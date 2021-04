Kanton Uri Psychiater sind alarmiert: «Die Kliniken sind so voll wie noch nie» Einsamkeit, Existenzängste und gesundheitliche Sorgen. Die Coronapandemie schlägt aufs Gemüt. Das merken auch zwei Psychiater, die im Kanton Uri arbeiten. Sandra Mainiero und Ulrich Neutzler bekommen die Ängste der Bevölkerung täglich mit. Anian Heierli 06.04.2021, 05.00 Uhr

Wut, Angst und die Ungewissheit, was kommt. Covid-19 ist nicht nur ein Risiko für die physische Gesundheit, sondern auch für die Psyche. Die Zwischenresultate eines laufenden Monitorings des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zeigen: Jede Altersgruppe kann es treffen. Menschen über 65 Jahre, die sozial isoliert sind, leiden verstärkt unter Einsamkeit. Jugendliche vermissen den Kontakt zu Gleichaltrigen. Und Personen mittleren Alters sind Mehrfachbelastungen ausgesetzt. Etwa wenn Coronamassnahmen die Karriere gefährden, oder wenn die Kinder wegen des Homeschoolings zu Hause bleiben. Die Pandemie geht auch an der Psyche der Urnerinnen und Urner nicht spurlos vorbei. Das zeigt ein Gespräch mit zwei Experten: Sandra Mainiero (48), Neurologin und Psychiaterin bei der Ambulanten Psychiatrie und Psychotherapie Uri, und ihr Kollege Kinder- und Jugendpsychiater Ulrich Neutzler (60) von der Kinder- und Jugendpsychiatrie Uri geben Auskunft.

Die beiden Psychiater Ulrich Neutzler (60, links) und Sandra Mainiero (48) sagen, die Wartezeit für einen Ersttermin seit höher als vor der Pandemie. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 30. März 2021)

Können Sie sich seit dem Pandemiejahr 2020 vor neuen Patienten kaum noch retten?

Sandra Mainiero: So schlimm ist es nicht, aber unsere Wartezeiten für Ersttermine sind länger geworden. Die Leute sind pandemiemüde. Es ist eine grosse Verunsicherung da, die zu mehr Nachfragen mit niederschwelligem Beratungsbedarf führt. In der Erwachsenenpsychiatrie beobachten wir aber keinen deutlichen Anstieg an längerfristigen Therapien. Ohnehin ist die Situation sehr unterschiedlich. Wir behandeln Erwachsene jeden Alters. Gerade die Gruppe der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren, die zu uns kommt, tut sich mit den Folgen von Corona besonders schwer. Darunter fallen unter anderem die Quarantäne, der Abstand zum Freundeskreis, aber auch die Auswirkungen auf den Arbeitsplatz. Dennoch gibt es auch Erfreuliches zu berichten.

Inwiefern?

Mainiero: Wir beobachten bei Patienten, die langjährig erkrankt sind, dass diese ihr «Handwerkszeug» zur Krisenbewältigung praktisch und gezielt anwenden können. Einzelne nutzen ihre persönlichen Ressourcen, die sie in schwierigen Situationen von früher angeeignet haben.

Herr Neutzler, die jungen Erwachsenen leiden besonders unter der Krise. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen als Kinder- und Jugendpsychiater?

Ulrich Neutzler: Im Kanton Uri ist ein Anstieg der Fälle bei Kindern und Jugendlichen nicht direkt statistisch erfassbar. Doch wir müssen aufpassen. Denn die Kliniken sind so voll wie noch nie. In den grösseren Kantonen gibt es eine eindeutige Zunahme insbesondere von relevant depressiven Jugendlichen mit Suizidalität. Das führt dazu, dass geplante stationäre Interventionen extrem lange Wartezeiten haben.

Das ist ein grosses Problem?

Neutzler: Ja klar, auch Patienten, die nicht akut suizidal sind, brauchen zum Teil eine stationäre Behandlung, um wieder gesund zu werden. Für Notfälle reicht der Platz aber aus.

Was für psychische Störungen werden durch die Pandemie ausgelöst oder verstärkt?

Mainiero: Menschen, die wirtschaftliche Pandemiefolgen hautnah miterleben, kommen vermehrt zu uns. Das sind sehr reale Probleme wie Kurzarbeit, Jobverlust oder das Aufgeben der eigenen Selbstständigkeit. Zusammengefasst sind das begründete Existenzängste und Zukunftssorgen, die sich in überwiegend depressiven Symptomen zeigen. Das kann auch zu einer ausgewachsenen Depression führen.

Ulrich Neutzler: «Depressionen können bei Jugendlichen in gereizt aggressives Verhalten umschlagen.» Bild: Anian Heierli

Neutzler: Wir sehen im Moment relativ viele schwere Depressionen bei Jugendlichen. Bei Kindern ist das seltener. Aber mit Beginn der Pubertät geht das Risiko steil nach oben. Bei Jugendlichen sind die Symptome nicht immer ganz einfach von den normalen Aufs und Abs der Pubertät zu unterscheiden. Schlechte Stimmung, Hoffnungslosigkeit, sozialer Rückzug und Zukunftsängste sind Indikatoren. Das kann dann in gereizt aggressives Verhalten umschlagen. Diese Gereiztheit ist bei Erwachsenen auch da, wird aber besser kontrolliert und somit weniger erkannt.

Dabei ist das Virus für junge Menschen deutlich weniger gefährlich.

