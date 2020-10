Pandemie verhindert Freilicht-Darbietung: Nun will das Theater Bristen 2021 unter freiem Himmel punkten Die Theatergesellschaft Maderanertal hat sich zur Generalversammlung getroffen. Hauptthema war die Verschiebung ihres Open-Air-Theaters ins kommende Jahr. 15.10.2020, 19.19 Uhr

(pd/lur)

Leider musste das Projekt Freilichttheater im Frühling aufgrund der Pandemie mitten in den Vorbereitungen abgebrochen werden. Eine «normale Theatersaison» im Schulhaus Bristen wurde infolge der geplanten Freilichtaufführung dann ebenfalls nicht durchgeführt. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr kann somit keine Bühnendarbietung gezeigt werden. Trotzdem konnte Eliane Jauch, Präsidentin der Theatergesellschaft Maderanertal, vor kurzem viele Mitglieder zur 41. ordentlichen Generalversammlung begrüssen. In ihrem Jahresbericht stellte sie das verschobene Freilichttheater Madrano in den Vordergrund.

Der Vorstand der Theatergesellschaft Maderanertal mit der Präsidentin Eliane Jauch (Dritte von rechts). Bild: PD

Im Vorstand gab es keine Veränderungen. Als Vizepräsidentin wurde Brigitte Tresch bestätigt. Ebenfalls für zwei weitere Jahre gewählt wurden Felix Furger für das Amt der Regie und Elias Epp als Sekretär. Bei den Rechnungsrevisoren wird Philipp Loretz den abtretenden Adrian Tresch ersetzen. Der bisherige Rechnungsrevisor Martin Gnos wurde ebenfalls wiedergewählt. Der Vorstand konnte zudem mitteilen, dass mit Jwan Jauch eine Person für das vakante Amt des Bühnenchefs gefunden werden konnte. Aufgrund des Wahlturnus, und weil im nächsten Jahr wiederum kein Theater auf der Schulhausbühne geplant ist, wird Jauch aber erst im nächsten Jahr tatsächlich gewählt.

Viele Partner sind auch im kommenden Jahr dabei

Unter dem Traktandum «Freilichttheater Madrano» orientierte Co-Präsidentin Anneliese Fedier über den aktuellen Stand des Projektes. Sie blickte kurz in die Vergangenheit und erläuterte den Verschiebungsentscheid. Für das OK bedeutete dies eine Menge Arbeit. Verschiedene Abklärungen und Verhandlungen in den Bereichen Ticketing, Sponsoringpartner, Darstellerinnen und Darsteller, Drittunternehmen oder Helfer wurden vorgenommen. Überall war viel Verständnis für die Verschiebung zu erfahren, und die Beteiligten sagten grösstenteils sofort für ein Mitwirken im kommenden Jahr zu.

Nun beobachten die Theaterleute den Verlauf der Pandemie ganz genau, um allfällige Auswirkungen auf die geplanten Aufführungen im kommenden Frühling frühzeitig erkennen und entsprechende Massnahmen erarbeiten zu können. Das Organisationskomitee des Freilichttheaters ist nach wie vor hoch motiviert und freut sich auf die Umsetzung des Projekts im Jahr 2021.