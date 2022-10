Isabelle Gisler aus Altdorf holt sich Gold in der Gesamtwertung

Orientierungslauf Zum Abschluss erzielen Urner Läufer nochmals Spitzenresultate Kürzlich fand der Schlusslauf der Zentralschweizer Jugend-OL-Meisterschaft statt, mit hervorragenden Leistungen Urner Läuferinnen und Läufer. Drei liefen auch in der Gesamtwertung vorne mit. Mireille Gisler 27.10.2022, 18.01 Uhr

Die Urner OL-Läuferinnen und -Läufer konnten das offizielle Saisonende geniessen und erzielten in Arth am Schlusslauf der Zentralschweizer Jugend-OL-Meisterschaft tolle Resultate. Bild: PD

Am Samstag konnten die Urner OL-Läuferinnen und -Läufer das offizielle Saisonende geniessen. Orientierungsläufe in einem kniffligen Dorf, wie zum Beispiel Arth, sind an sich schon ein Erlebnis. Doch wenn man noch um die letzten Punkte in der Meisterschaft kämpfen muss, wirkt es noch attraktiver. Am 22. Oktober fand in Arth der Schlusslauf der Zentralschweizer Jugend-OL-Meisterschaften (kurz ZJOM) statt. Dies war ein regionaler Lauf der, wie die sieben vorhergehenden, zur ZJOM-Gesamtwertung zählte. Von den acht Läufen gab es aber drei Streichresultate.

Urner erzielten gute Resultate

Ein Blick auf die Rangliste zeigt, dass die Urner Delegation hervorragende Leistungen gezeigt haben. Isabelle Gisler aus Altdorf lief in der Kategorie Damen 18 auf den ersten Platz. Der Attinghausner Sven Gisler lief in der Kategorie Herren 18 ebenso vorne mit. Bei den Damen 14 wurde Jill Nietlispach aus Bürglen ebenfalls Zweite. Ebenfalls aus Bürglen kommt Linnea Hodler, die in der Kategorie Damen 10 den zweiten Platz machte. Der Altdorfer Lukas Bissig lief in der Kategorie Herren 10 auch auf den zweiten Platz. Dritte in der Kategorie Damen 16 wurde Chantal Nietlispach aus Bürglen. Eleni Janett aus Altdorf wurde in der Kategorie Damen 12 Dritte. Bei den Herren 14 verpasste der Altdorfer Fabian Gisler nur knapp das Podest und wurde Vierter. Joelle Ziegler aus Flüelen wurde in der Kategorie Damen 14 Fünftplatzierte. Die Schattdorferin Linda Gisler konnte sich in der Kategorie Damen 16 ebenfalls den fünften Platz sichern. Die Dritte im Bunde der Fünftplatzierten ist Freya Walker aus Flüelen, sie lief in der Kategorie Damen 10. In der Kategorie G wurde Elisa Hodler aus Bürglen Sechste. Siebte wurde Lea Wiederkehr aus Flüelen in der Kategorie Damen 12. Alessandra Gisler aus Altdorf wurde in der Kategorie Damen 14 Neunte.

Auch in der Gesamtwertung konnten drei Medaillen in den Kanton Uri nach Hause gebracht werden. Die Regionalkaderläuferin Isabelle Gisler aus Altdorf konnte alle Teilnehmerinnen in der Kategorie Damen 18 hinter sich lassen und die Goldmedaille abstauben. Sven Gisler aus Attinghausen gewann in der Gesamtwertung bei den Herren 18 die Silbermedaille. In derselben Kategorie wurde der Bürgler Jannik Röthlin Dritter. Ebenfalls Bronze gewann Fabian Gisler aus Altdorf in der Kategorie Herren 14.