Mainiero: Gerade junge Erwachsene sind frisch in der Berufsausbildung oder -ausübung. Schwierigkeiten im Alltag kommen für sie potenzierter daher als bei älteren Mitmenschen mit mehr Lebenserfahrung und Gelassenheit. Beispielsweise wird kollegiale Reibung im Beruf dünnhäutiger wahrgenommen. Zusammen mit der Belastung der Pandemie wird dann die normale Auseinandersetzung mit alltäglichen Schwierigkeiten plötzlich zur Bürde. In den Ausgang gehen, Freunde treffen und Freizeitaktivität klappen ja nicht mehr, wie gewohnt. Junge Erwachsene sind an der Schwelle zu einem anderen Lebensabschnitt. Und wenn jetzt noch diese Pandemie dazu kommt, gerät ihr System aus den Fugen.

Neutzler: Die Hauptaufgabe in diesem Lebensabschnitt ist: Die Herkunftsfamilie zu verlassen und etwas Eigenes aufzubauen. In der Pandemie bin ich als junger Mensch aber zurückgeworfen in die Familie, aus der ich eigentlich raus will.

Ältere Menschen bringen also mehr Erfahrung mit, um die Pandemie zu bewältigen. Gibt es auch Unterschiede zwischen Frauen und Männern?

Mainiero: Generell sind Frauen kompetenter im Bewältigen von emotionalen Krisen. Ich erlebe das so, dass man bei Männern das Gefühl, an dem sie leiden, oft zuerst identifizieren und benennen muss. Erst dann kann man daran arbeiten. Frauen sind schneller im Heilungsverlauf. Auch, weil sie generell rascher psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Männer kommen später und sind näher am Suchtmittelkonsum.



Gilt das auch bei Jugendlichen?

Neutzler: Ja, junge Frauen berichten schneller und offener über Schwierigkeiten. Die Männer haben mehr die Tendenz, ihre Probleme auszuagieren. Sie ziehen sich nicht zurück, sondern stören dann möglicherweise ihr Umfeld. Beispielsweise durch eine beeinträchtigte Affekt- und Impulskontrolle. Insgesamt haben Jungs während der Kindheit und Jugend häufiger psychiatrische Diagnosen und Behandlungsbedarf, kommen aber viel zögerlicher in Therapie.

Kann man also sagen, Frauen kommen besser durch die Pandemie?

Neutzler: Nein. Bei den heftigen Depressionen sind es ganz überwiegend die Frauen, – zumindest bei uns bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie Uri.

Sandra Mainiero: «Frauen haben mehr und schwerere Depressionen als Männer.» Bild: Anian Heierli

Mainiero: Das kann ich bestätigen. Frauen haben in ihrem Leben mehr und schwerere Depressionen als Männer. Sie haben andere geschlechtsspezifische Lebensthemen. Die Kinderbetreuung und die damit zusammenhängenden Sorgen bleiben überwiegend oft bei den Frauen hängen. Wenn es eine Schieflage in der Familie gibt – etwa durch Homeschooling oder Kurzarbeit – sind die Frauen mit ihrem Management an vorderster Front.

Im Pandemiejahr 2020 musste die Urner Polizei 17 Mal wegen häuslicher Gewalt ausrücken. Das ist mehr als doppelt so viel wie 2019. Gibt es auch mehr Behandlungen wegen häuslicher Gewalt?

Neutzler: Das haben wir nicht festgestellt. Aber nicht, weil es keine häusliche Gewalt gibt. Jedoch kommt nur ein marginaler Teil der betroffenen Familien zu uns. Das bleibt geheim. Dass jemand wegen häuslicher Gewalt kommt, ist die absolute Ausnahme.

Wie wirkt sich Corona auf den therapeutischen Alltag aus?

Mainiero: Die Themen sind anders. Bei fast jedem Patienten spielen die Einschränkungen irgendwie mit. Wir veränderten den Ablauf unserer Sprechstunde. Das Tragen der Maske fällt vielen schwer.

Neutzler: Die Maske nimmt einem in der Einschätzung etliches an Informationen, da die Mimik fehlt. Für die Patienten ist es auch schwieriger mit einem Fremden zu arbeiten, den man nicht mal richtig sehen kann. Auch bei einem digitalen Gespräch über die Webcam kann weniger gut Vertrauen aufgebaut werden. Wobei es nun mehr Therapie-Spaziergänge gibt als Sitzungen im Behandlungszimmer.

Das ist ein Vorteil?

Neutzler: Manchmal ja. Ein Spaziergang ist viel weniger konfrontativ als das direkte Gespräch. Für viele wirkt das entlastend.

Mainiero: Patienten, denen es schwer fällt, ins Sprechen zu kommen, haben es auf dem Spaziergang leichter. Sie können ganz gut einen Kontakt knüpfen, indem sie über das sprechen, was sie gerade sehen. Ich denke, wir werden das beibehalten und auch nach der Pandemie öfters mit Patienten ins Freie gehen.

Niemand weiss heute genau, wie die Pandemie weitergeht. Gibt es ein Konzept, wie jeder am besten mit diesem Druck umgeht?

Mainiero: Ein General-Konzept kann ich nicht geben. Das muss jeder individuell lösen. Was helfen kann, ist sich aufs Unmittelbare zu konzentrieren. Vor allem dosiert und bewusst mit Medien umgehen. Es gibt Leute, die ganz aufgeregt jeden News-Ticker verfolgen. Hier rate ich zu relativieren. Das heisst, vielleicht nicht mehr als einmal am Tag die Nachrichten zu verfolgen. Oder wenn im Internet recherchiert wird, dann auf offiziellen Seiten statt Verschwörungstheorien zu konsumieren. Wichtig ist auch, aktiv Kontakt mit anderen zu halten. Sie können auch im Garten mit der Nachbarin quatschen. Das fördert die soziale Gesundheit bei beiden.

Neutzler: Soziale Kontakte pflegen unter Wahrung der Coronaregeln, ins Freie gehen und Sport treiben sind wichtige Dinge, die helfen können.