Oldtimer-Traum Lehrling Fortunati aus Schattdorf hat einen Fiat 500 restauriert – und dabei auch gleich aufgemotzt Der 18-jährige Fabrizio Fortunati hat für seine Lehrabschlussarbeit einen schrottreifen Fiat Cinquecento, Baujahr 1971, in einen weissen Flitzer verwandelt. Dabei lernt er gar nicht Automechaniker. Anian Heierli 27.01.2021, 16.30 Uhr

Immer wenn es schneit, ärgert er sich. Fabrizio Fortunati aus Schattdorf kann den Sommer kaum erwarten. Nicht, weil dem Schweizer mit italienischen Wurzeln die Kälte zuwider ist, sondern weil er sich sehnlichst wünscht, mit seinem Fiat 500 eine Ausfahrt zu machen. Jetzt im Winter geht das natürlich nicht. Selbst ein Laie sieht: Sein weisser Cinquecento mit Baujahr 1971 ist ein Sonntagsauto für schönes Wetter.

Fabrizio Fortunati aus Schattdorf posiert mit seinem weissen Flitzer mit Baujahr 1971. Bild: Anian Heierli (Altdorf 26. Januar 2021)

Obwohl Baujahr 1971 nicht ganz zutrifft. Zwar ist die Karosserie des italienischen Oldtimers 40 Jahre alt. Doch das Auto sieht aus, als wäre es gerade aus der Fabrik gerollt. Was irgendwie auch stimmt. Der 18-jährige Fortunati hat den alten Fiat selbst restauriert, als Projekt für seine Lehrabschlussarbeit. Fertig wurde der angehende Maurer nach monatelanger Fleissarbeit kurz vor Weihnachten. Fachliche Unterstützung erhielt er von seinen Freunden Arnaldo Faccenda und Fabio Bissig. Etwa, wenn er selber nicht wusste, wie etwas geht, oder wenn ein Arbeitsschritt nicht alleine gemacht werden konnte. Für ihre Hilfe ist er dankbar.

Am Anfang stand ein verrosteter Schrotthaufen

Er sucht auf seinem Handy nach Fotos. «So hat das Auto ursprünglich ausgesehen», sagt er. Die Bilder zeigen einen blauen, verrosteten Schrotthaufen, der nur so steht vor Dreck. An dem Auto scheint gar nichts instand. Kaum zu glauben, dass daraus der strahlend weisse Cinquecento wurde, der in Altdorf in einer Garage darauf wartet, eingefahren zu werden.

Der Fiat 500 war vor der Restauration ein Schrotthaufen. Bild: PD

Doch bis es so weit war, floss viel Schweiss. Fortunati erklärt: «Mein Vater hat die Karosserie in Italien entdeckt und aufbereiten lassen. Das war vor zwei Jahren.» Schon damals wusste der Lehrling, dass er dieses Auto restaurieren will. Im Frühling 2020 hat er damit angefangen. Zuerst musste er sämtliche Teile finden, die er braucht. «Das war schwierig», sagt er. «Vieles hat dann doch nicht gepasst. Oft musste ich Löcher neu bohren, damit ich alles montieren konnte.» Doch wo findet man eigentlich Teile für einen Oldtimer?

Grosse Teile kaufte er in Italien auf dem Markt

«Manches habe ich online gekauft.» Doch wichtige Teile müsse man zuerst in den Händen halten, um zu wissen, ob sie einem gefallen. Dazu zählt er etwa das Lenkrad oder die Sitze. Dafür ist er mit seinem Vater und Kollege Faccenda nach Italien gefahren. Auf einem grossen Oldtimer-Markt speziell für Autoteile wurden die drei fündig und kauften vor Ort, was sie gebrauchen konnten.

Schwierigkeiten bereitete der Einbau des Motors. Drei Männer waren nötig, um die gut 50 Kilogramm schwere Spezialanfertigung ins Auto zu bekommen. «Der musste mit einem Lift von unten nach oben eingesetzt werden», erklärt Fortunati. Normalerweise macht man das mit einem Kran. Doch der Cinquecento ist kein gewöhnliches Auto. Der Motor sitzt hinten im Fahrzeug, während vorne unter der Haube das Gepäck verstaut wird.

