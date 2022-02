Orchester Erstfeld Der Funke soll auch im neuen Jahr aufs Publikum überspringen Der Verlust des Orchestergründers Alfred Zwyer überschattet das Vereinsjahr des Orchesters Erstfeld. Trotzdem gab es an der Generalversammlung Gründe zum Danken und Feiern. 01.02.2022, 17.03 Uhr

Dirigent Willi Truttmann schaut an der Generalversammlung auf ein erfolgreiches Orchesterjahr zurück. Bild: PD

Unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften des Bundes konnte das Orchester Erstfeld am Freitag, 28. Januar, nach zweijährigem Unterbruch wieder seine Hauptversammlung durchführen. Präsidentin Ursula Fischer habe im Tätigkeitsbericht auf zwei ereignisreiche Jahre zurückgeschaut, heisst es in der Mitteilung des Vereins. So konnte coronabedingt das Konzert 2020 zum siebzigjährigen Vereinsjubiläum nicht stattfinden. Ab dem Frühjahr 2021 wurden dann Proben in Kleingruppen wieder möglich. An einem Sommerständchen vor dem Jagdmattschulhaus wurden am 2. Juli einige solchermassen eingeübte Stücke öffentlich aufgeführt.

Überschattet worden sei das Vereinsjahr vom Tod des Orchestergründers Alfred Zwyer. Im feierlichen Abschiedsgottesdienst spielten die Mitwirkenden die «Canzonetta d’amore» ihres ehemaligen Dirigenten. Diese erst 2021 entdeckte Komposition wurde zu seinen Ehren ausser Programm auch am Konzert vom 7. November 2021 aufgeführt.

Petra Kempf gibt die Kassenverantwortung nach 30 Jahren ab

Willi Truttmann leite das Orchester seit zwei Jahren mit Engagement und Elan. Seine Spielfreude sei auf die Musizierenden übergesprungen: Dies hätten auch die Jahreskonzert-Zuhörenden im gefüllten Kasinosaal gespürt. Der Dirigent habe die musikalische Leistung auf philosophische Weise gewürdigt und dabei auf passende Zitate von grossen Musikern zurückgegriffen. Das nächste Konzert vom 6. November 2022 werde unter dem Motto «Thank you for the music» wiederum die Herzen des Publikums zu erreichen versuchen. Und vielleicht liege auch im Sommer wieder ein Ständchen drin, so der Verein.

Die langjährige Kassierin Petra Kempf (l.) und Präsidentin Ursula Fischer. Bild: PD

An der Mitgliederversammlung gab es auch Gründe zum Feiern und Danken: Petra Kempf habe die Finanzen während ganzer 30 Jahre mit Umsicht verwaltet. Es war kein Amt, welches ihr die Mitglieder des Orchesters Erstfeld streitig machen wollten. Nun aber konnte sie die Kassenverantwortung an Christa Riedi übergeben, welche ihrerseits vor 30 Jahren ins Orchester eintrat und deshalb zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Sie wird das Orchester als neues Vorstandsmitglied zusammen mit Ursula Fischer, Bernadette Bürer, Urs Wüthrich und Willi Truttmann durch das Vereinsjahr leiten. (mah)