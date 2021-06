Palliativpflege Zehn neue Urner Sterbebegleiterinnen sind nun zertifiziert Ende Mai durften zehn Absolventinnen des Lehrgangs in Palliative Care des Roten Kreuzes ihre Abschlussurkunde entgegennehmen. 16.06.2021, 12.03 Uhr

(sez) «Der Tod ist unausweichlich, auch wenn er immer wieder verdrängt wird», schreibt der Kantonalverband Uri des Schweizerischen Roten Kreuzes in seiner Mitteilung an die Medien. «Doch irgendwann trifft es jeden.» Sei es beim eigenen Sterben, beim Hinschied von Angehörigen oder Freunden oder wenn eine Krankheit diagnostiziert wird, für die es trotz Spitzenmedizin keine Chance auf Heilung gibt. Gerade hier setzt die Haltung sowie Behandlung von Palliative Care an. Ziel ist es, für die Betroffenen sowie deren Familien die bestmöglichste Lebensqualität zu erreichen.

Die Absolventinnen, von links nach rechts: Ruth Tresch, Berta Müller-Arnold, Amarilys Gisler, Beatrice Püntener, Petra Arnold, Sonja Baumann, Petra Marschke (Kursleiterin), Andrea F. Meyer (Dozentin), Cornelia Muri, Sandra Sicher. Auf dem Bild fehlt Rehana Doko. Bild: PD / Claudia Gisler

Um in Zukunft die Versorgung im Kanton Uri zu sichern und optimieren, wurde von Fachpersonen der «Aktionsplan Palliative Care Uri» erarbeitet. Eine Steuergruppe begleitet nun seit diesem Frühjahr die 13 definierten Massnahmen in der Umsetzung. Dabei wird auch die Vernetzung unter den verschiedenen Gebieten zum Thema Palliative Care gefördert und gestärkt.

Zehn Absolventinnen des SRK-Lehrgangs in Palliative Care

Zum Thema Palliative Care bietet das Schweizerische Rote Kreuz Kanton Uri (SRK Uri) den «Passage-Lehrgang in Palliative Care» an. Der Lehrgang entspricht dem Ausbildungsniveau A1. Die Teilnehmenden setzen sich im Lehrgang intensiv mit Sinnfragen zu Leben und Tod sowie der Trauer auseinander. Weitere wesentliche Bestandteile des Lehrgangs sind soziale Beziehungen, körperliches Wohlbefinden und Kommunikation.

Nach 48 Stunden theoretischen Unterrichts bei Kursleiterin Petra Marschke, nach vier Praxiseinsätzen in einer Langzeitinstitution sowie einem persönlich verfassten Bericht wurde den erfolgreichen Teilnehmerinnen das Zertifikat «Passage SRK – Lehrgang in Palliative Care» am 26. Mai feierlich übergeben. Sie sind nun auf die Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden und deren Angehörige in Institutionen oder in der Nachbarschaftshilfe nach den Prinzipien der Palliative Care vorbereitet.