schreiben, bot die Karte ein vielseitiges Terrain. Der Wald war durch grosse Wiesen und Äcker geteilt, Dornen, heranwachsende Bäumchen und Fallholz erwiesen sich als Laufbehinderung. Beim Überqueren der Wiesen mussten die Läufer und Läuferinnen nicht nur auf ein schnelles Lauftempo achten, sondern auch mit Gegenwind rechnen. Der starke Wind bewirkte, dass einige Postenflaggen kurzerhand den Standort wechselten und die Gefahr bestand, dass die Karte aus den Händen geweht wird. Trotz der Hindernisse und der sehr starken Windböen war das Lauftempo, typischerweise für einen Mittellandwald, hoch.

Urner reisten mit 10 Teilnehmern an

Aus der Urner Delegation reisten am vergangenen Samstag zehn Jugendliche an. Zwei konnten mit einer Silbermedaille nach Hause reisen; Mirjam Würsten aus Schattdorf (Damen 20) und der Altdorfer Yannick Fröhlich (Herren 20B). Weitere Top Ten Resultate holten Fabian Gisler aus Altdorf (Sechster in Herren 12), Isabelle Gisler aus Altdorf (Fünfte in Damen 18) und Mireille Gisler aus Altdorf (Zehnte in Damen 18).