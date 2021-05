Olympia «Meine Chancen für Tokio sind 50 zu 50»: Triathletin Jolanda Annen will es wissen Nach Rio möchte sich Jolanda Annen nun auch bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio einen Startplatz sichern. Allerdings steht ihr ein hartes Qualifikationsprozedere bevor. Urs Hanhart 12.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es ist ein sonniger Vormittag mit angenehm warmen Temperaturen. Jolanda Annen dreht auf der 600 Meter langen Finnenbahn, die rund um die Turnhalle Grundmatte und die angegliederten Sportanlagen führt, einige Runden:

Triathletin Jolanda Annen bereitet sich bei ihrem Lauftraining auf Tokio vor. Bild: Urs Hanhart (21. April 2021)

Dabei wirkt sie sehr leichtfüssig. Kein Wunder, gehört sie doch innerhalb der Triathlon-Weltelite zu den besten Läuferinnen. Nach Beendigung der kurzen Einheit verrät die 28-jährige Schattdorferin:

«Ich habe einen sehr guten Winter hinter mir und konnte mein Trainingsprogramm im Gegensatz zum Vorjahr nahezu plangemäss durchziehen. Momentan fühle ich mich ganz gut im Schuss.»

Im Winter 2019/20 zog sich die schnelle Urnerin auf einer Trainingsfahrt mit dem Velo bei einer Kollision mit einem Auto Knochenbrüche in einem Fuss zu, worauf ihr Saisonvorbereitungsprogramm arg durcheinander gewirbelt wurde. Immerhin kam für sie die Verschiebung der Olympischen Sommerspiele in Tokio um ein Jahr auf Ende Juli/Anfang August 2021 dadurch nicht ganz ungelegen. Die Saison 2020 fiel aufgrund der Coronapandemie ohnehin sehr mickrig aus. Selbst Spitzentriathletinnen hatten wegen der vielen Absagen kaum Gelegenheit, Wettkämpfe zu absolvieren.

Zehn Tage Trainingspause wegen Corona

Annen hat sich im vergangenen Herbst einer deutschen Trainingsgruppe mit Basis in Potsdam angeschlossen, in der mehrere Topathletinnen, darunter die WM-Dritte Laura Lindemann, figurieren. Diese hat bereits mehrere gemeinsame Trainingslager absolviert. Allerdings gab es kürzlich einen Dämpfer, wie die Schattdorferin erklärt:

«Im März waren wir drei Wochen in Tenero. Dort fingen ich und alle meine Trainingskolleginnen das Coronavirus ein. Drei Tage lang verspürte ich Symptome wie bei einer Grippe.»

Annen musste zehn Tage pausieren und nach dem Wiedereinstieg die Intensität dosieren. «Das war sicherlich ein kleiner Rückschritt. Aber ich konnte im Winter eine sehr gute Basis legen, unter anderem mit vielen Langlaufeinheiten. Deshalb bin ich zuversichtlich, keine grosse Einbusse erlitten zu haben», so die Profiathletin, die pro Woche im Schnitt 24 Stunden ins Training investiert.

Vor fünf Jahren belegt Annen bei ihrer Olympia-Premiere im Triathlon in Rio den 14. Platz. Nun möchte sie sich erneut für die Olympischen Sommerspiele qualifizieren. Das ist denn auch ihr Hauptsaisonziel. Der Weg nach Tokio dürfte allerdings sehr happig werden, zumal für die Schweiz nur zwei Athletinnen antreten dürfen, wobei die Olympiasiegerin von London 2012, Nicola Spirig, schon so gut wie gesetzt ist. Es bleibt also nur noch ein Startplatz übrig, und dieser ist heiss begehrt.