Beim Cinquecento befindet sich der Motor hinten. Fortunati hat die Abdeckung rot lackiert, damit er schöner aussieht. Bild: Anian Heierli

Der junge Mann entschied sich für einen etwas stärkeren «Abarth»-Motor. In den 1970er-Jahren tuckerte der Fiat 500 mit rund 18 PS über die Strasse. «Mein Motor hat nun etwas mehr Leistung», sagt Fortunati stolz. Wie viel genau, sagt er nicht. Doch allzu viel PS sind es sicher nicht: Er schätzt, dass er mit dem neuen Motor im Flachen auf der Autobahn so um die 110 Stundenkilometer schafft. Er weiss aus Erfahrung: «Das fühlt sich schneller an, als man denkt. Ich bin schon in einem Fiat 500 bei 80 Kilometer pro Stunde mitgefahren.» Dann würden grosse Kräfte auf das kleine Auto einwirken.

«Der Fiat fährt sich wie ein Gokart»

Tatsächlich wiegt der Oldtimer inklusive Motor nur gut 500 Kilogramm. Zum Vergleich: Ein neuer Skoda Octavia bringt rund dreimal so viel auf die Waage. «Das ist ein wenig wie Gokart-Fahren», so der Hobby-Mechaniker. Und dass der Fiat über keine Servolenkung verfüge, komplettiere das richtige Fahrgefühl erst recht. «Viel Arbeit bereitete auch das Dämmen. Weil es ein altes Auto ist, wäre es ohne eingebauten Lärmschutz für heutige Verhältnisse viel zu laut.»

So stecken im weissen Flitzer nahezu 700 Arbeitsstunden. «Wegen der Coronapandemie konnte ich sowieso nicht in den Ausgang», sagt Fortunati. «Also hatte ich Zeit zum Schrauben.» Rückblickend ist für ihn klar: «Es reut mich keine Stunde, die ich ins Auto investiert habe. Es ist ein Hobby, ich mache das gern.» Nerven habe es dennoch gebraucht. So funktionierte nicht immer alles, wie erhofft.

«Manchmal kostete mich das Auto ganz schön Nerven», sagt Fotrunati. Bild: Anian Heierli

Etwa, als er merkte, dass das Gaspedal klemmt. «Ich hatte eine Feder vergessen.» Also mussten der ganze Boden und die Sitze nochmals raus, damit das Pedal richtig montiert werden konnte. Für ihn war von Anfang an klar: «Es muss gut aussehen. Gebastel wollte ich keines.» Doch warum weiss der Maurerlehrling so viel über Autos? «Der Fiat 500 ist nicht mein erstes Projekt.» Der Schattdorfer restaurierte bereits eine alte Vespa mit 50 Kubikzentimeter Hubraum aus 1961 und ein Husqvarna-Motorrad, das er danach wieder verkaufte. Das Oldtimer-Gen habe er von seinem Vater geerbt. «Auch er liebt alte Autos.»

Mechaniker wollte er bewusst nie werden

Eine Mechanikerlehre kam für ihn dennoch nicht in Frage. «Ja, ich arbeite gerne an Autos. Doch nur für mich.» Die Fahrzeuge von Fremden würden ihn dagegen nur mässig interessieren. Ganz fertig ist er mit seinem neusten Werk aber noch nicht: Der Cinquecento hat keine Strassenzulassung. Zuerst muss er noch vorgeführt werden. Angst, dass es nicht klappt, hat Fortunati nicht.

Die Abschlussnote für die Arbeit steht noch aus. Die Präsentation war Anfang der Woche. «Ich habe ein gutes Gefühl.» Nun müssen also nur noch die Temperaturen wieder wärmer werden. Dann steht auch der Fahrt zum Strassenverkehrsamt nichts mehr im Weg.