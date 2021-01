Pandemie Urner Sporthändler sind verärgert: «Für uns ist der Lockdown unverständlich» Wegen Corona war die Saison für Urner Sporthändler ohnehin schwieriger als sonst. Nun kommt noch die von Bern verordnete Schliessung dazu. Dabei sind die Wochen vor den Sportferien entscheidend. Anian Heierli 14.01.2021, 05.00 Uhr

Schnee gibt es genug. Doch wegen Corona sind weniger Leute auf der Ski-Piste unterwegs als sonst. Der Kanton Uri schloss die Skigebiete über Weihnachten sogar, damit die Neuinfektionen sinken. Zwar laufen die Lifte wieder, doch nun verhängt Bundesbern ab Montag für sämtliche Läden mit Waren des nicht-täglichen Bedarfs den «Lockdown». Gerade für Sportartikelhändler ist das ein herber Schlag.

Josef Imholz von Imholz-Sport verkaufte wegen Corona viele Langlaufski. Der erneute «Lockdwon» nimmt ihn mit. Bild: Urs Hanhart (Bürglen, 13. Januar 2021)

«Der jüngste Entscheid ist sehr schmerzhaft fürs Kleingewerbe», sagt Josef Imholz, Geschäftsführer der Imholz Sport AG mit Hauptsitz in Bürglen. «Manche Kunden weichen so aufs Internet aus.» Er erklärt:

«Für uns ist der Entscheid unverständlich, denn wir hielten die geforderten Abstände immer gut ein und trafen sämtliche Schutzmassnahmen.»

Die Schliessung ist schlimmer als im Frühling

Der momentane «Lockdown» schmerzt noch mehr als der letzte im Frühling. «Januar und Februar sind wichtige Monate, da sich unsere Kunden für die Sportferien ausrüsten», so Imholz. Sein Wunsch ist klar: «Wir hoffen natürlich, dass wir bald wieder öffnen dürfen.» Sicher sei jedenfalls, dass für Kunden ein Abhol-, Miet- und Dienstleistungsservice eingerichtet wird.

Der Verkaufsladen war coronakonform. Die Abstände wurden eingehalten. Bild: Urs Hanhart (11. Mai 2020)

Dabei lief die Saison trotz Corona nicht nur schlecht. Die Pandemie veränderte das Kaufverhalten der Kunden. Zwar war die Nachfrage nach Pistenski kleiner als sonst. Dennoch wollen die Leute nicht nur zu Hause auf dem Sofa sitzen und Däumchen drehen.

So boomten bei Imholz Sport andere Produkte wie Schneeschuhe, Langlaufskis oder Ausrüstung für Skitouren. «Es gibt viele Kunden, die von der Piste auf die Loipe wechseln», so Imholz. Das hätten sein Team und er deutlich gemerkt. Für manche Langlauf-Produkte gab es sogar Lieferengpässe. Häufige Schuhgrössen waren nur schwer erhältlich. Laut Imholz ist Langlaufen ohnehin in ganz Europa ein Trend. Dass beim österreichischen Ski-Hersteller Fischer im Sommer eine Lagerhalle abbrannte, kommt noch hinzu.

Ebenfalls gut gelaufen ist sämtliche Ausrüstung für Tourengänger: Spezielle Ski, Felle, Stöcke, Rucksäcke, Schaufeln oder Lawinen-Geräte für den Notfall. «Ohne Corona wäre es ein super Winter gewesen», so der Geschäftsführer. Die Vorsaison sei gut gelaufen und im Dezember habe der frühe Schnee die Saison angekurbelt.

Josef Imholz präsentiert eine komplette Skitouren-Ausrüstung für rund 3000 Franken Bild: Urs Hanhart (Bürglen, 13. Januar 2021)

Auch bei der Meyer's Sporthaus AG in Andermatt ist die Nachricht des erneuten «Lockdowns» für Warenläden ein Schock. «Wir haben die Verkaufsfläche in unseren vier Geschäften extra um 180 Quadratmeter vergrössert», sagt Inhaber Urs Portmann. «So konnten wir den Mindestabstand gut einhalten. Das hat super funktioniert. Mit der erneuten Schliessung wird dieser Aufwand infrage gestellt.» Er stellt klar: «Das ist eine kleine Katastrophe. Wir hoffen, dass der ‹Lockdown› nur solange dauert, wie absolut nötig.»

Bereits geschlossenen Skilifte waren ein Dämpfer

Dass das Skigebiet Andermatt über Weihnachten geschlossen hatte, war bereits ein Dämpfer fürs Geschäft. «Natürlich lief in dieser Zeit im Bereich Skivermietung nichts», sagt Portmann. Doch er will nicht jammern. Im Gegenteil: «Wir haben eine grosse Stammkundschaft von Einheimischen und Ferienwohnungsbesitzern.» Dank ihnen lief die Vorsaison im Oktober und November gut. Das Geschäft war bis Mitte Dezember auf Kurs.

Wie seine Kollegen hebt auch er hervor, «dass gerade Langlaufausrüstung gut verkauft und vermietet wurde.» Etwa das Schnupperangebot: Für 95 Franken kann zwei Stunden eine Langlaufausrüstung inklusive Lehrer gebucht werden. Portman dazu: «Viele haben sich danach entschieden, eine Ausrüstung zu kaufen.» Auch der Verkauf und die Miete von Artikeln für Skitouren lief gut.

Entlassungen gab es zum Glück keine. Portmann sagt:

«Diese versuchen wir mit allen Mitteln zu verhindern. Auch bei den Aushilfen fahren wir nur runter, wenn es zwingend sein muss.»

Dass das Team der Meyer's Sporthaus AG in den vergangenen Jahren sehr gute Arbeit leistete, hilft in der momentanen Situation. Doch die Lage lässt sich nicht schön reden. In Andermatt macht man im Winter 80 bis 85 Prozent vom Jahresumsatz. Und gerade die Monate Januar, Februar und März sind sehr wichtig fürs Geschäft. Wenn man heute auf der Ware sitzen bleibt, gelten manche Produkte in der Saison 21/22 bereits wieder als alt. Diese müssen dann schlimmstenfalls über den Preis verkauft werden.