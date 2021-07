Orientierungslauf Drei Urner Teams mischten bei der Schweizer Fünfer-Staffel mit Viele Sperrgebiete, Wälder und Hügel zeichneten das OL-Gelände in Bülach. Das Nachwuchsteam der OLG KTV Altdorf schaffte es in die Top 25. 07.07.2021, 17.12 Uhr

Das Nachwuchsteam der OLG KTV Altdorf. Bild: PD

In Bülach fand am Sonntag, 4. Juli, die diesjährige Fünfer-Staffel statt. Die OLG KTV Altdorf konnte mit drei Teams am Wettkampf teilnehmen. Aufgrund der Covid-Situation fand die Staffel dieses Jahr nicht wie gewohnt statt. Normalerweise bei einer Staffel starten alle Läuferinnen und Läufer auf der ersten Strecke mit einem grossen Massenstart. Nachdem sie ihre Strecke erfolgreich absolviert haben, geht die zweite Läuferin auf ihre Strecke. Dieses Prinzip zieht sich weiter bis zum letzten Läufer – ab da wird es erst recht spannend. Gewonnen hat das Team, bei welchem die Schlussläuferin oder der Schlussläufer den Zielposten stempelt. Mit dieser Form hätte man jedoch das Schutzkonzept nicht einhalten können, da die Abstände unmöglich einzuhalten wären. Aus diesem Grund starteten dieses Jahr nur die einzelnen Teams im Massenstart auf den eigenen Strecken und am Schluss werden die einzelnen Zeiten ausgewertet und das Team rangiert.