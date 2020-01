Onlineplattform hilft Urner Senioren Die Website www.alter-uri.ch geht online. Sie soll das Finden der verschiedenen Angebote künftig erleichtern. 07.01.2020, 16.12 Uhr

Markus Fehlmann (links) übergibt die fertiggestellte Webseite an Silvan Truttmann. Bild: PD

(RIN) Mit der neuen Website www.alter-uri.ch erhalten alle wichtigen Akteure im Altersbereich erstmals eine gemeinsame digitale Plattform. Unter den Rubriken Betreuung, Freizeit- und Beratungsangebote sowie Hilfen werden die unterschiedlichen staatlichen und nicht staatlichen Angebote präsentiert. Mit dem Suchfilter sollen Urner Senioren, wie auch Fachpersonen fündig werden. In Uri existiere ein breites Angebot an Dienstleistungen für ältere Menschen, wie die kantonale Fachstelle für Altersfragen in einer Mitteilung schreibt. Die Bündelung dieser Angebote aus den Bereichen Beratung, Pflege, Betreuung, Entlastung, Gesundheit, Prävention, Information und weiteren soll nun ein schnelles Finden auf der Website ermöglichen.