Pädophiler Urner wehrt sich gegen unbedingte Haftstrafe vor den Oberrichtern Er müsste viereinhalb Jahre lang ins Gefängnis gehen. Vor dem Obergericht fordert der Mann nun aber eine kürzere und bedingte Strafe – schliesslich sei er ein Ersttäter. Lucien Rahm 28.09.2020, 18.11 Uhr

Er habe mit seiner Therapeutin, die er seit seinen Taten regelmässig besuchen muss, oft über das Urteil gesprochen, welches das Urner Landgericht im vergangenen November sprach. «Sie hat auch erwähnt, die Strafe sei im Verhältnis zu denjenigen anderer Klienten sehr, sehr hoch ausgefallen.» Er sei schliesslich ein Ersttäter, sagte der erstinstanzlich verurteilte Pädophile am Montag gegenüber den fünf Oberrichtern. Der Mann in den Zwanzigern wehrte sich vor ihnen gegen die unbedingten viereinhalb Jahre Haft, die der Landrichter für seine Taten erliess. Er wurde damals für schuldig befunden, unter anderem mehrfach sexuelle Nötigung, mehrfach sexuelle Handlungen mit Kindern sowie eine Schändung begangen zu haben. Mehrere Kinder aus seinem direkten Umfeld hat er über Jahre hinweg missbraucht, was der Mann grundsätzlich nicht bestreitet.

Nicht einverstanden ist er hingegen mit gewissen Einzelheiten des landrichterlichen Schuldspruchs. Unter anderem hat er daher gegen den Tatbestand der Schändung sowie weitere strafbare sexuelle Handlungen Berufung erhoben. Ausserdem beantragte sein Verteidiger eine Reduktion der Haftstrafe, die zudem lediglich bedingt zu erlassen sei.

Ist ein dreieinhalbjähriges Kind urteilsfähig?

Vom Vorwurf der Schändung sei sein Mandant freizusprechen. Denn dafür seien die Voraussetzungen nicht erfüllt, so der Anwalt. Gegeben sein müsste nämlich der Umstand, dass die geschändete Person urteils- oder widerstandsunfähig ist, wie es das Strafgesetzbuch definiert. Das Kind, welches der Beschuldigte am Penis berührt haben soll, hätte sich grundsätzlich zur Wehr setzen können, so die Argumentation. Zu prüfen sei daher, ob das Kind zum Tatzeitpunkt urteilsunfähig gewesen ist. Dies hielt der Verteidiger nicht für wahrscheinlich, ein Nein zur Handlung hätte vom damals Dreieinhalbjährigen erwartet werden können. Durch das Vorliegen einer Urteilsfähigkeit liesse sich der Tatbestand der Schändung somit nicht erfüllen.

Das sah die Staatsanwältin naturgemäss anders:

«Mir ist schleierhaft, wie die Verteidigung darauf kommen kann, dass ein dreieinhalbjähriges Kind die Bedeutung einer sexuellen Handlung einordnen könne.»

Gemäss aktueller Rechtsliteratur müsse bei einem Kind die Urteilsunfähigkeit vermutet werden, wenn es jünger als vier Jahre ist. Somit sei der Schändungstatbestand im vorliegenden Fall erfüllt.

Täter hat Handlung zweimal zugegeben

Auch für zwei andere Vorwürfe wollte der Verteidigeranwalt seinen Klienten freigesprochen sehen. Dabei ging es um sexuelle Handlungen, die der Beschuldigte an seinen Geschwistern vorgenommen haben soll. Der Mann habe beispielsweise die Tat, bei der er mit seiner Zunge den Intimbereich eines Geschwisters berührt haben soll, nie eindeutig einem bestimmten Geschwister zuordnen können. «Und die Opfer können sich gar nicht an die Taten erinnern.» Das reiche für eine Verurteilung nicht.

Der Mann habe die Tat von sich aus zugegeben und geschildert, hielt die Staatsanwältin fest. «Er hat bei einer zweiten Befragung ausdrücklich bestätigt, dass er das Geschwister mit der Zunge im Genitalbereich berührt hat.» Der Verteidiger habe in diesem Punkt vor dem Landgericht ebenfalls noch einen Schuldspruch hingenommen, so die Staatsanwältin weiter. «Dass die Verteidigung heute etwas anderes verlangt, erstaunt.»

«Jugendgericht wäre viel milder»

Letztlich zog der Verteidiger die Angemessenheit der unbedingten viereinhalbjährigen Haftstrafe in Zweifel, welche sein Mandant gemäss dem erstinstanzlichen Urteil antreten müsste:

«Seine Therapeutin hat gesagt, sie sei schockiert gewesen über das Strafmass. Das sei jenseits von Gut und Böse.»

Auch einige seiner Berufskollegen hielten die Strafe für zu hoch. Dass der Täter etwa 75 Prozent der Taten noch als Minderjähriger begangen habe, sei strafmildernd zu berücksichtigen. «Ein Jugendgericht wäre hier viel milder.» Dem Täter sei zugutezuhalten, dass er sich sehr kooperativ gezeigt und auf manche Taten gar von sich aus hingewiesen habe, die sonst nicht ans Licht gekommen wären. Er forderte daher eine bedingte Haftstrafe von 20 Monaten bei einer Probezeit von drei Jahren.

Seine Kooperationsbereitschaft rechnete ihm auch die Staatsanwältin hoch an. Doch habe sich der Täter nur zu Beginn der Untersuchungen kooperativ gezeigt und dann plötzlich die Aussage verweigert, was an seiner Reue zweifeln lasse. Das Strafmass von unbedingten viereinhalb Jahren Haft der Vorinstanz sei zu bestätigen, so die Staatsanwältin.

Kinder sollen Genugtuung erhalten

Für einige der missbrauchten Kinder hat deren Anwalt zudem Genugtuungszahlungen in der Höhe von insgesamt 20'000 Franken gefordert. Das sei trotz des eher geringen Verdienstes des Täters, entgegen der Meinung seines Verteidigers, eine für ihn realistische Zahlung. Schliesslich verfüge der pädophile Urner gemäss Steuerrechnung über ein Vermögen im hohen fünfstelligen Bereich.

Von welchen Argumenten sich die Oberrichter leiten lassen, werden die Beteiligten in den kommenden Tagen schriftlich erfahren.