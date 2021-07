Olympische Spiele 2020 Er muss «das Tier in sich wecken»: Ringer Stefan Reichmuth trainiert in Andermatt Am Montag fliegt er nach Tokio an die Olympischen Spiele. Den letzten Feinschliff holte sich «Stifi» im Trainingslager im Urserntal. Kristina Gysi 26.07.2021, 05.00 Uhr

Im Gotthardhaus in Andermatt riecht es streng. Und daran ist nichts falsch, im Gegenteil. Schliesslich wohnen hier derzeit Menschen, die den Tag lang kaum etwas anderes tun, als zu schwitzen. Davon leben sie. Der Nationaltrainer des Schweizer Kaderteams im Ringen, Nico Ghita, klopft an eine der Zimmertüren. Von innen öffnet eine grosse, kräftige Männerhand. Stefan Reichmuth, auch «Stifi» genannt, hat sich wohl gerade auf seinem Bett ausgeruht. Der Sportler schlüpft in seine Schuhe und zieht eine Trainingsjacke über, darauf das Schweizer Wappen und die fünf olympischen Ringe. Bereit für Tokio.

Trainer Nico Ghita (stehend) mit Ringer Stefan «Stifi» Reichmuth. Bild: Kristina Gysi (Andermatt, 22. Juli 2021)

Die Bronzemedaille an der Weltmeisterschaft im Ringen 2019 war sein Olympiaticket. Damit geht für den 26-Jährigen ein Bubentraum in Erfüllung.

«Ich denke, jeder Sportler träumt davon, einmal bei den Olympischen Spielen teilnehmen und Erfolg haben zu dürfen.»

Das zehntägige Trainingslager in Andermatt ist der letzte Feinschliff für das sportliche Highlight des Jahres – und wohl auch seiner bisherigen Karriere. Eigentlich hätte das Lager in Kasachstan stattfinden sollen, jedoch haben das die dort geltenden Coronamassnahmen nicht zugelassen. So kam der Willisauer nach Uri. «Mir gefällt es sehr hier, ich bin ohnehin gerne in den Bergen», sagt er. Die Luft sei super, das Essen schmecke und auch mit den Leuten in Andermatt komme man gut aus.

Damit jedoch trotz Planänderung der gewünschte Trainingserfolg erzielt werden kann, wurden zwei Ringer aus dem Ausland eingeflogen. Einer kommt aus Moldawien, der andere aus Frankreich. Denn: Der Spitzenklasse des nationalen Ringsports gehen die hiesigen Sparringpartner aus. Es fehlen schlicht starke Gegner. Deshalb ist das A-Kaderteam an rund 200 bis 250 Tagen im Ausland unterwegs, um dort mit anderen Ringern auf hohem Niveau zu trainieren und sich somit stetig steigern zu können.

Trainer übernimmt Vaterrolle

Der Profisportler reist also rund zwei Drittel des Jahres mit seinen drei Kollegen aus dem A-Kaderteam und mit seinem Trainer Nico Ghita von einem Trainingsort zum nächsten. Es erstaunt nicht, dass er sagt, dass sein Team wie eine Familie sei. «Nico übernimmt schon eine Art Vaterrolle.» Dieser wiederum umschreibt den Olympia-Athleten als einen grossen Bruder für die restlichen Sportler im Nati-Team. Aber, ganz wichtig, der Chef sei er nicht. Wenn, dann ein Leader. «Stifi ist ein sehr freundlicher und dankbarer Mensch, der seine Erfahrung gerne weitergibt», so Ghita. Deshalb sei er für das Team enorm wertvoll.

«Aber manchmal will er auch etwas zu viel.»

Dann müsse er daran erinnert werden, dass Kompromisse auch im Profisport zwingend seien.

Kompromissbereit muss wohl auch sein privates Umfeld sein. 200 bis 250 Tage im Jahr ausser Lande, das dürfte für liebende Eltern und für Reichmuths Freunde kein Zuckerschlecken sein. «Mittlerweile ist es etwas einfacher, weil es Facetime gibt», sagt er. «Aber wenn die Liebe zum Sport nicht so gross wäre, dann könnte ich das nicht machen.» Er habe ein tolles, stabiles Umfeld und eine Freundin, die ihn sehr unterstütze.

Beim Essen die ganze Welt treffen

Für Nico Ghita ist es die siebte Teilnahme bei den Olympischen Spielen. Viermal war er selbst als Sportler dabei, zweimal als Trainer – und dieses Jahr zum ersten Mal mit der Schweiz. Olympia sei aber jedes Mal etwas Besonderes. «Einmal im Jahr trifft man beim Essen die ganze Welt. Und so viele Sportarten», sagt er begeistert. Im Gespräch wird klar, wie streng er ist. Hart zu trainieren ist für Ghita ein Muss. Reichmuth sieht das nicht anders. Auch deshalb, weil er irgendwie «das Tier in sich wecken muss». Er erklärt: «Für andere Athleten aus ärmeren Ländern ist der Sieg essenziell. Bei ihnen geht es darum, dass sie mit einem Sieg ihre Familie ernähren können.» Das schaffe eine ganz andere Mentalität, die er jeweils erarbeiten müsse, um denselben Siegeswillen in den Ring zu bringen.

Heute kämpft Reichmuth in der Gewichtsklasse von 86 Kilogramm. Kein Vergleich zu früher, als er mit 16 Jahren gerade einmal 46 Kilogramm auf die Waage brachte. Mit 10 begann er zu ringen, 4 Jahre später wurde er ins Kadetten-Nationalteam aufgenommen. Der Kampf Mann gegen Mann habe ihn schon immer fasziniert. Auch das Kräftemessen und dass es immer einen Gewinner gebe. Zudem gefalle ihm die Vielseitigkeit des Sports.

«Man kann nicht einfach nur Kraft haben.»

So sagt es Reichmuth. Es brauche auch Schnelligkeit, Beweglichkeit, Ausdauer und Koordination.

Was erwartet der Mann, der manchmal zu viel will, von Olympia? «Das ist ganz klar. Eine Medaille nach Hause zu bringen.» Realistisch sei das ebenfalls – schliesslich sind es dieselben Gegner wie schon bei der Weltmeisterschaft vor zwei Jahren, wo Reichmuth Dritter wurde. Heute Montag geht der Flieger nach Tokio – und «Stifi» von da aus hoffentlich direkt aufs Olympiatreppchen. Wenn, dann sicher auch ein wenig wegen der guten Bergluft in Andermatt.