Ihren ersten internationalen Wettkampf dieser Saison wird Annen in Lissabon bestreiten. In der portugiesischen Hauptstadt wird ein Qualifikationswettbewerb für den heuer erstmals olympischen Staffelwettbewerb ausgetragen. Dazu sagt Annen: «Falls wir den Sprung unter die Top 3 schaffen, haben wir den Startplatz beim olympischen Teamevent auf sicher und zudem wären auch je zwei Startplätze im Einzelwettkampf der Frauen und Männer gesichert. Deshalb ist dies für uns ein sehr wichtiges Rennen.» Im Triathlon erstreckt sich die Qualifikationsphase noch bis Mitte Juni. Erst danach wird definitiv selektioniert. Annen zu ihren Chancen, heuer erneut olympische Luft schnuppern zu können: «Ich schätze sie 50 zu 50 ein. Meine Hauptkonkurrentin Julie Derron aus Zürich ist leistungsmässig in etwa gleich stark wie ich. Das gibt ein spannendes Duell um den zweiten Startplatz.»

«Drang nach Wettkämpfen wird immer grösser»

Annen ist sehr froh, dass in dieser Saison wieder deutlich mehr Wettkämpfe auf dem Programm stehen als letztes Jahr. «Ein Jahr mit nur sehr wenigen Rennen war noch zu verkraften. Aber jetzt sehne ich mich danach, wieder mehr starten zu können», betont sie.

«Der Drang nach Wettkämpfen wird bei mir immer grösser.»

Alles wird zwar von Olympia überstrahlt, aber dennoch will sich die ausgebildete Hochbauzeichnerin keinesfalls auf Tokio versteifen: «Ich habe den Vorteil, dass ich den Traum von der Teilnahme an Olympischen Spielen verwirklichen konnte und dies erst noch mit einem sehr guten Ergebnis», so Annen. «Natürlich werde ich alles daran setzen, nochmals dabei zu sein. Ich werde mich aber nicht unnötig unter Druck setzen. Es gibt auch noch einige andere sehr wichtige Rennen, wie jene die zur WM-Serie zählen. Dort strebe ich Top-Ten-Resultate an.»

Vor fünf Jahren konnte Annen, die vor elf Jahren beim Sempachersee-Triathlon gleich mit einem Sieg debütierte, ihr liebstes Hobby also zum Beruf machen. Mittlerweile kann sie dank mehrerer Sponsoren – und weil sie beim Militär als Zeitsoldatin angestellt ist – gut davon leben. Gute Sponsoren sind allerdings härter umkämpft denn je. «Es wird nicht einfacher, aufs nächste Jahr hin neue Verträge zu erhalten, zumal viele Firmen unter der Coronakrise leiden. Deshalb ist es umso wichtiger, gute Resultate vorweisen zu können», so die begnadete Ausdauer-Dreikämpferin. Zur Faszination ihrer Sportart sagt sie:

«Es ist sehr schwierig, die drei völlig unterschiedlichen Disziplinen unter einen Hut zu bringen. Im Training die richtigen Schwerpunkte zu setzen, um das Bestmögliche herauszuholen, ist eine grosse Herausforderung.»

Als ihre schwächste Disziplin schätzt Annen das Radfahren ein. Das ist auch einer der Gründe, dass für sie ein Start über die Ironman-Distanz, auf der das Windschattenfahren verboten ist, noch kein Thema ist. Ganz ausschliessen möchte sie es aber nicht, irgendwann mal einen Versuch auf der Langdistanz zu unternehmen, zumal sie nach intensiven Trainings im Vergleich zu anderen Athletinnen über eine sehr gute Erholungsfähigkeit verfügt.

Nach Rückschlägen stets stärker zurückgekommen

Wie lange ihre Karriere noch dauern wird, kann sie momentan noch nicht abschätzen. «Wenn es gut läuft, ist es super. Aber wenn man sich nach Verletzungen zurückkämpfen muss, kann es schon sehr mühsam sein», sagt sie.

«Bisher war es zum Glück immer so, dass ich nach Rückschlägen stärker zurückgekommen bin. Ich bin zuversichtlich, noch einige Jahre anhängen zu können.»

Die Olympischen Spiele 2024 in Paris sind ein Fernziel, das sie gerne noch anvisieren möchte, insbesondere, weil ab Tokio nun auch der Teamevent fest im Programm integriert sein wird.