Pandemie Kantonsspital Uri verzichtet auf Maskenpflicht Die aktuelle Lage in Uri erfordere keine zusätzlichen Massnahmen, sagt Spitaldirektor Fortunat von Planta. Florian Arnold Jetzt kommentieren 20.07.2022, 11.41 Uhr

Das Kantonsspital Uri (KSU) verzichtet weiterhin auf eine Maskenpflicht. Dies bestätigt Spitaldirektor Fortunat von Planta auf Anfrage. «Wir bleiben bei der Regelung, dass jeder, der möchte, eine Maske tragen kann. Es gibt aber keine Vorschrift dazu.» Schätzungsweise fünf Prozent des Personals tragen von sich aus eine Maske.

Im neuen Kantonsspital Uri herrscht zurzeit keine Maskenpflicht. Bild: Angel Sanchez/PD

Der Blick über die Kantonsgrenze hinaus zeigt: Die Luks-Gruppe mit dem Kantonsspital Luzern hat die Maskenpflicht am Montag wieder eingeführt. Besuchende an allen Luks-Standorten Luzern, Sursee und Wolhusen sowie am Spital Nidwalden in Stans müssen wieder stets eine Maske tragen. Für Patientinnen und Patienten gilt die Maskenpflicht beim Verlassen des Zimmers, für Mitarbeitende im klinischen und öffentlich zugänglichen Bereich.

Das Spital Nidwalden als Teil der Luks-Gruppe setzt dieselben Massnahmen um. Das Kantonsspital Obwalden hatte schon am 11. Juli diesen Entscheid gefällt. Und auch im Kantonsspital Schwyz gilt eine generelle Maskenpflicht, wie der Website zu entnehmen ist.

Kein Trend feststellbar

Auch das KSU hatte sich Anfang Woche Gedanken über eine Wiedereinführung der Maskenpflicht gemacht. Allerdings habe man für den Entscheid die Zahlen des Bundes abwarten wollen. Diese zeigten nun eine leichte Abnahme gegenüber der Vorwoche. «Statistisch betrachtet können wir noch nicht von einem Trend sprechen», so von Planta. Aber: «In Uri liegen die Zahlen auf einem sehr tiefen Niveau», sagt der Urner Spitaldirektor.

Prozentual zur Einwohnerzahl hat der Kanton Uri weniger als die Hälfte der Fälle in den Nachbarkantonen. «Aktuell haben wir einen Covid-Patient im KSU, welcher nicht auf der Intensivstation liegt. Es wäre schwierig, bei diesen Zahlen eine Maskenpflicht umzusetzen», so von Plantas Einschätzung. Er ergänzt, dass das KSU bei steigenden Zahlen eine Maskenregelung aber mit Überzeugung durchsetzen würde.

«Für uns ist die Notfallstation ein wichtiger Indikator. Auch hier ist die Situation sehr ruhig», so der Spitaldirektor weiter. «Sobald wir dort eine negative Entwicklung feststellen, werden wir reagieren.» Die eingeführte Massnahme in den Nachbarkantonen kann von Planta gut nachvollziehen. «Ich bin aber umgekehrt auch überzeugt, dass die umliegenden Spitäler bei unserer Zahlenlage gleich reagiert hätten.» So gebe es beim Spitalpersonal keine covidbedingten Ausfälle.

Bessere Kühlung dank neuem Spital

Die aktuelle Hitzewelle habe beim Entscheid keine Rolle gespielt, betont von Planta. «Das neue Spital ist jetzt mit einer zonengesteuerten Lüftung ausgestattet, die stark mithilft, dass wir saubere Luft im Haus haben.» Das mindere die Ansteckungsgefahr zusätzlich. Auch könne das neue Spital besser gekühlt werden, was das Arbeiten mit Masken auch im Sommer erträglich machen würde.

Momentan scheint die Lage für Uri also stabil zu sein. Von Planta geht aber davon aus, dass sich die Situation im Herbst wieder zuspitzen könnte. «Wenn nicht mehr alle draussen sitzen können, dürfte sich das Szenario der vergangenen beiden Jahre wiederholen. Die Frage wird sein, mit welchem Mutanten das Virus kursiert.»

